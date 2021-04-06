Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук

Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя слова вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что к Беларуси "нет доверия".

"Я не думаю, что тут речь только о доверии. Я убежден, что страна, которая неупорядочена, которая ведет сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе использует недозволенные, непредусмотренные методы, репрессии, страна, которая находится в сфере влияния России, страна, где проходит российские военные маневры, и так далее - не может быть площадкой для решения такого вопроса, который называется "борьба за мир", - заявил Кравчук.

По его словам, местом для переговоров может быть только нейтральная страна, однако пока конкретных предложений нет.

"Будет решать украинская власть. Таких стран, которые ни от кого не зависимы и могут создать условия для проведения встреч, в Европе много. Это не проблема. Есть только проблема желания и согласования, и это будет основной вопрос для госпожи Хайди Грау (спецпредставитель ОБСЕ на переговорах по Донбассу. - Ред.), так как она модератор и должна поддержать такие предложения и поставить вопрос на решение", - объяснил глава украинской делегации.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

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