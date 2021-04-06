Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины

Украина заключила с американской фармацевтической компанией Pfizer договор о поставке 10 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - сказал Зеленский.

В пресс-службе отметили, что переговорами о поставке вакцины занимался непосредственно глава ОП Андрей Ермак.

Ермак обещает, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.