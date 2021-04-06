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Новости За рубежом
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Дания с сегодняшнего дня ввела COVID-паспорта для посещения музеев, кафе и парикмахерских

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дания с сегодняшнего дня ввела COVID-паспорта для посещения музеев, кафе и парикмахерских

Власти Дании со вторника, 6 апреля, ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест. Документ смогут получить те, кто был вакцинирован.

Об этом сообщает государственный портал здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно сообщению, получить документ смогут вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Последний вариант действует в течение трех дней.

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По мнению властей, введение этого документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Указано, что с 6 апреля COVID-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

Кроме того, с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А уже с 21 мая ковид-паспорт позволить посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.
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Топ комментарии
+6
Чип в ухо было бы нагляднее...проверять легче...
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06.04.2021 16:46
+4
Ковідофашизм.
Коли там концтабори з*являться ?

Я писала, як тут один діяч проханнячко до влади склав: єдина причина, через яку він просив =борців= не вводити ковідний паспорт - тоді виявиться, що "ковідодисиденти" мали рацію, коли ще в 2020 говорили про це.
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06.04.2021 20:21
+2
В музеї?
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06.04.2021 16:56
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Чип в ухо было бы нагляднее...проверять легче...
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06.04.2021 16:46 Ответить
Правильно борются с перенаселением Земли. Туда их всех!...
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06.04.2021 16:49 Ответить
В музеї?
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06.04.2021 16:56 Ответить
Пожары в Австралии: власти убили 5 тысяч верблюдов.

Как уточняет Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды - "тупиковая ветвь" австралийской фауны.
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет Dw.com.
В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.
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06.04.2021 18:41 Ответить
Лучше хоронить каждый день по 400 с лишним человек, умерших от ковида?
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06.04.2021 17:45 Ответить
Воля або смерть. В неволе только стадо размножается, чтоб отвести его на убой.
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06.04.2021 18:40 Ответить
Ну так не размножайся. Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень - Цензор.НЕТ 6935
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06.04.2021 20:31 Ответить
Натякаєш, що розворот в бік кацапіх краще?
Дуже товсто тролиш
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06.04.2021 21:56 Ответить
Це головна мета його кацапських хазяїв, щоб як умога більше українців позаражалися та повмирали від ковіду. А залишки легше буде знищувати. Тому цей антиковідник так активно тролить.
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07.04.2021 00:41 Ответить
От умора! Аквариус видалив весь свій брєд шизофреніка-антиковідника. Реально підступна троляка.
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07.04.2021 02:06 Ответить
Ну, а шо Порох, выйдет и скажет - там уже у всех социалисты у власти - розвертаймося? Я даже не знаю, шо ему делать в такой ситуации.
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06.04.2021 17:58 Ответить
Нет прививки - лес, землянка.
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06.04.2021 17:14 Ответить
Герхард А позже: нет вшитого чипа- лес, землянка.
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06.04.2021 17:53 Ответить
Стопудово. В колхозе "Светлый путь" стало неспокойно. Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень - Цензор.НЕТ 2872
Боятся, что без сипов коровье дерьмо убирать запретят.
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06.04.2021 17:56 Ответить
Герхард Юмор- наше все. Только вот, год назад, мы и представить не могли, что любой мэр, может остановить, метро и транспорт и закрывать бизнес. Свобода и права людей, сжимаются, как шагреневая кожа.
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06.04.2021 18:01 Ответить
Садовой может остановить львовское метро? Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень - Цензор.НЕТ 4486 Юмор- наше все.
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06.04.2021 18:37 Ответить
Антип61 А в чем проблема? Кличко может, а Садовой нет?
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06.04.2021 20:37 Ответить
Ну, как только ты метро во Львове построишь, так сразу и Садовой сможет. Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень - Цензор.НЕТ 3761
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06.04.2021 21:21 Ответить
Палишся, запоребріковєць
У Львові немає метро!
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06.04.2021 21:58 Ответить
Ковідофашизм.
Коли там концтабори з*являться ?

Я писала, як тут один діяч проханнячко до влади склав: єдина причина, через яку він просив =борців= не вводити ковідний паспорт - тоді виявиться, що "ковідодисиденти" мали рацію, коли ще в 2020 говорили про це.
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06.04.2021 20:21 Ответить
Україна може запровадити такий паспорт в додатку "Дія" , в смартфоні . Корисний досвід .
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06.04.2021 21:23 Ответить
Вчем смыл ? Вакцина не останавливает заражание вирусом и его передачу другому лицу . Вакцина облегчает симптомы заболевания . Все . Невакцинированные должны опасаться вакцинированных куда больше .
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07.04.2021 00:03 Ответить
Ковідофашизм нє прайдьот! Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень - Цензор.НЕТ 8767
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07.04.2021 00:37 Ответить
 
 