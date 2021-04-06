Зеленский в разговоре с Трюдо призвал Канаду "проявить лидерство" и содействовать получению Украиной ПДЧ в НАТО, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, что приводят к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России, информирует Цензор.НЕТ.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 – в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины", - отметил президент.

Так, Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 1 воин погиб в результате обстрела возле Невельского, 1 воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

Кроме того, глава Украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в Украине.

Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.

Также читайте: Посол Канады Галадза об оборонной реформе в Украине: Важно установить гражданский контроль над ВСУ