С начала суток 1 воин погиб в результате обстрела возле Невельского, 1 воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского обстрела, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские войска открыли ответный огонь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин 92-й ОМБр Виктор Гелебрант погиб в зоне ООС 5 апреля. ФОТО

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

обстрел (29119) Донбасс (26962) потери (4520) операция Объединенных сил (6766)
Як же вам не соромно? Скільки можна торочити про підрив на "невідомих" пристроях?
8 погибших в апреле ,говнокоиандующий катарский хоть слово проронит
8 погибших в апреле ,говнокоиандующий катарский хоть слово проронит
хай краще мовчить,бо знову скаже,що треба трохи відводити.
От кокса язык немеет.....
****** Чмо убило за двое суток четверых воинов ВСУ. Я ни чуть не сомневаюсь,что именно наши воины срывали перемирие Зеленскага. Не партнёры же Зеленскага из Мацковии.
06.04.2021 18:41 Ответить
Як же вам не соромно? Скільки можна торочити про підрив на "невідомих" пристроях?
Пора нашим солдатам заехать в гости к этим апологетам перемирия - к разным там зеленогнойским, люсям арестовичам, и вежливо так - прикладом по зубам, пригласить их на мирный пикник на передке.
Що відбувається ?
Вчора двоє, сьогодні вже двоє ?
Хлопці, не дозволяйте себе розстрілювати і вбивати !
а тим часом є@учий "миродрочець" засмагає у катарі, розказує, як може допомогти у проведенні футбольного чемпіонату, й, можливо, одержує нову ЦУ від мацковскіх друзєй...
Але ж зє прермирря триває???
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

