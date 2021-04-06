Боец 58-й ОМПБр Владимир Шпак погиб 6 апреля в районе Невельского на Донбассе

Сегодня, 6 апреля, около 10:55 в районе населенного пункта Невельское Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб старший лейтенант Владимир Шпак.

Об этом говорится на официальном facebook-странице 58-й ОМПБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем о гибели нашего собрата. Сегодня около 10:55 во время обстрела противником позиций наших защитников получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью старший лейтенант Шпак Владимир Витальевич. Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины, сегодня он отошел к воинству небесному. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Всегда с нами, всегда воин, всегда побратим. Вечная слава Герою", - отмечается в сообщении.

Владимир Витальевич Шпак служил старшим лейтенантом в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты передали украинской стороне тело воина 10-й ОГШБр, пропавшего 3 апреля

Напомним, 6 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. На обстрел российско-оккупационных войск украинские войска открыли ответный огонь.

Подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, погиб боец 1-й отдельной танковой бригады Максим Стеблянко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе морпехом Андреем Грабарем простились в Николаеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж