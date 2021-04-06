РУС
Россия обязана обеспечить защиту украинских инвестиций на территории оккупированного Крыма, - замглавы МИД Енин

Собственность украинских компаний в оккупированном Россией Крыму защищает Соглашение между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В соответствии с международным правом незаконная оккупационная власть обязана защищать стороны, не участвующие в конфликте. Территориальное применение соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года может включать в себя оккупированные районы. Поэтому Россия обязана обеспечить защиту украинских инвестиций на территории Крыма", – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия не сможет вести двойную игру и избежать ответственности.

"Претензии России на Крым являются незаконными, необоснованными и имеют юридические последствия. Насильно распространяя свою юрисдикцию над территорией Крыма Россия должна выполнять обязательства, которые из этого вытекают. Правило единой позиции запрещает государству проводить двойную игру – с одной стороны пользоваться преимуществами, а с другой – избегать обязательств. Этот принцип имеет широкое применение при решении споров в международных судебных инстанциях", - сказал Енин.

+8
_Т. е. вот простым человечьим языком - смертельный враг Украины должен защитить интересы Украины! На захваченной врагом территории!! И вот возникает вопрос: Енин шизик, что ли?
06.04.2021 17:27 Ответить
+6
Это он про ту хату, которую Зеля давеча прикупил в Крыматории?
06.04.2021 17:15 Ответить
+4
а зеля(она) исправно оплачивает
06.04.2021 17:19 Ответить
<смайлик, который сначала ржот, а потом делает рука-лицо>
06.04.2021 17:14 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 17:15 Ответить
а зеля(она) исправно оплачивает
06.04.2021 17:19 Ответить
_Т. е. вот простым человечьим языком - смертельный враг Украины должен защитить интересы Украины! На захваченной врагом территории!! И вот возникает вопрос: Енин шизик, что ли?
06.04.2021 17:27 Ответить
просто в Ялте есть одна квартира...
06.04.2021 17:37 Ответить
\знаєте загадку "вовк, коза, капуста, перевезти через річку", так ось вовку дали завдання не їсти козу, поки капуста пливе у човні через річку.
06.04.2021 17:29 Ответить
06.04.2021 17:37 Ответить
Скажите, Енин и прочие ЗеДолбни, а вот ежемесячную оплату коммунальных услуг квартир в оккупированном Крыму некой Еленой Зеленской можно считать инвестициями в экономику оккупантов? И если нет, то почему вы так считаете?
06.04.2021 17:43 Ответить
ВСЯ ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО КРЫМА, ЭТО ИНВЕСТИЦИИ УРАИНЫ. Реально стоит рассматривать только потери экономики Украины.
Сори за капс.
06.04.2021 18:24 Ответить
За то я в курсе. Я за некую Елену Зеленскую спросил.
06.04.2021 18:40 Ответить
А хіба це СОГЛАШЕНІЄ роSSія не денонсувала в односторонньому порядку, коли окупувала Крим?
06.04.2021 18:23 Ответить
Это да.Пока москали не поймут,що право собственности в современном мире незыблемо их в нормальный Мир не пустят
06.04.2021 19:16 Ответить
Когда зам. главы украинского МИД говорит, что россия должна обеспечить защиту!?!?!?!? это уже звучит смешно. Защита и россия это антонимы
06.04.2021 19:18 Ответить
дядя вася, ти дурак?
07.04.2021 08:35 Ответить
 
 