Российский наемник получил смертельное ранение в голову из-за неосторожного обращения с оружием в районе Горловки, - ОТГ "Північ"
Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".
"В то же время по данным разведки стало известно, что 5 апреля вблизи населенного пункта Горловка, находящегося на временно оккупированной территории, грубо нарушив меры безопасности, получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных вийськ", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что двое оккупантов погибли, один ранен при манипуляциях с миной ПОМ-2 в районе села Сокольники.
Топ комментарии
Шрек Баблокат
06.04.2021 17:05
Старый зольдат
06.04.2021 17:06
fedjka - fedjka
06.04.2021 17:07
Но нет...
Вот если бьі 20 зажмурилось, то я бьі аплодировал.)))
Бажаю продовжувати у тому ж дусі!
Как можно получить ранение в то чего нет, ну вот как?