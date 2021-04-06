Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр
Защитник Украины был спортсменом и сторонником здорового образа жизни. Он исчез без оружия, в районе, в котором не было боевых столкновений.
Об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", информирует Цензор.НЕТ.
"3 апреля, в вечернее время, было обнаружено исчезновение военнослужащего (имя по этическим соображениям сообщать в настоящее время мы не будем), без оружия. В месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было. Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни", - рассказали в бригаде.
Командование части немедленно начало поиски пропавшего, но они не дали результата.
Читайте на Цензор.НЕТ: 6 апреля в зоне ООС погиб боец 1-й ОТБр Максим Стеблянко. ФОТО
Сегодня представители российско-оккупационных войск на КПВВ "Марьинка" передали украинской стороне тело погибшего защитника Украины.
"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это неизвестно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия", - отметили в бригаде.
Также на Цензор.НЕТ: Воин 92-й ОМБр Виктор Гелебрант погиб в зоне ООС 5 апреля. ФОТО
Його вбили московськи бойовики,що ва ще не відомо?
...
Но кацапы так не воюют.
Им кровушка нужна - вот, и убили.
Даже когда убивать не было надобности.
Зеля , краще не повертайся із Катару , бо буде гаряче !
пособники , иуды и коллаборанты - чтоб вы все сдохли в страшных муках
Источник:https://censor.net/ru/n3258061
____________
Так не буває. Тим більш на передку. Скоріше розвідгрупа захопила "язика", але не донесла. Треба позатуляти минами усі дірки, а не розміновувати.