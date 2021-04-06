РУС
Украинский консул посетил 12 задержанных в Дубае украинок: им грозит штраф и депортация, - МИД

Украинский консул посетил 12 задержанных в Дубае украинок: им грозит штраф и депортация, - МИД

Дубайская полиция задержала за нарушение норм общественной морали не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Им грозит штраф и депортация.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что украинский консул сегодня посетил задержанных украинок, а также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - отметил Николенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО

По его информации, условия содержания гражданок Украины в следственном изоляторе приемлемы, они обеспечены едой, а консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая.

Дубай (64) задержание (6699) МИД (7073) украинцы (3899) Николенко Олег (301)
Топ комментарии
+47
шо там президентський борт коли відправляють по курвів?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:44 Ответить
+38
А их родных и близких оповестили что их дочери *****.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:43 Ответить
+30
они такие же "украинки" как и зеленский
показать весь комментарий
06.04.2021 17:44 Ответить
Рабинович успокойся со своим Фемен,або ты отныне поющий ректор
показать весь комментарий
06.04.2021 19:40 Ответить
яка біда. приїхали працювати "офіціантами і танцівницями". а тепер додому. яка біда.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:03 Ответить
Стойбище дикарей...
При словосочетании "нудистский пляж" у них начинается неудержимое семяизвержение.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:13 Ответить
А на девственность вертикальный и горизонтальных половых губ проверил? Вдруг арабы нарушили их целостность?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:16 Ответить
Я ж казав,що їм фактично нічого не буде.Ну потім в Маямі поїдуть.Там за таке навіть штрафу не буде.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:33 Ответить
Шлендри
показать весь комментарий
06.04.2021 20:38 Ответить
У граждан в топовых комментах какое-то ограниченное понимание нравственности - то ли из средневековья, то ли из кодекса строителей коммунизма. Съемки нагишом на балконе (не на улице и без всякого секса) - точно повод называть девушек "бл*дями" и "курвами"? Хотя, если личная жизнь не удалась, любой повод сгодится...
показать весь комментарий
06.04.2021 20:53 Ответить
Конешно, обезьяны и на улице ходят голые, и ничего. А раньше первобытные жили в племенах, там такое творилось - куда там порнхабам всяким. Было в порядке вещей сьесть представителя другого племени. Не вопрос. Можем вернуться.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:01 Ответить
Верю, можете. ) Но я, вообще-то, не говорил, что девушки поступили правильно (ИМХО штраф здесь вполне адекватное наказание). Просто кажется, что у комментаторов, которые кроют девиц так, будто те устроили групповуху на центральной площади, в голове какая-то шибко нравственная субстанция плещется.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:37 Ответить
А вони усі були з песиками, чи тіки у Кітай з собаками дозволяють?? Потрібно з Уряду 12 чоловіків....євакуіровать....
показать весь комментарий
06.04.2021 21:11 Ответить
Постеснялись хоть посла б...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:34 Ответить
курицы ещё легко отделались.
показать весь комментарий
07.04.2021 03:32 Ответить
