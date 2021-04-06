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Новости Политика Украины
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Беларусь (6641) Кравчук (1225) Россия (83318) Минск (537) Трехсторонняя контактная группа (841)

Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук

Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя слова вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что к Беларуси "нет доверия".

"Я не думаю, что тут речь только о доверии. Я убежден, что страна, которая неупорядочена, которая ведет сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе использует недозволенные, непредусмотренные методы, репрессии, страна, которая находится в сфере влияния России, страна, где проходит российские военные маневры, и так далее - не может быть площадкой для решения такого вопроса, который называется "борьба за мир", - заявил Кравчук.

По его словам, местом для переговоров может быть только нейтральная страна, однако пока конкретных предложений нет.

"Будет решать украинская власть. Таких стран, которые ни от кого не зависимы и могут создать условия для проведения встреч, в Европе много. Это не проблема. Есть только проблема желания и согласования, и это будет основной вопрос для госпожи Хайди Грау (спецпредставитель ОБСЕ на переговорах по Донбассу. - Ред.), так как она модератор и должна поддержать такие предложения и поставить вопрос на решение", - объяснил глава украинской делегации.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ
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Топ комментарии
+10
ще, до речі, велике питання, чи пустять "представників ОРДЛО", яких так люблять возити з собою москалі, до Варшави
до речі "представники ОРДЛО" чиповані? ветеринарний паспорт мають?
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06.04.2021 16:22
+6
На лопате...
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06.04.2021 16:18
+5
Гамна им вместо журека.
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06.04.2021 16:16
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В Варшаве будет очень комфортно. И журик по утрам московитам, с их вечного бодуна, очень понравиться.
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06.04.2021 16:11 Ответить
Гамна им вместо журека.
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06.04.2021 16:16 Ответить
На лопате...
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06.04.2021 16:18 Ответить
ще, до речі, велике питання, чи пустять "представників ОРДЛО", яких так ******* возити з собою москалі, до Варшави
до речі "представники ОРДЛО" чиповані? ветеринарний паспорт мають?
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06.04.2021 16:22 Ответить
По всему хлебалу
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06.04.2021 16:38 Ответить
Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4530
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06.04.2021 16:20 Ответить
Отличный вариант! Да и им привычнее. Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2881
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06.04.2021 16:23 Ответить
Журек тоже по-разному можно приготовить. Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4184 Спецом для русни - тухлые яйца сварить...
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06.04.2021 16:27 Ответить
Я бы приправлял бы его, журик для московитов, дустом. И для аромата пшикал бы в него 18 раз подряд дихлофоса. Паразитов надо уничтожать любыми доступными методами, средствами и способами.
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06.04.2021 17:40 Ответить
Воршава ждет кацапов... наверняка на кого то из тех, кто приедет уже выписан ордер на арест за убийство правительства Польши !
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06.04.2021 17:14 Ответить
Вот именно это я и имел в подтексте своего поста. Катынь. Дважды Катынь.
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06.04.2021 17:38 Ответить
нужно взвешивать такие ришения..к Минским соглашениям привязаны санкции на россию
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06.04.2021 16:15 Ответить
а це ніяк не відміняє ті угоди, які вже досягнуто
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06.04.2021 16:17 Ответить
Те соглашения так и останутся минскими...и следовательно и санкции на паРашу останутся...
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06.04.2021 16:17 Ответить
неужели....
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06.04.2021 16:19 Ответить
Как это нет места а Гаага?Подходит по всем выше перечисленным Кравчуком критериям.
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06.04.2021 16:20 Ответить
Без ратифікації Римського статуту - Гаага не допоможе.
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06.04.2021 16:37 Ответить
Появился картофельный ***** -2 .
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06.04.2021 16:24 Ответить
А раньше она там не находилась) ну хоть прозрели)
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06.04.2021 16:30 Ответить
От старе дурбецело.
Ти ж домовляєшся не з Білоруссю. А поки будете шукати місце і всіляко затягувати процес - Росія видасть ще паспортів жителям ЛДНР. А потім просто візьме під захист своїх громадян. І боятиметесь навіть глянути в їхню сторону, як і в сторону Криму.
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06.04.2021 16:36 Ответить
На Кравчука в Белоруси давят спецслужбы? Україна відмовилася брати участь у засіданнях ТКГ в Мінську, тому що Білорусь перебуває у сфері впливу РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1492
Вначале найдите куда переезжать, потом отказывайтесь от аренды!
Или хотят похоронить минский процесс и снять санкции с *****?
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06.04.2021 16:53 Ответить
Это да.Як то кажуть,у злого попа,доброго благословения не отримаеш Україна відмовилася брати участь у засіданнях ТКГ в Мінську, тому що Білорусь перебуває у сфері впливу РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 506
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06.04.2021 17:06 Ответить
 
 