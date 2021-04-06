Гармаш о переносе площадки для переговоров ТКГ: И России, и ОБСЕ с этим придется считаться

Украина не рассматривает Минск как площадку для переговоров по Донбассу с тех пор, как не признала Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По его словам, вопросы относительно замены переговорной площадки должны решаться консенсусом, поэтому необходимо согласие трех сторон.

"Но если Украина уже заявила, что она не будет ездить в Минск на переговоры, то с этим тоже придется считаться и России, и ОБСЕ. К счастью, пока этот вопрос остро не стоит, пока не видно перспективы окончания карантина", - сказал Гармаш.

Гармаш отметил, что нежелание Украины участвовать в переговорах в Минске не является новостью.

"Мы заявили о том, что не рассматриваем Беларусь как площадку для наших встреч сразу после того, как Украина не признала Лукашенко легитимно избранным президентом. Соответственно, какие могут быть официальные делегации в государство, власть которого мы не признаем? Вопрос был давно озвучен, не знаю, почему Россия его не слышала. Помню, Леонид Макарович (Кравчук. - Ред.) говорил об этом на одной их первых встреч, и уже тогда Беларусь не была демократическим государством. Если Россия захочет поехать в Минск, ей придется туда ехать в одиночестве со своими марионетками из Донецка и Луганска. Я не вижу никакой угрозы, в крайнем случае и далее встречи будут проходить в онлайне, как сейчас", - отметил член украинской делегации.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ.

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