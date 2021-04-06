С начала суток 1 воин погиб в результате обстрела возле Невельского, 1 воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского обстрела, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские войска открыли ответный огонь.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.