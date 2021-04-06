Французско-украинский певец Манандиз обратился к европейцам: Украина - друг Европы, Путин - монстр и убийца. Украина нуждается в поддержке всего мира

Первая цель пропаганды - влияние, вторая - дестабилизация. У России для этого много денег и средств.

Об этом в Facebook сообщил французско-украинский певец Поль Манандиз

"Российская пропаганда работает жестко и эффективно в странах Европы. И я пишу эту статью для того, чтобы разоблачить ее перед миром, потому что я хорошо знаю, как она работает. И чтобы бить тревогу, большую тревогу! Такую, что поднимет много шума", - подчеркнул он.

Манандиз привел некоторые факты о российской пропаганде.

"Спутник" - это агентство международной прессы, финансируемой правительством России. "Спутник" поставляет информацию, часто замаскированную, ложную, в российском стиле. Он поставляет идеи, мнения, советы и таким образом распространяет идеи, выгодные России во всем мире. "Спутник" существует на 32 языках, но не на русском. Потому что, когда вдруг будет надо, вдруг конфликт или война, они всегда скажут, что это агентство не является российским, так как даже нет прессы на русском. Именно таким образом Россия ведет и войны. Также существуют RT, RTI и другие механизмы российской пропаганды", - сообщил Манандиз.

Он сообщил о проекте "ARTE", который должен был быть продуктом сотрудничества Германии и Франции "для того, чтобы рассказывать миру об искусстве", но "Россия туда инкорпорировалась". Теперь здесь размещают "документальные сюжеты, сделанные Россией, финансируемые Россией".

"Я хочу, чтобы вы открыли глаза и чтобы поняли: первая цель пропаганды - это влияние. Вторая - самая опасная - это дестабилизация. И поверьте, для этого у них много денег и средств. Это не "гибридная война", как ее называет российская пропаганда. Это прямая война! Россия украла Крым. Весь мир протестует, налагает на Россию санкции. Но она не оставляет Крым, не оставляет Украину. А Крым был, есть и будет - украинским. Далее Россия начинает войну в двух восточных регионах Украины, у своей границы. С оружием, танками, ракетами. С убитыми и ранеными. Войну, где родители идут защищать свои семьи и территорию. И матери приобщаются тоже. Мир говорит, но война продолжается! Военные погибают! Гражданские погибают также, от бомбардировок. Большая правда в том, что Россия не имеет права воровать украинскую территорию. И убивать украинцев", - подчеркнул Манандиз.

Он отметил, что в документальном фильме "Маски революции" Поль Морейра "делает из Украины почти следующий Рейх", но это фейк, российская пропаганда, так как "Украина правомерно защищает себя".

"Я знаю достаточно украинцев, я близко знаю военных, вооруженные силы и добровольцев. В Украине нет нацистов! Ни в стране, ни в зонах боевых действий. Там настоящие мужчины, защищающие свою страну и готовые отдать за нее жизнь! За свободу. Чтобы прекратить российскую агрессию", - заявил Манандиз.

Он уверен, что Украина - защита Европы от российского "мира" агрессии и оккупации.

"Сейчас на линии фронта вновь жарко. Больше атак с российской стороны, больше раненых и убитых. Нормандский формат не работает. ОБСЕ… Что они делают? Отчеты? Это не работает. Реальность такова, что, если мы не будем делать шагов к миру, ситуация будет очень, очень плохой. Сейчас все выглядит очень плохо", - делится культурный деятель и призывает европейцев перестать слушать российскую пропаганду, так как "они лгут, подкупают, они любят коррупцию", "готовятся и готовы к войне".

"Президент России не заслуживает никакого одобрения от европейцев. Это монстр и убийца! Я был в зоне войны! Я знаю, о чем говорю. Я напоминаю вам, что Украина - это друг Европы. Друг и защита! Было бы очень разумно работать для мира! Сейчас Украина сопротивляется с большим достоинством и силой. ОДНА! Я верю в Украину! Она в состоянии сопротивляться! И бороться до конца, если надо. До победы! У российского мира нет позитивных предложений! Они только хотят покорить Украину. Украина нуждается в поддержке всего мира для важного шага! Чтобы освободить свои территории от российской оккупации! Мы стоим перед большой катастрофой. Не дадим же этому случиться", - призвал Манандиз.

