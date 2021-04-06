Зеленский в разговоре с Трюдо призвал Канаду "проявить лидерство" и содействовать получению Украиной ПДЧ в НАТО, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, что приводят к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России, информирует Цензор.НЕТ.
"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 – в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины", - отметил президент.
Так, Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
Кроме того, глава Украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в Украине.
Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - сказал Зеленский.
Глава Украинского государства еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.
А }{уйло своего ценного агента спалить сейчас никак не может- он ещё не успел сдать Украину.
Він що не розуміє , що країна з 15 млн. населення не може бути лідером у країн з населенням в 300 млн. , або та ж Японія має 130 млн. Або Германія більше 110 млн.
Канада навіть не перша серед країн т.з. "Британскої спвівдружності" . Формально лідером Канади є Queen Elizabeth - Two ...
...а украинские олигархи, за Украину в НАТО , платить не будут...
Задумайся о том! (с)
Клён и клевер
Лед и пламя https://youtu.be/B-KK2p_fvtE
Чого ти канючиш, тля криворізька ? Забуло, як скакало, ненормальне: =сдєлалі іх вмєстє= ?
Давай, "герой". Війну вже =закончіло=, зубожіння подолало, контрабанду і корупцію побороло ...
Для чого тобі НАТО, =нє стрєляют= же давно ... Де твій план, яким ти хизувалося (ще й не одним) ? Що ? Все ? Тобі показали, хто ти і де ти ?
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
Походу эта криворожская обизяна реально верит, шо ей все должны.