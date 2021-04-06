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Словакия обеспокоена наращиванием военной мощи РФ на границе с Украиной, - премьер-министр Корчок

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Словакия обеспокоена наращиванием военной мощи РФ на границе с Украиной, - премьер-министр Корчок

В правительстве Словакии обеспокоены наращиванием военной техники на границе с Украиной и призывает к деэскалации напряженности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил премьер-министр Словакии Иван Корчок.

"Словакия по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Нарушение режима прекращения огня и сообщения о наращивании военной мощи России на границе с Украиной вызывают беспокойство. Мы призываем к сдерживанию и деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

В конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

Также читайте: Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук
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Топ комментарии
+4
Перевод: "Словакии насрать"
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06.04.2021 16:42
+3
Ну да,ещё одни,глубоко обеспокоенные.
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06.04.2021 16:45
+1
не очкуйте.. путинёныши сами очкуют..
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06.04.2021 16:43
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06.04.2021 16:42 Ответить
Ну да,ещё одни,глубоко обеспокоенные.
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06.04.2021 16:45 Ответить
зато этот премьер словакии не сказал о передаче рф закарпатья...прогресс
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06.04.2021 16:54 Ответить
Слабого, кволого ніхто не поважає. Один із 10 може пожаліти, кинути копійчину і піти далі. Решта в кращому випадку обматюкають. Жувати соплі - не вихід з ситуації. Хто там із європейців паспорти роздавав? Ті, у кого в часи совка назва нації вважалась ГЛУМОМ і САРКАЗМОМ? І тут БАЦ - раптові навчання на Закарпатті, і забули нащадки індусів що хотіли в Косино Словаччина занепокоєна нарощуванням військової потужності РФ на кордоні з Україною, - прем'єр-міністр Корчок - Цензор.НЕТ 8839. Знайшли з ким шутєйки шуткувати... Якби не участь у всіляких альянсах - давно б вже у мене картоплю на городі копали за 12 кущ.
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06.04.2021 21:27 Ответить
Словаччина занепокоєна нарощуванням військової потужності РФ на кордоні з Україною, - прем'єр-міністр Корчок - Цензор.НЕТ 1367
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06.04.2021 21:20 Ответить
Г\командувач ЗСУ Хомчак: ЗСУ не закуповують нові укр\ракети «Вільха» тому Що виділеного на оборону фінансування не вистачає..
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06.04.2021 16:43 Ответить
на велике крадівництво і на куртку стєпанову-є, а на вільху -ХУ
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06.04.2021 16:45 Ответить
Срочную проверку боеготовности всех видов и родов войск объявила россия
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06.04.2021 16:43 Ответить
не очкуйте.. путинёныши сами очкуют..
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06.04.2021 16:43 Ответить
В ЕС просят убежища 10000 каждый год За этот год только в посольстве сша более 2200 беженцев оформили. В случае активной фазы войны отсюда ломанутся до 1млн беженцев. Это статистика ООН по военным конфликтам.
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06.04.2021 17:45 Ответить
Т.е., миллионы уже превратились в десятки тысяч. А дальше пошло гадание на кофейной гуще.
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06.04.2021 17:48 Ответить
русский, я по вашей фене не ботаю. Гундосить свои извержения будешь перед своими собутыльниками.
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06.04.2021 18:03 Ответить
а по теме сказать нечего ? такие как ты когда аргументов нет - переходят на личности. Беспричинная агрессия - признак недалекого интелекта. Будь мужиком - не веди себя как побитая обосравшаяся собака
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06.04.2021 18:19 Ответить
харе гундосить, русский. Лучше найди те миллионы беженцев, о которых ты завывало в начале.
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06.04.2021 18:22 Ответить
А кто-то слышал, что бы в офисе президента Украины обеспокоились? Или тоже "валить с этой страны пора"?
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06.04.2021 16:47 Ответить
Сначала Словакия закупает русскую вакцину, чем пополняет кремлевскую военную казну, а потом беспокоится. Хотя беспокоится стоит. Украина не будет последней захваченной кацапами страной. Словакия тоже на очереди.
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06.04.2021 16:48 Ответить
Словакии ничего не остается как "обеспокаиваться" и жевать попкорн на диване, наблюдая за всем этим, так как они в НАТО, а путлер на НАТО не попрет.
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06.04.2021 21:08 Ответить
Выражение "выразили глубокую обеспокоенность" уже звучит просто смешно. Какие же эти европейцы хлюпики
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06.04.2021 17:07 Ответить
Словакия обеспокоена РФ на границе с Украиной , впечатление все смотрят в дверные глазки и все обеспокоены, но мы одни.с Тварью у наших границ..
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06.04.2021 17:15 Ответить
А что скажет Угорщина?
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06.04.2021 17:54 Ответить
"Мы очень обеспокоены их обеспокоеностью!!! "
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07.04.2021 06:36 Ответить
 
 