Если вспышка COVID-19 в Индии пойдет на спад, экспорт вакцины AstraZeneca возобновится к июню, - Институт сыворотки

Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - сможет восстановить экспорт вакцины AstraZeneca от COVID-19 к июню, если эпидемиологическая ситуация в Индии улучшится.

Об этом заявил в интервью Associated Press исполнительный директор института Адар Пунавалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем вынуждены продолжать поставки в Индию и более никуда. Потому что мы должны защитить свой народ", - сказал он.

Пунавалла уточнил, что компания "выбрала Индию в качестве своего приоритета на два месяца". Однако он признал, что такое решение руководства "оказало эффект на обязательства по договорам" о поставках вакцин за рубеж, и теперь ему звонят лидеры разных государств с целью обсудить эту проблему. Пунавалла заверил, что большинство лидеров относится к действиям индийской стороны с пониманием, потому что на фоне пандемии им приходится сталкиваться с аналогичными требованиями внутренней политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все вакцины от COVID-19 AstraZeneca, независимо от страны производства, - взаимозаменяемые, - Минздрав обнародовал рекомендации экспертов

"Национализм живет до известной степени везде", - сказал Пунавалла, напомнив о мерах по ограничению экспорта вакцин в Европе и об ограничениях США на экспорт материалов, нужных для наращивания производства вакцин.

Также он предположил, что потребность Индии в запасах сырья и материалах может на пять-шесть месяцев затормозить сроки поставок тестируемой Институтом сыворотки еще одной вакцины - Novavax.

Associated Press напоминает, что Институт сыворотки - это ключевой поставщик вакцин для COVAX, являющейся международной программой по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру. Также Институт сыворотки подписал контракт о поставках Novavax для COVAX.

Но рост заболеваемостью COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками до 90 млн доз вакцин, и 25 марта в COVAX объявили о серьезных трудностях с распределением вакцин в мире в рамках этой программы.

Также читайте: Существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна, - Европейское агентство по лекарственным средствам

В минувший понедельник в Индии зафиксировали свыше 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19: впервые с сентября прошлого года суточный прирост превысил 100 тыс. В результате в Нью-Дели и Мумбаи ввели ограничительные меры, а с 1 апреля в стране вакцинируют не только наиболее уязвимые группы населения, но и всех лиц старше 45 лет.

В конце марта сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" сообщал, что ряд стран Азии, включая Филиппины, Южную Корею, Индонезию, вынуждены искать новые каналы поставок вакцин от коронавируса COVID-19 после того, как власти Индии ввели временные ограничения на экспорт производимых вакцин.

Приостановлены и поставки вакцины AstraZeneca в Украину.

вакцина (3815) Индия (455) карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)
Топ комментарии
+3
Ну, ще на один куртяк будуть гроші! The winter is coming!
06.04.2021 18:38 Ответить
+2
Перемога буде папіжже.
06.04.2021 18:40 Ответить
+2
если процесс заболеваемости не пойдёт на спад, то к июню старая вакцина уже может и не понадобится. все выжившие будут вакцинированны ессным путём и коллективный иммунитет, о котором столько говорят необольшевики, может стать реальностю без вакцины. а сэкономленные на её покупке деньги, можно будет смело пускать на польты и другое барахло для внуков. новых моделей!
06.04.2021 18:40 Ответить
якщо її до того моменту взагалі хтось захоче.
06.04.2021 18:36 Ответить
06.04.2021 18:38 Ответить
06.04.2021 18:40 Ответить
06.04.2021 18:40 Ответить
Дуже багато загиблих від цієї вакцини. вони працюють?
06.04.2021 18:47 Ответить
Не больше чем от любых других лекарств. Но об этом пока можно не беспокоиться - вакцины до конца клоунской каденции нам не видать (сначала перенос на февраль, потом еще перенос, потом на лето с припиской "если".....)
06.04.2021 18:51 Ответить
Давайте уж сразу скажем правду: Украина получит вакцину только когда эпидемия пойдет на спад во всем мире (когда все будут вакцинированными и вакцина им будет тупо не нужна). НО тоже не факт.
Зебилов кормить "завтраками" можно вечность!
06.04.2021 18:49 Ответить
Все не так просто. А якщо знову втрутиться "фактор П"? Одне слово ПОП і все, пиши пропало, вакцинація зірвана, Індія в образах, Степанов як зірка в шоці, Україна в незрозумілій ситуації.

П.С. Я от одного в зеленій інформполітиці ніяк не зрозумію, хто ж такий ПОП? Тут він "збитий льотчик", а тут магістр масонської ложі одне слово якого перевертає з ніг на голову всю зовнішню політику України.
06.04.2021 18:50 Ответить
Врутиться не ПОП, а ППО (тот которого нельзя называть вслух )
06.04.2021 18:52 Ответить
Вот именно в Индии пойдет на спад...
06.04.2021 18:55 Ответить
хороший подход к делу...
если бы да кабы....
06.04.2021 19:12 Ответить
такой "шмурдяк-шмурдяк", что индусы не хотят его отдавать. самим нужен.
07.04.2021 03:28 Ответить
 
 