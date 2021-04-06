Киевская мэрия не может показать решение, по которому закрыла детские площадки, - журналистка Бурлакова
Решение райгосадминистрации ссылается на постановление Кабмина от декабря 2020 года, но там речь идет не о детских, а о съемочных площадках.
Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.
Она попыталась выяснить через приложение "1551", на каком основании коммунальщики каждый день обматывают лентой детскую площадку у нее во дворе.
"4, 5, 6 апреля, хроники решения вопроса в приложении 1551:
- Над вашим обращением работает ЖЭУ "Липкижитлосервис"
- Да-да, ЖЭУ работает!
- Ой. Нет. Они не справились. Отныне над вашим обращением будет работать Печерская районная в городе Киеве государственная администрация.
4 .... Над вашим обращением будет работать ЖЭУ "Липкижитлосервис"
- Да, работает ЖЭУ, работает. Ориентировочная дата получения ответа - 19 апреля", - описала Бурлакова свое общение с чиновниками.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт. ВИДЕО
В комментариях пользователи разместили письмо от РГА, в котором обосновано закрытие площадок.
"В комментах есть письмо от РГА, где ссылаются на протокол №8 внеочередного заседания Киевской областной комиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 2 апреля 2021, пункты 3 и 7. В пунктах 3 и 7 - ссылка на постановление Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года. В постановлении Кабмина слово "площадка" встречается один раз, и это "съемочная площадка"", - отметила Бурлакова.
Также на Цензор.НЕТ: В случае медицинского коллапса врачи вам скажут: "Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш", - Кличко
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не официального документа - официального посылайте на йу}{ .
Типа мамаши с колясками начнут тесно кучковаться и целоваться взасос.
У Виталика весеннее воспаление отбитых на ринге мозгов.