РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10299 посетителей онлайн
Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины
2 806 61

Зеленский в разговоре с Трюдо призвал Канаду "проявить лидерство" и содействовать получению Украиной ПДЧ в НАТО, - ОП

Зеленский в разговоре с Трюдо призвал Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, что приводят к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России, информирует Цензор.НЕТ.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 – в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины", - отметил президент.

Так, Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 1 воин погиб в результате обстрела возле Невельского, 1 воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

Кроме того, глава Украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в Украине.

Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.

Также читайте: Посол Канады Галадза об оборонной реформе в Украине: Важно установить гражданский контроль над ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) Канада (2125) НАТО (10260) членство в НАТО (1555) Донбасс (26962) Трюдо Джастин (298)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
А Зеля не хочет проявить лидерство и начинать делать шаги, необходимые, чтобы Украину приняли в Европу? Например начать уголовное преследование Бени, или уголовное преследование рашенских агентов вокруг себя?
показать весь комментарий
06.04.2021 18:59 Ответить
+12
Завдяки тобі Віслючок ,хлопці гинуть без права на відповідь за загибель!!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 19:02 Ответить
+9
Да то кацап.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зеля не хочет проявить лидерство и начинать делать шаги, необходимые, чтобы Украину приняли в Европу? Например начать уголовное преследование Бени, или уголовное преследование рашенских агентов вокруг себя?
показать весь комментарий
06.04.2021 18:59 Ответить
Що ЄС що НАТО кажут відкритим текстом ,що головна проблема України, це відсутність реалної судової реформи і реальної боротьби з корупцією !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 19:08 Ответить
Таки да. США чуть прямым текстом говорят -- Беню и его холуев от власти вон и под суд. Но Зеля делает вид что не слышит.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:12 Ответить
Він ще налаштовується на війну з корупцією
показать весь комментарий
06.04.2021 19:15 Ответить
До кінця свого строку якраз налаштується...
показать весь комментарий
06.04.2021 20:07 Ответить
После уголовного преследования этих уродов недолго и на Вiслюка Оманско-Катарского выйти.
А }{уйло своего ценного агента спалить сейчас никак не может- он ещё не успел сдать Украину.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:19 Ответить
Завдяки тобі Віслючок ,хлопці гинуть без права на відповідь за загибель!!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 19:02 Ответить
Придурок, у НАТО есть секретные данные разведки, разработок оружия и так далее, доступ к этим документам имеет руководство всех стран НАТО. А теперь вопрос, какой дебилоид позволит получить доступ к этим документам российским агентам Ермаку, Шкарлету, Татарову?
показать весь комментарий
06.04.2021 19:03 Ответить
Ты думаешь американская военная промышленность отчитывается о секретных разработках своего оружия лидерам, например, Турции или Литвы? Нет, конечно.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:10 Ответить
Разработки военной промышленности и документы НАТО это разные вещи, я ж не имел ввиду, что США выдает всем странам НАТО всю секретную информацию, так же и Германия, есть же еще вопросы национальной безопасности, но есть порядок, в рамках которого существует отмен данными разведки или разработок между странами по тем или иным вопросам.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:15 Ответить
а трюдо не спросил его, считает ли он ***** убийцей, как сам трюдо, а также другие главы государств?
показать весь комментарий
06.04.2021 19:04 Ответить
Я одного не понимаю,если НАТО само не дает ПДЧ, то зачем унижаться и навязываться? Ну значит мы им не нужны,надо искать другие союзы.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:05 Ответить
Наприклад з кацапами...
показать весь комментарий
06.04.2021 19:06 Ответить
Это на твой приклад.Тебе они наверно нравятся.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:27 Ответить
Какие еще есть союзы в Европе? Можно поподробнее.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:14 Ответить
Да то кацап.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:16 Ответить
Причём уже заспамленный кацап.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:21 Ответить
А ты кто? Почему флаг не украинский?
показать весь комментарий
06.04.2021 19:29 Ответить
Ну не знаю,например с теми странами которые еще не состоят в НАТО.Ну делать то что то надо или будем сидеть рассчитывая только на самих себя? Сами против Кацапии мы не устоим.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:37 Ответить
Можно конкретнее -- какие страны в Европе вокруг нас не состоят в НАТО или не стремятся в НАТО. Конкретно с кем мы должны объединятся?
показать весь комментарий
06.04.2021 19:44 Ответить
Ну да вообще то ты прав.Там остаются Австрия,Кипр,Финляндия,Молдова,Ирландия,Швеция,Швейцария.Я так думаю что за Украину они впрягаться не будут. На грузин и азеров надежды тоже ноль.Ну значит будем сами.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:55 Ответить
Нет, мы будем делать все необходимое что-бы навести в стране порядок и нас приняли в Европу. Но не с этой тупой властью олигархических холуев. Эти будут делать только под страхом уголовных дел.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:01 Ответить
Это понятно,чтоб навести порядок нужно время.А у нас его нет.Кацапы уже у наших границ.В ближайшие 5 лет перспективы на вступление нет,коррупция,спорные территории и т.д. Поэтому я и говорю что (на сегодняшний день) на НАТО надежды нет.Надо искать какие то другие варианты.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:10 Ответить
Нужно просто выполнить первое и самое главное требование -- начать уголовное преследование Бени и уголовное преследование рашенских агентов в центральной власти. Поменять людей, отвечающих за оборону государства с тупых трусов на компетентных. Без этого все будут только выражать глубокое сожаление и озабоченность. Никто не будет делать за украинцев их домашнюю работу.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:15 Ответить
Эта "фантастика" не при этой власти.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:22 Ответить
Эту власть еще можно заставить шевелится. Например угрозой уголовного преследования и конфискации активов. Есть варианты, будем посмотреть.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:24 Ответить
Ну может быть,будем надеяться.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:25 Ответить
Зеля веде Україну до НАТО,бачу шо опозиція проти,але ні чого у головних опозиціонерів не вийде,не вийде у вас збити Україну з обраного шояху,за Зелю більшість Українців.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:06 Ответить
серйозно?
показать весь комментарий
06.04.2021 19:08 Ответить
Не розумію,хто куди сер,і шо таке йозно?
показать весь комментарий
06.04.2021 19:14 Ответить
Не є фаном Зельмана але він правий за нього більшисть . Питання чому ?
показать весь комментарий
06.04.2021 21:05 Ответить
Зверніться до психіатра ,можливо ще не пізно і вам допоможуть !!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 19:13 Ответить
Можно узнать что ты принимаешь такое? Просто интересно с медицинской точки.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:16 Ответить
Добре лизнув)
показать весь комментарий
06.04.2021 19:17 Ответить
Зєля веде Україну у повну прірву. Більше нікуди він її не зможе привести.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:09 Ответить
Вперше в Україні про НАТО заговорили не в стилі "ми прагнемо розпочати консультації щодо старту процедури по виконанню вимог задля отримання програми руху до тимчасово-асоційованого членства", а почали вимагати більш конкретні кроки і від самих членів Альянсу.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:07 Ответить
НАТО в ХАТУ!
показать весь комментарий
06.04.2021 19:10 Ответить
Насамперед, треба бути вимогливим до себе, а не випрошувати щось у інщих.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:12 Ответить
Проявляючи п..дерство ,Віслючок вимогає від Трюдо лідерства !!!))))
показать весь комментарий
06.04.2021 19:15 Ответить
ты,зесрань,нас для этого в 2014 ,но уже без главнокомандующего засунул?надеюсь падешь ты смертью храбрых,козел.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:37 Ответить
ватная гниль всегда против НАТО...голосовал за зебобу думая,что ему дадут с кацапьем вас замирить?вопрос риторический...
показать весь комментарий
06.04.2021 19:34 Ответить
янілох краде, нічого не робе для країни, і прізиває. йолоп.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:15 Ответить
Як це нічого не робе? Він коктейль сьорбає на пляжі, на березі перської затоки. Нажарився за цілий день на сонці. Думаєте легко бути президентом?
показать весь комментарий
06.04.2021 19:32 Ответить
Трюдо заказал ЗЕлёносопельному БлаЗЕню исполнение тилипком на рояле увертюру балета "Щелкунчик", под которую желающим из Незалежной вступить в НАТО будет веселее грызлом прощёлкать.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:25 Ответить
Бггг)))зебоба охамел- тот Джастин его терпеть не может...но надежда на то,что люди понимают,шо зекретин с зесранью -это не Украина,и нам помогут
показать весь комментарий
06.04.2021 19:32 Ответить
Зеленка сейчас выглядит реально как актриса немецких фильмов для взрослых.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:32 Ответить
Что сказала Канада на "дружественное" голосование Украиныhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky/30682964.html
показать весь комментарий
06.04.2021 19:32 Ответить
СТРАНУ С ПОГОЛОВНОЙ КРУГОВОЙ КОРРУПЦИЕЙ, ВЗЯТКАМИ, НЕ РАБОТАЮЩИМИ ИНСТИТУТАМИ ВЛАСТИ, СУДАМИ, МЕНТАМИ И ПРОЧЕЕ - НЕ ВОЗЬМУТ В НАТУ, ПЕРЕДАЙТЕ ЧЛЕНОГРАЮ-КЛОУНУ. ДЯКУЛА
показать весь комментарий
06.04.2021 19:33 Ответить
Так ЗЕ-бобіка йще погано з географією ?!

Він що не розуміє , що країна з 15 млн. населення не може бути лідером у країн з населенням в 300 млн. , або та ж Японія має 130 млн. Або Германія більше 110 млн.

Канада навіть не перша серед країн т.з. "Британскої спвівдружності" . Формально лідером Канади є Queen Elizabeth - Two ...
показать весь комментарий
06.04.2021 19:34 Ответить
Идиот
показать весь комментарий
06.04.2021 19:49 Ответить
Сегодня по автобану А-9, натовская колона шла... -- это очень дорого -- даже просто на внешний вид!

...а украинские олигархи, за Украину в НАТО , платить не будут...
Задумайся о том! (с)
показать весь комментарий
06.04.2021 19:54 Ответить
Лёд и пламя.Каждый держит своё знамя
Клён и клевер
Лед и пламя https://youtu.be/B-KK2p_fvtE
показать весь комментарий
06.04.2021 20:10 Ответить
Трюдо - не лідер.

Чого ти канючиш, тля криворізька ? Забуло, як скакало, ненормальне: =сдєлалі іх вмєстє= ?
Давай, "герой". Війну вже =закончіло=, зубожіння подолало, контрабанду і корупцію побороло ...

Для чого тобі НАТО, =нє стрєляют= же давно ... Де твій план, яким ти хизувалося (ще й не одним) ? Що ? Все ? Тобі показали, хто ти і де ти ?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:18 Ответить
Я казав спочатку каденцii,щоб сiдав з общей тетрадью 96 сторiнок,та починав писати одне словосполучення"Украина не Рашка"на усi 96 сторiнкок.Як шо не зрузумiв,бери ще зошiт,та починай спочатку....Але вiн,щось у очах Пуйла шукав втрачаючи час
показать весь комментарий
06.04.2021 20:35 Ответить
О це реальна зрада..!
показать весь комментарий
06.04.2021 21:02 Ответить
Наказ "найвеличнішого лідера" прем'єр міністру Канади: "Премьер Трюдо, таку твою мать, прояви наконец лидерство в получении Украиной ПДЧ в НАТО!"
показать весь комментарий
06.04.2021 21:54 Ответить
Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
показать весь комментарий
06.04.2021 22:05 Ответить
Это вот сцыкло ЗЕ призывает Трюдо проявить лидерство???!!!

Походу эта криворожская обизяна реально верит, шо ей все должны.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:46 Ответить
 
 