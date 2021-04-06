РУС
Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр

Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр

Защитник Украины был спортсменом и сторонником здорового образа жизни. Он исчез без оружия, в районе, в котором не было боевых столкновений.

Об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", информирует Цензор.НЕТ.

"3 апреля, в вечернее время, было обнаружено исчезновение военнослужащего (имя по этическим соображениям сообщать в настоящее время мы не будем), без оружия. В месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было. Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни", - рассказали в бригаде.

Командование части немедленно начало поиски пропавшего, но они не дали результата.

Сегодня представители российско-оккупационных войск на КПВВ "Марьинка" передали украинской стороне тело погибшего защитника Украины.

"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это неизвестно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия", - отметили в бригаде.

Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр 01
Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр 02

смерть (9286) Донбасс (26962) потери (4525) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)
Кацапские ДРГ шарятся в тылу ВСУ как у себя дома. Зато у жирных генералов все красиво на бумаге
06.04.2021 19:15
"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это неизвестно....
Його вбили московськи бойовики,що ва ще не відомо?
06.04.2021 19:13
Сволочи !!!! Путин - ты тварь!! А за солдат и офицеров россии стыдно!!! Вы стали просто бандитами!! Как и в первой Чеченской - и все вы понимаете!
06.04.2021 19:17
"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это неизвестно....
Його вбили московськи бойовики,що ва ще не відомо?
06.04.2021 19:13
Кацапские ДРГ шарятся в тылу ВСУ как у себя дома. Зато у жирных генералов все красиво на бумаге
06.04.2021 19:15
Бардак процветает, вот что это такое.
06.04.2021 19:16
Сволочи !!!! Путин - ты тварь!! А за солдат и офицеров россии стыдно!!! Вы стали просто бандитами!! Как и в первой Чеченской - и все вы понимаете!
06.04.2021 19:17
06.04.2021 19:20

...
06.04.2021 19:20
Им нельзя верить, могли и сами к нам зайти.
06.04.2021 19:32
и кому верить? честно говоря, больше верится этим сообщениям, что все таки ДРГ было
06.04.2021 19:34
RIP
06.04.2021 19:18
А шо жидёныш?
06.04.2021 19:21
Вечная память герою!
06.04.2021 19:25
https://twitter.com/UCoSpaniel/status/1379390928322977798 Еще один за сегодня https://twitter.com/UCoSpaniel/status/1379390928322977798
06.04.2021 19:28
За 6 днів квітня "режимом тиші" вбито- 5 військових, поранено- 5 військових.
Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня - Цензор.НЕТ 9502
06.04.2021 19:37
PS.Мені НЕ подобаєтся , але підтримую світлину...
06.04.2021 20:58
Могли в плен взять, потом обменять.
Но кацапы так не воюют.
Им кровушка нужна - вот, и убили.
Даже когда убивать не было надобности.
06.04.2021 19:56
Розвідку нашу Зеблазень прибрав , снайперів прибрав , снайперів прибрав , в сірій зоні кацапня гуляє , як у себе вдома !
Зеля , краще не повертайся із Катару , бо буде гаряче !
Зеля , краще не повертайся із Катару , бо буде гаряче !
06.04.2021 20:04
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
06.04.2021 20:05
В предыдущей новости РЕБЁНОК СОЛНЫШКО КРАСАВЧИК 23 года убит ! За несколько дней пять человек убито и пять ранено Где высшая справедливость ? Рашисты и их
пособники , иуды и коллаборанты - чтоб вы все сдохли в страшных муках
пособники , иуды и коллаборанты - чтоб вы все сдохли в страшных муках
06.04.2021 20:38
В мене завжди за цхх дітей серце болить....
показать весь комментарий
Судмедексперт може причину і час загибелі визначити за лічені години. А поверхневий огляд може зробити будь хто і дізнається причину загибелі без зайвих відстрочок. Що заважає сказати причину загибелі? Військова таємниця? Знову військова таємниця?
06.04.2021 20:40
"...непродолжительное время прохождения службы..."
Источник:https://censor.net/ru/n3258061
____________
Так не буває. Тим більш на передку. Скоріше розвідгрупа захопила "язика", але не донесла. Треба позатуляти минами усі дірки, а не розміновувати.
06.04.2021 20:54
Если минное поле не просматривается. оно снимается противником...а если долго не просматривается ставится свое рядом по свим правилам...
06.04.2021 21:02
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня - Цензор.НЕТ 2152
06.04.2021 20:53
корма прийде і на опзж і на упц мп які служать кремлівським фашистам та і в слугах народу достатьно украінофобів
07.04.2021 11:39
 
 