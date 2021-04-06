РУС
Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины

Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины

Украина заключила с американской фармацевтической компанией Pfizer договор о поставке 10 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - сказал Зеленский.

В пресс-службе отметили, что переговорами о поставке вакцины занимался непосредственно глава ОП Андрей Ермак.

Ермак обещает, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

+38
В 2032 году
06.04.2021 19:37
+33
Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставки 10 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 8360
06.04.2021 19:40
+29
Когда нибудь-потом, главное громко прокукарекать. Хотя все нормальные договорились еще летом, когда Зеля бабки на дорогах пилил. Власть будущего времени, у них все потом, а не сейчас. Воруют только сейчас.
06.04.2021 19:39
Чудова новина!

Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 1610
06.04.2021 20:18
Ти про що?
06.04.2021 20:23
фантазує, що буде після уколу.
06.04.2021 20:45
"...занимался непосредственно глава ОП Андрей Ермак"
06.04.2021 20:21
По суточному приросту заболевших Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе

https://censor.net/ru/n3258118
07.04.2021 08:59
А помните, осень 2019-го зелупа говорила, что они "нашли интерестное решение" и "страна стоит на пороге экономического прорыва"? Так вот зебилы нашли интересное решение для экономического прорыва - поднять в два раза цены на комуналку и еду. В итоге: мертведчук миллиардер, каломойше, пинчук потолстели на $1 млрд, а рыжая скотина вообще прибарахлилась на лохах аж на $5 млрд за 2020-й год! Мне страшно представить, какова истинная цена этого пфайзера, но еще страшнее становится когда представлю сколько еще десятков тысяч погибнет от ковида, пока вакцина доберется к гражданам.
06.04.2021 20:27
А когда ***** повышала с кулялобой то было святое томосоосвяченое повышение?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:11
Якщо інформація підтвердиться, то це добра новина. Вакцина Pfizer, вважається найкращою на сьогоднішній день.
06.04.2021 20:35
підтвердится. коли поставка приїде. а так по Зенекі маємо результат, що договори можна відкласти.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:46
найкраща не пфайзер. Найкраща зараз робиться на Фармаку.
Її ще пинулого року тишком-нишком випробували.
06.04.2021 22:58
наскільки це правда?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:56
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 9513
06.04.2021 20:51
главное..шоб опять не китайский абибас...под Pfizer ! )))) - это раз
а второе - если у нас системы хранения (транспортировки) этих миллионов доз...там по-моему при -70 градусах если она настоящая...а не фуфлыжная...
06.04.2021 20:51
Китайська - це Сіновак.
А індійська за ліцензією АстраЗенека - цк Ковішилд.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:31
я не про назву конкрентну, а про фальсифікат і підробку... від китайських спеців
показать весь комментарий
По ходу сделка через Катар.Полагаю Байден плохого не посоветовал
показать весь комментарий
Оёечки! Как бы не "привалило" той вакциной как "инвестциями" из Омана, не говоря еще и за Катар!
показать весь комментарий
Это зараз Соловьёв ядом захлебнётся!В его нарративе Украина без вакцины
показать весь комментарий
чудо-вакцина,нужно не колоть а нюхать,или айкосить
показать весь комментарий
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 5297
06.04.2021 21:06
СТРЕЛОК...вы мне подскажите...вакцинироваться мне или нет.????Почему я к вам обратилась..потому что о вакцинации населения УКРАИНЫ..принимает решение кабинет министров....который не является медицинским субьектом....эначит вы тоже можете такую меру пресечения моих прав и уколоть меня принудительно .
показать весь комментарий
решение о вакцинации принимает кабмин. а решении о вакцинировании принимает человек
в первом случаи это решение о предоставлении возможности
во втором - решение о действии
я буду ждать пфайзер. если припечет - выеду в ес чтобы вакцинироваться там
06.04.2021 21:40
СТРЕЛОК....ПОследний вопрос..звучит грустно....а от какой хоть болезни ВЫ БУДИТЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ или вакциноваться...????а если я вакцинируюсь от бешенства---тогда меня будут пропускать в метро????
показать весь комментарий
вакцинируются не от болезни. вакцинируются от вируса
а вас в метро пустят в любом случаи. главное справку не забывать в кармашек класть
06.04.2021 22:05
СТРРРРЕЛОК......ОТ КАКОГО ВИРУСА??????????????
показать весь комментарий
Желательно от всех.
07.04.2021 09:42
в ес только ковид привившиеся могут попасть
показать весь комментарий
достаточно отрицательного теста
пока
07.04.2021 03:28
Второй год читаю про супер переговоры и контракты. А по факту полный провал: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&pickerSort=desc&pickerMetric=population&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=BHR~BRA~CHL~DEU~HUN~IND~ISR~RUS~SRB~TUR~GBR~USA~URY~CHN~UKR
Это еще хорошо что нам дали немного вакцин в качестве гум помощи.
показать весь комментарий
Мля, это Израиль свои излишки отдал, а не Дерьмак за шото договорился. Еще месяц назад об этом пресса в Израиловке писала.
06.04.2021 21:20
Каждый получит вакцину отдельную через 2000 лет.
показать весь комментарий
подписали меморандум. а не договор и только потому что за них вписались лично из Белого дома... а так если в очередной раз обосрутся то не будет ни вакцины и ничего...
так шо не надо сюда ещё и "пана" ермяка мешать его заслуги там точно нет...
показать весь комментарий
Зрада зрадна, - знову соєві завивають )))
06.04.2021 22:03
Гордишься очередной,,пабедай,, осла?
показать весь комментарий
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 6657
показать весь комментарий
а ведь тема работает!))столько лет а работает
показать весь комментарий
Вакцитаназія..
показать весь комментарий
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 5343
показать весь комментарий
Буде буде, звичайно буде, років так через 100
показать весь комментарий
в следующую осень, годков через восемь...
показать весь комментарий
Ціна контракту буде названа?
показать весь комментарий
БОЛЬШУЩИЕ У МЕНЯ СОМНЕНИЯ!
Вакцины BioNTech/Pfizer фактически нет в Европе. Очень мало. А тут опачки и Украина получакт 10 млн доз.... НЕВЕРЮ!!!!! Очередной пиар и лапша на уши лекторату.
показать весь комментарий
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 6022
показать весь комментарий
Твои договоры и обещания "не лох" как и российские не стоят даже бумаги на который они подписаны, если подписаны. Но я уверен что это пустое очередное кукарекание. ПОЗОРИЩЕ.
показать весь комментарий
Миллион, миллион,
Миллион алых роз
Из окна, из окна,
Из окна видишь ты.
показать весь комментарий
Это конечно хорошо. Но пачиму так торжественно от Зеленского? Это же текущая работа МОЗ и МИД? Если хочет переплюнуть Пороха надо съездить к Патриарху Варфоломею и договориться о предании анафеме РПЦ в Украине.
показать весь комментарий
я зебрехуну не верю
показать весь комментарий
1. Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины

2. В пресс-службе отметили, что переговорами о поставке вакцины занимался непосредственно глава ОП Андрей Ермак.


Кому памятник ставим?
показать весь комментарий
короче это все пиар походу... и пока вакцины нет людей кормят отборнейшим дермецом, что бы не упал рейтинг у президента, который якобы на 1 срок шел) ага)
контракт не контракт, сроков нет и вакцины нет и, ****, глубочайшая Уверенность Степанова в том что до конца года! всех вакцинируют, конечно если люди массово не откажутся от вакцины, что особенно тревожно... а то можно вакцину не привезти и всем сказать что из-за порохоботов украинцы передумали прививаться от ковид, их устраивает за очень дорого задыхаться в больницах.
ребятам тяжело признаться что они порвали бабосики и просрали компанию по вакцинации, а потому что? правильно...кто виноват? народ, на худой конец вездесущий Порошенко... потому так много уверенности в победе над ковид, куча заявлений, обещаний про 100500 млн доз вакцины, но немножко позже....и главное почти ничего не деланье сейчас... при этом в начале апреля только решили просить 6,5 млрд грн на закупку вакцины и приступили к созданию плана вакцинации (ни разу не палятся, что до этого ничего и не делали)... апрель! испанский стыд!
показать весь комментарий
Я уже сам собі не повірив. Невже, от так Бубочка подзвонив, і заключив договір ...
Виявилося - брехав, знову і знову збрехав.

Угода з компанією Pfizer про постачання вакцин від коронавірусу є рамковою, яка не зобов'язує до купівлі або продажу.
"Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про державні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в її межах. Коли прийдуть інші часи, інші обставини на ринках… Не зараз. Так що це за "рамковий договір"? У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі… Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding або Term Sheet. У такому випадку це - попередні домовленості, в рамках яких виникають зобов'язання MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити"

https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158390167624580 Гендиректор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов
показать весь комментарий
