Словакия обеспокоена наращиванием военной мощи РФ на границе с Украиной, - премьер-министр Корчок

В правительстве Словакии обеспокоены наращиванием военной техники на границе с Украиной и призывает к деэскалации напряженности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил премьер-министр Словакии Иван Корчок.

"Словакия по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Нарушение режима прекращения огня и сообщения о наращивании военной мощи России на границе с Украиной вызывают беспокойство. Мы призываем к сдерживанию и деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

В конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

Также читайте: Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук