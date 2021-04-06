РУС
Российский наемник получил смертельное ранение в голову из-за неосторожного обращения с оружием в районе Горловки, - ОТГ "Північ"

Российский наемник получил смертельное ранение в голову из-за неосторожного обращения с оружием в районе Горловки, - ОТГ

Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

"В то же время по данным разведки стало известно, что 5 апреля вблизи населенного пункта Горловка, находящегося на временно оккупированной территории, грубо нарушив меры безопасности,  получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных вийськ", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое оккупантов погибли, один ранен при манипуляциях с миной ПОМ-2 в районе села Сокольники.

Топ комментарии
+12
наверно российский наёмник кидался пульками с дистанции до 1000м, и не осторожно получил смертельное ранение.. мозг не пострадал, говорят в таком случае..
показать весь комментарий
06.04.2021 17:05 Ответить
+9
Ранение в голову он получио раньше. В момент его рождения, пьяная акушерка его уронила головой на пол роддильного отделения, а сейчас был просто контрольный в голову. Надоел он Господу, ушлёпок конченный. А душонка сразу в Пекло. Без Божиего суда и следствия.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:06 Ответить
+5
в голову и смертельное, не верью что рассеянин. Тем жлобам в голову не смертельно, ну а может и живот задело как то, вот тогда от нехватки водки, да летально.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:07 Ответить
наверно российский наёмник кидался пульками с дистанции до 1000м, и не осторожно получил смертельное ранение.. мозг не пострадал, говорят в таком случае..
показать весь комментарий
06.04.2021 17:05 Ответить
Очень может быть... Не понятно только одно: Где енот??? Почему же в комментариях его нет???
показать весь комментарий
06.04.2021 20:10 Ответить
прикладом по башке дали?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:39 Ответить
Усмехнулся снайпер, наверное самоубилась тварь
показать весь комментарий
06.04.2021 20:59 Ответить
Ранение в голову он получио раньше. В момент его рождения, пьяная акушерка его уронила головой на пол роддильного отделения, а сейчас был просто контрольный в голову. Надоел он Господу, ушлёпок конченный. А душонка сразу в Пекло. Без Божиего суда и следствия.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:06 Ответить
в голову и смертельное, не верью что рассеянин. Тем жлобам в голову не смертельно, ну а может и живот задело как то, вот тогда от нехватки водки, да летально.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:07 Ответить
Цензор точно ничего не перепутал? Как это тело могло сдохнуть от попадания в голову? У них же мозги совсем в другом месте находятся....
показать весь комментарий
06.04.2021 17:07 Ответить
мозги, увы не у всех такая преоргатива, возможно только тем кого по принуждению и то не факт.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:10 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 17:08 Ответить
Тіпічнє обличчя строітєля руськага міра в Україні!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:21 Ответить
Я ждал новости о том, что российский наемник уничтожен ответным огнем.
Но нет...
Но нет...
показать весь комментарий
06.04.2021 17:08 Ответить
Но нет...
показать весь комментарий
06.04.2021 17:13 Ответить
Это месть за нашего военного.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:12 Ответить
Это просто нелепая случайность, а надо бы, чтобы была закономерность.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:27 Ответить
Совершено случайно, на дистанции 1000м мразь словила маслину, он был неосторожен
показать весь комментарий
06.04.2021 21:00 Ответить
Ихтамнет!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:27 Ответить
Он не нарушал меры безопасности, он получил заслужено смертельное пулевое ранение в голову , желаю и дальше чаще получать смертельно пулевые ранение в голову ..
показать весь комментарий
06.04.2021 17:28 Ответить
Как-то
Вот если бьі 20 зажмурилось, то я бьі аплодировал.)))
показать весь комментарий
06.04.2021 17:32 Ответить
Яка сумна новина... ))
Бажаю продовжувати у тому ж дусі!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:40 Ответить
Это не он в новостях фигурировал с жестким видосом, что очередь в башку через подбородок себе запустил?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:46 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 17:47 Ответить
А пулька-то из Катара прилетела. Отличный выстрел, господин Президент!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:51 Ответить
Чем больше таких случаев будет со стороны наших врагов, тем лучше для Украины.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:55 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 17:57 Ответить
хм.. это моя самая любимая рубрика...
показать весь комментарий
06.04.2021 18:09 Ответить
Міцного йому здоров'їчка і карколомних пригод у статевому житті.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:10 Ответить
у лугандонцев любое попадание пули в голову - всего лишь ранение. Потому что жизненно важные органы в этом случае задеть невозможно. Смерть обычно наступает только через несколько часов, от критической потери мочи
показать весь комментарий
06.04.2021 18:16 Ответить
Как?
Как можно получить ранение в то чего нет, ну вот как?
показать весь комментарий
06.04.2021 18:33 Ответить
Та пуй з ним. Строчіть такі новини кожний час
показать весь комментарий
06.04.2021 18:33 Ответить
То було Шампанское
показать весь комментарий
06.04.2021 19:11 Ответить
Здох Максім, да і йух с нім...
показать весь комментарий
06.04.2021 19:28 Ответить
Видосик посмотрел?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:03 Ответить
а чого тільки один?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:04 Ответить
 
 