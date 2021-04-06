Правоохранители задержали на Буковине двух браконьеров, которые нанесли ущерб на 1,7 млн грн, выловив 166 краснокнижных вырезубов. ВИДЕО

Полицейские совместно с рыбоохранных патрулем во время проведения превентивных рейдов в пределах села Непоротово Днестровского района обнаружили и изъяли у браконьеров 166 особей рыбы вырезуб. Этот вид считается редким и исчезающим, поэтому занесен в Красную книгу Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Во время патрулирования и обследования Днестровского водохранилища в Кельменецком районе полицейские вместе с инспекторами рыбоохранного патруля разоблачили двух граждан, которые в период нерестового запрета незаконно вылавливали рыбу, среди которых исчезающий вид - вырезуб, который занесен в Красную книгу Украины. Свою противоправную деятельность мужчины осуществляли в пределах села Непоротово, используя металлическую лодку и запрещенные орудия лова", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в НПУ, сумма убытков, причиненных государству, составляет почти 1,7 миллиона гривен.

"Правоохранители задокументировали противоправные действия правонарушителей и составили на них протоколы по ч. 4 ст. 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира) и ст. 90 (Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - резюмируется в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выловившие более 700 кг рыбы браконьеры задержаны на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж