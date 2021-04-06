РУС
Киевская мэрия не может показать решение, по которому закрыла детские площадки, - журналистка Бурлакова

Решение райгосадминистрации ссылается на постановление Кабмина от декабря 2020 года, но там речь идет не о детских, а о съемочных площадках.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.

Она попыталась выяснить через приложение "1551", на каком основании коммунальщики каждый день обматывают лентой детскую площадку у нее во дворе.

"4, 5, 6 апреля, хроники решения вопроса в приложении 1551:

  1. Над вашим обращением работает ЖЭУ "Липкижитлосервис"
  2. Да-да, ЖЭУ работает!
  3. Ой. Нет. Они не справились. Отныне над вашим обращением будет работать Печерская районная в городе Киеве государственная администрация.

4 .... Над вашим обращением будет работать ЖЭУ "Липкижитлосервис"

  1. Да, работает ЖЭУ, работает. Ориентировочная дата получения ответа - 19 апреля", - описала Бурлакова свое общение с чиновниками.

В комментариях пользователи разместили письмо от РГА, в котором обосновано закрытие площадок.

"В комментах есть письмо от РГА, где ссылаются на протокол №8 внеочередного заседания Киевской областной комиссии по вопросам

техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 2 апреля 2021, пункты 3 и 7. В пунктах 3 и 7 - ссылка на постановление Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года. В постановлении Кабмина слово "площадка" встречается один раз, и это "съемочная площадка"", - отметила Бурлакова.

Топ комментарии
+5
Вот такое убожество, когда в мэриях детские площадки не могут отличить от съёмочных площадок, творится по всей стране. Выбирают по указке банды в депутаты только некчёмностей...
06.04.2021 18:53 Ответить
+3
Кинюшник заболел.
06.04.2021 18:51 Ответить
+3
Потому, что это не компетенция местной власти. Ограничивать права людей можно согласно Конституции и Законов только в двух случаях -- черезвычайное положение и военное положение. Все остальное от лукавого. Площадки нужно закрывать, но это должно быть решение центральной власти в соотвествии с законами.
06.04.2021 18:54 Ответить
Так кино будет, или кина не будет?
06.04.2021 18:50 Ответить
Кинюшник заболел.
06.04.2021 18:51 Ответить
Мы не гордые и гадюшник сгодится.
06.04.2021 18:54 Ответить
Дебилизм власти зашкаливает, но и ее избиратели не отстают, все в масках и вакцинируются.
06.04.2021 20:32 Ответить
билет у меня был,но я его съел
06.04.2021 18:54 Ответить
Вот такое убожество, когда в мэриях детские площадки не могут отличить от съёмочных площадок, творится по всей стране. Выбирают по указке банды в депутаты только некчёмностей...
06.04.2021 18:53 Ответить
Потому, что это не компетенция местной власти. Ограничивать права людей можно согласно Конституции и Законов только в двух случаях -- черезвычайное положение и военное положение. Все остальное от лукавого. Площадки нужно закрывать, но это должно быть решение центральной власти в соотвествии с законами.
06.04.2021 18:54 Ответить
Вам надзвичайного стану захотілось? Боюсь що воно так і буде але не через covid19 а через "братів" наших *обнутих із за поребрика.
06.04.2021 19:17 Ответить
Мне захотелось исполнения законов и Конституции от центральной власти. А ситуация локдауна в некоторых областях это что, не ЧП? На каком основании тогда нарушаются права и свободы граждан в этих зонах? Навыпускали кучу взаимоисключающих постановлений КМ, в которых уже сами не могут разобраться. Хотя есть конкретно законы "О правовом режиме чрезвычайного положения", "Про защиту населения от инфекционных болезней", "Про обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения", "Про порядок классификации чрезвычайных ситуаций за их уровнями", "Кодекс защиты гражданского населения" и т.д. Где все давно абсолютно четко расписано.
06.04.2021 19:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/446903 Власть не вводит, положение ЧП, только из-за того, что придется тратить деньги. Лучше нарушать Конституцию и Законы.
06.04.2021 20:42 Ответить
Вот-вот. Именно так.
06.04.2021 20:47 Ответить
Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек...
Не официального документа - официального посылайте на йу}{ .
06.04.2021 19:07 Ответить
Как можно закрыть площадку что на улице?) саркофагом? и главное нафига....
06.04.2021 19:07 Ответить
дебилизм крепчает
06.04.2021 19:19 Ответить
Чувство самосохранения и здравый смысл. Дети болеют и умирают. И родители. Но некоторым нужны некие законы. Парки не закрыты. Можно и там гулять. Не обязательно толпой.
06.04.2021 19:45 Ответить
все площадки типо закрыты.. на Оболони так точно..
06.04.2021 19:47 Ответить
Тому,що их нет.Лента новостей.Только вдумайтесь....Утро 7.00 Сводка по Ковиду до 10.00.Сколько умерло,сколько выжило.Красные зоны.Протест бизнеса перекрыл дорогу.10.00-сводка с фронта.11.00-Киев в пробках.Кто кому брешет?Пустые вагоны Метро,а Киев в пробках,бо по 10 человек на трамвай
06.04.2021 19:55 Ответить
ЗакрилиОн діти бігають з тими стрічками бавлятьсяІграшок малим підігнали,типу
06.04.2021 21:08 Ответить
Надо быть идиотами, чтобы закрыть детские и спортивные площадки.
Типа мамаши с колясками начнут тесно кучковаться и целоваться взасос.
У Виталика весеннее воспаление отбитых на ринге мозгов.
07.04.2021 00:54 Ответить
 
 