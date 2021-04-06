РУС
1,7 млн граждан имеют статус пострадавших от аварии на ЧАЭС с правом льгот, - Минсоцполитики

Статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы с правом льгот имеют более 1 718 тыс. граждан Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Сегодня численность лиц, имеющих статус пострадавших и имеющих право на льготы, составляет 1 718,1 тыс., Из них: 181,1 тыс. - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, из них 55,6 тыс. - лица с инвалидностью; 1 534,8 тыс. - пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, из них 48,9 тыс. - лица с инвалидностью и 322,8 тыс. - дети ", - говорится в сообщении.

По данным Минсоцполитики, на соцобеспечение людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в 2021 году из бюджета предусмотрено 2,57 миллиарда гривен, что на 403,5 миллиона гривен больше по сравнению с 2020 годом.

Вы че несете? Льготы растворились в истории!
Большая часть льготников - прихлебатели, купившие билет на поезд. Реальные, почти все вымерли( Жалкие подачки не стоят внимания!
Млять, сЦуки пиарятся на всем, что ВИСИТ на ушах лохтората.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:19 Ответить
и 322,8 тыс. - дети

Авария произошла в 1986-году....судя по всему статус пострадавших при этой аварии уже передается по наследству...
показать весь комментарий
06.04.2021 18:20 Ответить
Не знал что Припять - город милионник
показать весь комментарий
06.04.2021 18:30 Ответить
разрешительную систему проверили ? вы бы проверили всех с корочками чернобыльцев , в 90е их получали даже те кто не дышал и близко этим , можно даже карту осадков посмотреть , но зачем правильно
показать весь комментарий
06.04.2021 18:31 Ответить
Мне вот тоже интересно, как ребенок рожденный в 2006 году может иметь льготы Чернобыльца.........
показать весь комментарий
06.04.2021 18:41 Ответить
реальный статус ликвидаторов, из тех кто дожили, могут иметь единицы

все остальное - ложь и коррупция
показать весь комментарий
06.04.2021 19:02 Ответить
У меня есть удостоверение пострадавшего. Жил тогда в Житомирской области. Наш ПГТ только через четыре года решили эвакуировать...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:44 Ответить
понятное дело - ликвидатор
а что значит пострадавшего?
у нас вся страна и пол Европы пострадавшие
показать весь комментарий
06.04.2021 21:59 Ответить
Пришлось жить в местности, которая считается заражённой.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:12 Ответить
4ая категория, ликвидирована, как класс. У меня на работе 27го числа, ВНЕШНИЕ датчики МЭД сработали, менее чем через сутки после аварии. Куртка кожаная, не тканевая!, фонила при проверке пассажиров автобуса на ВОЙСКОВЫХ приборах контроля!
А между дрочим, еще есть места, вне чернобыльской зоны (мало, но есть), где собирать грибочки не стОит, потому, что не стоИт( Но, мы же про это не знаем(!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:16 Ответить
Если бабахнет ещё какой-нибудь объект такого уровня, государство не найдёт столько наивных романтиков, как в 1986 году.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:13 Ответить
Нет таких объектов на данный момет в Украине, могут москали забросить(
показать весь комментарий
07.04.2021 17:17 Ответить
Льготы, льготы... О каких льготах речь? Бумажные они, липовые! Их все убрали из жизни.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:54 Ответить
Партноменклатура повывозила свои ненаглядные семейки в течении суток подальше от Киева. Все эти секретари обкомов и горкомов сразу знали о реальном масштабе катастрофы. Но молчали, и скрывали карты заражения районов Киева и области. Плебсу такое знать не положено. Люди ходили за продуктами на базар и смотрели по номерам на фурах откуда привезли картошку или яблоки. "Страна трудящися"... Проклятый шиддовский концлагерь для избранных, которые натасканы упгавлять и поганять, а гойские Васьки должны пахать и задавать поменьше вопросов.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:13 Ответить
А чето поменялось?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:18 Ответить
 
 