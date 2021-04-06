Российский наемник получил смертельное ранение в голову из-за неосторожного обращения с оружием в районе Горловки, - ОТГ "Північ"

Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

"В то же время по данным разведки стало известно, что 5 апреля вблизи населенного пункта Горловка, находящегося на временно оккупированной территории, грубо нарушив меры безопасности, получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных вийськ", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое оккупантов погибли, один ранен при манипуляциях с миной ПОМ-2 в районе села Сокольники.