С начала суток 1 воин погиб в результате обстрела возле Невельского, 1 воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС
С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского обстрела, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские войска открыли ответный огонь.
О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Вчора двоє, сьогодні вже двоє ?
Хлопці, не дозволяйте себе розстрілювати і вбивати !