Первый электронный билет для всего муниципального транспорта будет запущен в Мариуполе, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины презентовало электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для городов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте", - сообщил в ходе презентации заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий.

По его словам, следующим этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единый электронный билет пробно внедрят в метро и на железной дороге в Киеве, - Криклий

Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь (Донецкая обл.).

Уже в апреле состоится торжественный запуск после восьми месяцев тестирования.

По мнению Мининфраструктуры, в результате внедрения такого проекта выигрывают все стороны. Пассажиры получат возможность удобно оплачивать поезд в общественном транспорте и осуществлять пересадку с одного вида транспорта на другой по одному билету. Руководители громад продемонстрируют свою современность и заботу о жителях, будет снят вопрос количества перевезенных пассажиров, льготников. Коммунальные и частные перевозчики получат обоснование тарифов, уменьшат расходы на персонал.

"Все это открывает возможности для инвестиций в отрасль и делает пользование общественным транспортом привлекательным и удобным", - подчеркнул замминистра.

Также читайте: "Укрзализныця" продала онлайн более 100 млн билетов с начала введения услуги, - Кравцов