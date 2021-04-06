Дания с сегодняшнего дня ввела COVID-паспорта для посещения музеев, кафе и парикмахерских
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Власти Дании со вторника, 6 апреля, ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест. Документ смогут получить те, кто был вакцинирован.
Об этом сообщает государственный портал здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно сообщению, получить документ смогут вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Последний вариант действует в течение трех дней.
По мнению властей, введение этого документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.
Указано, что с 6 апреля COVID-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.
Кроме того, с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А уже с 21 мая ковид-паспорт позволить посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.
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Как уточняет Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды - "тупиковая ветвь" австралийской фауны.
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет Dw.com.
В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.
Дуже товсто тролиш
Боятся, что без сипов коровье дерьмо убирать запретят.
У Львові немає метро!
Коли там концтабори з*являться ?
Я писала, як тут один діяч проханнячко до влади склав: єдина причина, через яку він просив =борців= не вводити ковідний паспорт - тоді виявиться, що "ковідодисиденти" мали рацію, коли ще в 2020 говорили про це.