Украинский консул посетил 12 задержанных в Дубае украинок: им грозит штраф и депортация, - МИД

Дубайская полиция задержала за нарушение норм общественной морали не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Им грозит штраф и депортация.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что украинский консул сегодня посетил задержанных украинок, а также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - отметил Николенко.

По его информации, условия содержания гражданок Украины в следственном изоляторе приемлемы, они обеспечены едой, а консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая.