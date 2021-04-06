РУС
Первый электронный билет для всего муниципального транспорта будет запущен в Мариуполе, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины презентовало электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для городов.

"Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте", - сообщил в ходе презентации заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий.

По его словам, следующим этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.

Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь (Донецкая обл.).

Уже в апреле состоится торжественный запуск после восьми месяцев тестирования.

По мнению Мининфраструктуры, в результате внедрения такого проекта выигрывают все стороны. Пассажиры получат возможность удобно оплачивать поезд в общественном транспорте и осуществлять пересадку с одного вида транспорта на другой по одному билету. Руководители громад продемонстрируют свою современность и заботу о жителях, будет снят вопрос количества перевезенных пассажиров, льготников. Коммунальные и частные перевозчики получат обоснование тарифов, уменьшат расходы на персонал.

"Все это открывает возможности для инвестиций в отрасль и делает пользование общественным транспортом привлекательным и удобным", - подчеркнул замминистра.

В мене одне питання... Хто буде контролювати, щоб всі підносили картки до валідаторів???
В Тернополі до речі, такий спосіб оплати проїзду в тролейбусах і маршрутках вже функціонує більше трьох років...
06.04.2021 17:19 Ответить
А в Києві тоді що запустили раніше?
06.04.2021 18:10 Ответить
А Киеву, как это не покажется странным, уже далеко до Мариуполя,- коммунальный транспорт новый, дороги в прекрасном состоянии, убрано и чисто, новые детские площадки, в проекте благоустройство пляжей и канатная дорога. Яркий пример, как надо руководить городом в сложных условиях и при любой власти.
07.04.2021 07:05 Ответить
 
 