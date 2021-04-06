РУС
Правоохранители задержали на Буковине двух браконьеров, которые нанесли ущерб на 1,7 млн грн, выловив 166 краснокнижных вырезубов. ВИДЕО

Полицейские совместно с рыбоохранных патрулем во время проведения превентивных рейдов в пределах села Непоротово Днестровского района обнаружили и изъяли у браконьеров 166 особей рыбы вырезуб. Этот вид считается редким и исчезающим, поэтому занесен в Красную книгу Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Во время патрулирования и обследования Днестровского водохранилища в Кельменецком районе полицейские вместе с инспекторами рыбоохранного патруля разоблачили двух граждан, которые в период нерестового запрета незаконно вылавливали рыбу, среди которых исчезающий вид - вырезуб, который занесен в Красную книгу Украины. Свою противоправную деятельность мужчины осуществляли в пределах села Непоротово, используя металлическую лодку и запрещенные орудия лова", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в НПУ, сумма убытков, причиненных государству, составляет почти 1,7 миллиона гривен.

"Правоохранители задокументировали противоправные действия правонарушителей и составили на них протоколы по ч. 4 ст. 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира) и ст. 90 (Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - резюмируется в сообщении.

Топ комментарии
+22
Заставить жрать сырую гниды.Рыба нерестится они не нажраться никак.
06.04.2021 18:08 Ответить
+8
Самые большие браконьеры всегда были рыбинспекторы.
06.04.2021 18:24 Ответить
+5
Я как рыбалка любитель, ненавижу этих пид@р@coв браконьеров.
06.04.2021 20:04 Ответить
Заставить жрать сырую гниды.Рыба нерестится они не нажраться никак.
06.04.2021 18:08 Ответить
та цe ж путлeр та прокляті кацапи виnni, що воnи бракорeрniчають...- рeaльno...
06.04.2021 18:08 Ответить
Не мели дурниць, кцап! Це Порошенко зробив! ТАрговля ж на крАві сєйчас у нєВо нє йдот, пА єтаму он вот такімі дєлами занимаєЦА...
06.04.2021 19:17 Ответить
ne meлять та роблять багато чого ne тільки кацапи...- а також і ************...- рeзультат за вікnoм... а пороx...... багато чого зробив- а щє більшє ne зробив....алє цє ne тільки його виna- e щe ************ - e щe така порода...
07.04.2021 09:43 Ответить
а чому у червоній книзі?
Правоохранители задержали 2 браконьеров на Буковине, которые нанесли ущерба на 1,7 млн грн, выловив краснокнижных 166 вырезубов - Цензор.НЕТ 7
06.04.2021 18:09 Ответить
Тому що в Україна вона в Червоній книзі!!
https://redbook-ua.org/ru/item/rutilus-frisii-nordmann/
06.04.2021 19:41 Ответить
А може статус треба змінити? Бо так і голубів можна до Червоної книги і пацюків. Є певна невідповідність.
07.04.2021 18:19 Ответить
По 10к рыбеха? Дорогая рыбалка) Прям лобстеры в столичном ресторане)
06.04.2021 18:09 Ответить
Лобстера можно привезти, а этой рыбы больше нигде в мире нет.
06.04.2021 21:15 Ответить
ПРЕСТУПНИКОВ ПОЙМАЛИ!!!!
06.04.2021 18:19 Ответить
Самые большие браконьеры всегда были рыбинспекторы.
06.04.2021 18:24 Ответить
Ще більші злочинці ,це влада !!!)))
06.04.2021 18:26 Ответить
Згоден, жалко що минулу владу не притягують до відповідальності. Ворон воронові глаз не клює.
06.04.2021 19:46 Ответить
Минуле слід пам"ятати ,як власний досвід і вчитись на помилкахминулих днів,але жити слід сьогоденням та майбутнім і не виправдовувати діяльність чи бездіяльність чинної влади еківоками на попередників !!!)))
06.04.2021 19:53 Ответить
За злочини потрібно карати. В першу чергу минулих часів. Щоб ті що у влади тепер знали про те що якщо скоять злочин, то вони обовязково будуть покарані. Безкарність призводить до вседозволенності та ще до більших злочинів.
06.04.2021 21:34 Ответить
Тобто хай крадуть ,а ми будемо поки що карати попередників !!! Бездіяльність чи злочинна діяльність попередників не виправдовує бездіяльність чи злочинну діяльність чинної влади !!!Відмазка ,я не роблю бо Вася цього не зробив ,це рівень дитячого садка !!!)))
06.04.2021 21:42 Ответить
Не вигадуй того що я не писав. Написано "в першу чергу", це ни виключає покарання за злочини скоєні в теперішні часи.
06.04.2021 22:26 Ответить
Ні ,в першу чергу тих хто на цей час сидить у владних кріслах,на державних посадах ,діючих суддів та прокурорів !!!)))
06.04.2021 22:52 Ответить
Добре , згоден, тоже гарний варіант. Питання, чому при петру не садили ні тих хто скоїв злочини в минулому, ні тих хто був при владі разом з петром ?
06.04.2021 23:10 Ответить
Спитай в Петра чому !!! Але це не виправдовує бездіяльність зеленої плісняви !! Навіть не лише бездіяльність ,а реванш кремлівської гидоти -повернення вселяких потвор ,на кшталт Татарова ,на державні посади !!!)))
06.04.2021 23:17 Ответить
Ну розкажи, які такі судові вироки зроблені були наприклад тому-ж таки Татарові, за 5 рочків керівницва "державника" та "патріота" ? з 2014 по 2019?
06.04.2021 23:42 Ответить
Мене не цікавить що було зроблено чи не зроблено в минулому ,мене цікавить, що робиться або чому не робиться зараз ,сьогодні!!! Вчора я прожив і живу сьогодні і мене цікавить майбутнє !!!))))))
06.04.2021 23:48 Ответить
Ну так в майбутньому буде набагато гірше, то як не покарані злочинці як минулі так і теперішні. Злочинці почувають себе безкарними та починають робити ще більші злочини, а коли починають ними заматися, то починають кричать "это палитическое преследование"
06.04.2021 23:56 Ответить
Я що заперечую необхідність покарання злочинців минулого,ні ,я лише акцентую увагу на тому що злочини минулого ,тобто попередників ,це не індульгенція для чинної влади!!!!)))
07.04.2021 00:07 Ответить
это подвид касапа обыкновенного?? скорее - необыкновенного..
06.04.2021 18:27 Ответить
Двое граждан просто НЕ ТЕ граждане. От ТЕ граждане( модные в Одессе) взяли в " аренду" лиман от Днестра? И тупо сетями ЗАКОННО( это треш) вылавливают( ТУПО БРАКОНЬЕРЯТ). Вот так надо тупицы,а вы по гарульски"трохи для себе" и семь лет. А "таварищ" миллионы "забраконьерит" и будет уважаемым!!
06.04.2021 19:13 Ответить
Вставлю и я свои копеечки. Года два,или три назад,какие-то чудики,вложили деньги и купили живца для выращивания рыбы в озеро Гидигич у нас. Это все было незаконно,потому что официально никакой аренды не было. Сейчас весной,испугавшись что соси-алистов выкинут с капитанского мостика,они начали вычерпывать рыбу,причем запретив спортивную ловлю и с лодок и с берега. Для этого издали приказ о запрете ловли во время нереста,с 15 (!) марта,когда температура воды была 3-4 градуса! Видали такой нерест? Все было "научно" обосновано,каким-то старым ученым кретином.Несколько раз они потянули невод (говорят что вылавливали МНОГО тонн рыбы (это у них типа "контрольный отлов" десятками тонн). В общем,в один день их накрыли,с телевидением и показали всех красавцев по ТВ. Но это не значит,что на этом они успокоятся,потому их надо все время держать под прицелом.
06.04.2021 19:51 Ответить
Я как рыбалка любитель, ненавижу этих пид@р@coв браконьеров.
06.04.2021 20:04 Ответить
утопить
06.04.2021 21:32 Ответить
 
 