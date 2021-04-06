1,7 млн граждан имеют статус пострадавших от аварии на ЧАЭС с правом льгот, - Минсоцполитики

Статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы с правом льгот имеют более 1 718 тыс. граждан Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Сегодня численность лиц, имеющих статус пострадавших и имеющих право на льготы, составляет 1 718,1 тыс., Из них: 181,1 тыс. - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, из них 55,6 тыс. - лица с инвалидностью; 1 534,8 тыс. - пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, из них 48,9 тыс. - лица с инвалидностью и 322,8 тыс. - дети ", - говорится в сообщении.

По данным Минсоцполитики, на соцобеспечение людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в 2021 году из бюджета предусмотрено 2,57 миллиарда гривен, что на 403,5 миллиона гривен больше по сравнению с 2020 годом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики