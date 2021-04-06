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С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток"

Украинский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны российских наемников под Невельским во вторник, еще один погиб вследствие подрыва на взрывном устройстве возле населенного пункта Степове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается  в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".

"6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское. Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: Двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 7 раз срывали "тишину", - штаб ОС

В ОТГ продолжили: "Также, недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются".

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Топ комментарии
+30
Вчера погибло двое наших, сегодня - еще двое...
И это все "несистемные нарушения перемирия"?!
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06.04.2021 16:09
+25
Зелена влада узаконила безкарний відстріл кацапами українських військових.
Ну що, 73%, до чого привів ваш вибір "миролюбного" зЕзідента? фуйло не зупинилось, а ще більше знахабніло.
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06.04.2021 16:27
+18
Земля вам пухом, герои.

Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 4228
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06.04.2021 16:24
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Вчера погибло двое наших, сегодня - еще двое...
И это все "несистемные нарушения перемирия"?!
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06.04.2021 16:09 Ответить
главное что в это время вовка-шмаркля за гос.чет нежится на пляжах Катара и подпипысает "меморандумы о намерениях".. ну и конечно - обсуждает проведение ЧМ по футболу в Катаре
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06.04.2021 18:01 Ответить
со слов зеленых тварей - это "все лишь провокации"..
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06.04.2021 18:02 Ответить
RIP
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06.04.2021 16:16 Ответить
"Нужна проста перистать стрелять!" - найвеличніший лідер **********.
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06.04.2021 16:19 Ответить
С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 1634
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06.04.2021 16:23 Ответить
Земля вам пухом, герои.

Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 4228
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06.04.2021 16:24 Ответить
Зелена влада узаконила безкарний відстріл кацапами українських військових.
Ну що, 73%, до чого привів ваш вибір "миролюбного" зЕзідента? фуйло не зупинилось, а ще більше знахабніло.
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06.04.2021 16:27 Ответить
доперемиривался зеленый андон
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06.04.2021 16:30 Ответить
Да все перемирья не має! Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6475 Маскальська шваль ніколи не тримає слово!
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06.04.2021 16:33 Ответить
Что там Люся нам скажет про прекращение огня?
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06.04.2021 16:33 Ответить
люди каждий день гибнут а гидрант атдихать сос ленкой свалацюга совкодчельная
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06.04.2021 16:34 Ответить
Гинуть справжні українські захисники й патріоти! Вічна пам'ять героям!
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06.04.2021 16:36 Ответить
І тут же на цій гілці- повідомлення про зоадників-хабарників-продажніх потвор ( хоча б взяти наприклад сволоту "братів Вовків")! Люди ! Схаменіться! Що твориться!
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06.04.2021 16:39 Ответить
Скільки це знущання над нашими військовими триватиме ? вчора двоє загинули ,сьогодні двоє ,чому не зберется РНБО що б заявити немає ніякого миру,ворог відчув свою вседозволеність ,Давати гідну відповідь і просто так ,а на випиредження і хватить гратись в односторонє припинення вогню,а тим часом олігархи ,судді ,правоохороні органи все ніяк нажертись не можуть горіть пеклі така "еліта".
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06.04.2021 17:10 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6356

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9862
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06.04.2021 17:21 Ответить
Пора нашим солдатам заехать в гости к этим апологетам перемирия - к разным там зеленогнойским, люсям арестовичам, и вежливо так - прикладом по зубам, пригласить их на мирный пикник на передке.
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06.04.2021 18:11 Ответить
А шо жидок? Молчит?
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06.04.2021 19:13 Ответить
А для Сцыкуна это всего лишь мелкая провокация. Надо его с Ленкой в окопы отправить на отдых, а не в Катар.
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06.04.2021 19:35 Ответить
В країні війна , до наших кордонів підтягуються війська московських окупантів , Ковід лютує , вакцини немає ,
а так званий ************ десь в Катарі із першою лє... д'ю гріються на сонечку !
Слів бракує .....
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06.04.2021 19:55 Ответить
 
 