1,7 млн граждан имеют статус пострадавших от аварии на ЧАЭС с правом льгот, - Минсоцполитики
Статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы с правом льгот имеют более 1 718 тыс. граждан Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Сегодня численность лиц, имеющих статус пострадавших и имеющих право на льготы, составляет 1 718,1 тыс., Из них: 181,1 тыс. - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, из них 55,6 тыс. - лица с инвалидностью; 1 534,8 тыс. - пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, из них 48,9 тыс. - лица с инвалидностью и 322,8 тыс. - дети ", - говорится в сообщении.
По данным Минсоцполитики, на соцобеспечение людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в 2021 году из бюджета предусмотрено 2,57 миллиарда гривен, что на 403,5 миллиона гривен больше по сравнению с 2020 годом.
Большая часть льготников - прихлебатели, купившие билет на поезд. Реальные, почти все вымерли( Жалкие подачки не стоят внимания!
Млять, сЦуки пиарятся на всем, что ВИСИТ на ушах лохтората.
Авария произошла в 1986-году....судя по всему статус пострадавших при этой аварии уже передается по наследству...
все остальное - ложь и коррупция
а что значит пострадавшего?
у нас вся страна и пол Европы пострадавшие
А между дрочим, еще есть места, вне чернобыльской зоны (мало, но есть), где собирать грибочки не стОит, потому, что не стоИт( Но, мы же про это не знаем(!