Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр

Защитник Украины был спортсменом и сторонником здорового образа жизни. Он исчез без оружия, в районе, в котором не было боевых столкновений.

"3 апреля, в вечернее время, было обнаружено исчезновение военнослужащего (имя по этическим соображениям сообщать в настоящее время мы не будем), без оружия. В месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было. Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни", - рассказали в бригаде.

Командование части немедленно начало поиски пропавшего, но они не дали результата.

Сегодня представители российско-оккупационных войск на КПВВ "Марьинка" передали украинской стороне тело погибшего защитника Украины.

"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это неизвестно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия", - отметили в бригаде.

