С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток"

Украинский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны российских наемников под Невельским во вторник, еще один погиб вследствие подрыва на взрывном устройстве возле населенного пункта Степове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".

"6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское. Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер", - подчеркивается в сообщении.

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В ОТГ продолжили: "Также, недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются".

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