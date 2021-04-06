"Россия обязана обеспечить защиту украинских инвестиций на территории оккупированного Крыма, - замглавы МИД Енин"

Собственность украинских компаний в оккупированном Россией Крыму защищает Соглашение между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В соответствии с международным правом незаконная оккупационная власть обязана защищать стороны, не участвующие в конфликте. Территориальное применение соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года может включать в себя оккупированные районы. Поэтому Россия обязана обеспечить защиту украинских инвестиций на территории Крыма", – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия не сможет вести двойную игру и избежать ответственности.

"Претензии России на Крым являются незаконными, необоснованными и имеют юридические последствия. Насильно распространяя свою юрисдикцию над территорией Крыма Россия должна выполнять обязательства, которые из этого вытекают. Правило единой позиции запрещает государству проводить двойную игру – с одной стороны пользоваться преимуществами, а с другой – избегать обязательств. Этот принцип имеет широкое применение при решении споров в международных судебных инстанциях", - сказал Енин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупация Крыма и война на Донбассе - это попытки России затруднить вступление Украины в НАТО, - Арестович