С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток"
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Украинский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны российских наемников под Невельским во вторник, еще один погиб вследствие подрыва на взрывном устройстве возле населенного пункта Степове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".
"6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское. Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер", - подчеркивается в сообщении.
В ОТГ продолжили: "Также, недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются".
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И это все "несистемные нарушения перемирия"?!
Ну що, 73%, до чого привів ваш вибір "миролюбного" зЕзідента? фуйло не зупинилось, а ще більше знахабніло.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
а так званий ************ десь в Катарі із першою лє... д'ю гріються на сонечку !
Слів бракує .....