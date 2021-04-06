РУС
Новости Агрессия России против Украины
12 335 33

Французско-украинский певец Манандиз обратился к европейцам: Украина - друг Европы, Путин - монстр и убийца. Украина нуждается в поддержке всего мира

Первая цель пропаганды - влияние, вторая - дестабилизация. У России для этого много денег и средств.

Об этом в Facebook сообщил французско-украинский певец Поль Манандиз, передает Цензор.НЕТ.

"Российская пропаганда работает жестко и эффективно в странах Европы. И я пишу эту статью для того, чтобы разоблачить ее перед миром, потому что я хорошо знаю, как она работает. И чтобы бить тревогу, большую тревогу! Такую, что поднимет много шума", - подчеркнул он.

Манандиз привел некоторые факты о российской пропаганде.

"Спутник" - это агентство международной прессы, финансируемой правительством России. "Спутник" поставляет информацию, часто замаскированную, ложную, в российском стиле. Он поставляет идеи, мнения, советы и таким образом распространяет идеи, выгодные России во всем мире. "Спутник" существует на 32 языках, но не на русском. Потому что, когда вдруг будет надо, вдруг конфликт или война, они всегда скажут, что это агентство не является российским, так как даже нет прессы на русском. Именно таким образом Россия ведет и войны. Также существуют RT, RTI и другие механизмы российской пропаганды", - сообщил Манандиз.

Он сообщил о проекте "ARTE", который должен был быть продуктом сотрудничества Германии и Франции "для того, чтобы рассказывать миру об искусстве", но "Россия туда инкорпорировалась". Теперь здесь размещают "документальные сюжеты, сделанные Россией, финансируемые Россией".

"Я хочу, чтобы вы открыли глаза и чтобы поняли: первая цель пропаганды - это влияние. Вторая - самая опасная - это дестабилизация. И поверьте, для этого у них много денег и средств. Это не "гибридная война", как ее называет российская пропаганда. Это прямая война! Россия украла Крым. Весь мир протестует, налагает на Россию санкции. Но она не оставляет Крым, не оставляет Украину. А Крым был, есть и будет - украинским. Далее Россия начинает войну в двух восточных регионах Украины, у своей границы. С оружием, танками, ракетами. С убитыми и ранеными. Войну, где родители идут защищать свои семьи и территорию. И матери приобщаются тоже. Мир говорит, но война продолжается! Военные погибают! Гражданские погибают также, от бомбардировок. Большая правда в том, что Россия не имеет права воровать украинскую территорию. И убивать украинцев", - подчеркнул Манандиз.

Он отметил, что в документальном фильме "Маски революции" Поль Морейра "делает из Украины почти следующий Рейх", но это фейк, российская пропаганда, так как "Украина правомерно защищает себя".

"Я знаю достаточно украинцев, я близко знаю военных, вооруженные силы и добровольцев. В Украине нет нацистов! Ни в стране, ни в зонах боевых действий. Там настоящие мужчины, защищающие свою страну и готовые отдать за нее жизнь! За свободу. Чтобы прекратить российскую агрессию", - заявил Манандиз.

Он уверен, что Украина - защита Европы от российского "мира" агрессии и оккупации.

"Сейчас на линии фронта вновь жарко. Больше атак с российской стороны, больше раненых и убитых. Нормандский формат не работает. ОБСЕ… Что они делают? Отчеты? Это не работает. Реальность такова, что, если мы не будем делать шагов к миру, ситуация будет очень, очень плохой. Сейчас все выглядит очень плохо", - делится культурный деятель и призывает европейцев перестать слушать российскую пропаганду, так как "они лгут, подкупают, они любят коррупцию", "готовятся и готовы к войне".

"Президент России не заслуживает никакого одобрения от европейцев. Это монстр и убийца! Я был в зоне войны! Я знаю, о чем говорю. Я напоминаю вам, что Украина - это друг Европы. Друг и защита! Было бы очень разумно работать для мира! Сейчас Украина сопротивляется с большим достоинством и силой. ОДНА! Я верю в Украину! Она в состоянии сопротивляться! И бороться до конца, если надо. До победы! У российского мира нет позитивных предложений! Они только хотят покорить Украину. Украина нуждается в поддержке всего мира для важного шага! Чтобы освободить свои территории от российской оккупации! Мы стоим перед большой катастрофой. Не дадим же этому случиться", - призвал Манандиз.

Автор: 

агрессия (1705) пропаганда (3723) россия (96939)
Топ комментарии
+27
Чудовий співак,були на його концерті. Тепер він для нас ще раз відкрився,але вже не тіьки як артист. Повалії, лораки,лободи та вкупі з ними, думайте,що додому все одно потрібно буде повертатися.....
показать весь комментарий
06.04.2021 17:52 Ответить
+22
поддержка нам не помешает.. Merci!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:36 Ответить
+15
Велика повага цьому французському співаку - він більший патріот України

ніж навіть деякі люди с громадянством України. Московія - Росія і ії політика це

завжди брехня і бажане яке видається за дійсне. СКАЖУ БІЛЬШЕ - РОСІЯ ІСНУЄ

ЗАВДЯКИ ЗАХОДУ І БАЖАННЮ ЗАХОДУ МАТИ ДЕШЕВУ СИРОВИНУ З МОСКОВІЇ,
Захід на багато чого закриває очі завдяки надприбуткам у торгівлі з Москвою і

московити цим вміло користуються
показать весь комментарий
06.04.2021 18:11 Ответить
народные депутаты враги Украины...
показать весь комментарий
06.04.2021 17:30 Ответить
кстати у меня завтра зарплата ( минимальная ) на руки 4800 кому из 450 гандонов ее пожертвовать ???
показать весь комментарий
06.04.2021 17:31 Ответить
Кем работаешь?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:37 Ответить
на правах рекламы??
показать весь комментарий
06.04.2021 17:32 Ответить
Сейчас клоуна пробьет на слезу...
показать весь комментарий
06.04.2021 17:34 Ответить
И шо вы все так перепугались?
Вон бубочка ниче не боится - укатил себе на пляж и пофиг та росия.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:36 Ответить
поддержка нам не помешает.. Merci!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:36 Ответить
Кацапы- брехуны,куда там Геббельсу,там просто детский сад.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:37 Ответить
Зря ты так ,Леша....Геббельс выдающийся специалист и первооткрыватель в области пропаганды. Его идеями пользуется весь мир.(Другое дело каким целям служит пропаганда...) Ордынские пропагандоны - его лучшие ученики. У фашистской орды - повторение истории в новой обвертке.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:53 Ответить
После Байдена легко говорить, что ***** убийца. Скоро может даже Порошенко скажет
показать весь комментарий
06.04.2021 17:46 Ответить
Только после того как очередной раз в штаны тебе нагадит.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:54 Ответить
Ex perd*нув
показать весь комментарий
06.04.2021 18:22 Ответить
Порошенко ,до Байдена давно это озвучил в куллуарах заседания ООН и прямо рашистскому канала"рабсея"
показать весь комментарий
06.04.2021 18:36 Ответить
Под}{уйловский Микрон не хочет это повторить слово в слово?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:48 Ответить
Чудовий співак,були на його концерті. Тепер він для нас ще раз відкрився,але вже не тіьки як артист. Повалії, лораки,лободи та вкупі з ними, думайте,що додому все одно потрібно буде повертатися.....
показать весь комментарий
06.04.2021 17:52 Ответить
"Повалії, лораки,лободи та вкупі з ними, думайте,що додому все одно потрібно буде повертатися....." - це гівно тут не потрібне
показать весь комментарий
06.04.2021 19:25 Ответить
так, вони і там то не дуже потрібні, а тут сядуть як миші під віник і будут підвонювати з кутка.А все тому,що "какая разница". Одні хвойди з Дубаю повернуться, другі - від мокшів, відпрацьовують їх однаково.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:52 Ответить
Они не депутаты, они ставленники и вечные должники алигархов.
При Порохе из 400 было в Зраде еще человек 90 народных депутатов и которых никогда ни одного раза не пиарили по ТВ, но тем не менее и они или скурвились и продались или ушли из политики на вольные хлеба.

Вспомните хотя-бы штукатура, которого голого менты из "Беркута" привезли на Майдан, как народ возмущался, после съоба дамбаскаго праффессара из Украины даже "выбрали" этого голого штукатура в депутаты и шо потом сталось ?

Алигархи голого штукатура быстро одели в костюмчик от Гучи или "Версачи". дали ему офуенную машину, купили права на вождение, подарили хатынку в Киеве или под Киевом и пистес, не стало голого "героя" "вообще". Исчез "герой" после того, как его "депутатом" сделали, бла Нах.
И таких "депутатов" в Зраде три сотни точно есть, не меньше.
И смех, и грех, и ненависть, суки.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:08 Ответить
Велика повага цьому французському співаку - він більший патріот України

ніж навіть деякі люди с громадянством України. Московія - Росія і ії політика це

завжди брехня і бажане яке видається за дійсне. СКАЖУ БІЛЬШЕ - РОСІЯ ІСНУЄ

ЗАВДЯКИ ЗАХОДУ І БАЖАННЮ ЗАХОДУ МАТИ ДЕШЕВУ СИРОВИНУ З МОСКОВІЇ,
Захід на багато чого закриває очі завдяки надприбуткам у торгівлі з Москвою і

московити цим вміло користуються
показать весь комментарий
06.04.2021 18:11 Ответить
Як приємно чути щирі правдиві слова про нашу країну і також хочеться, щоб вони впали в серце кожному європейцю, до якого Поль їх спрямував. Дякую, друже!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 18:17 Ответить
что то я не припомню таких же постов от скажем зенелоха, или ермака....а им первым вроде следовало бы ТАК писать
показать весь комментарий
06.04.2021 18:26 Ответить
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПЕВЦУ, СКАЗАЛ ПРАВДУ, МОЖЕТ НАКОНЦ ТО ЕВРОПА ПРОСНЕТСЯ И ПОЙМЕТ ЧТО С ВОРОМ И УБИЙЦЕЙ НЕЛЬЗЯ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ, А НАДО НАКАЗЫВАТЬ ЗА ВСЕ ЗЛОДЕЯНИЯРОССИИ!!!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 18:43 Ответить
В Чехії повно ліваків.Комуністів вибирають в парламент. Повно любітелів х@йла.Якраз на спутніку сидять.І ще повно різних промаскальских ботів.Зайдеш на їхні коментарі,там

і розпяті мальчіки,бандерівці,Хрущов Був українець і тому Крим подарував.)Україна нажаль програє інформаційно.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:55 Ответить
з 300-літньою пропагандою важко боротися.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:26 Ответить
якщо Хрущов був українцем - то означає, що Курська губернія де він народився - історична територія України
показать весь комментарий
06.04.2021 22:49 Ответить
россиянин, за поребрик!
показать весь комментарий
06.04.2021 20:19 Ответить
"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©
показать весь комментарий
07.04.2021 05:52 Ответить
Это да.Красава
показать весь комментарий
06.04.2021 19:32 Ответить
Яка чудова людина!Справжній друг України.Дяка тобі,Поль!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 20:45 Ответить
Лучше бы он это на французском написал.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:09 Ответить
и на английском!
только на украинском - бессмысленно.

Мы это и так знаем, а кроме нас никто и не прочитает
показать весь комментарий
06.04.2021 22:22 Ответить
 
 