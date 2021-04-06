РУС
Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие два месяца.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства", – сказал министр финансов.

Также на Цензор.НЕТ: В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
+11
Ожидаем, что договоримся договариваться о том, что нужно договариваться о договоренностях.
06.04.2021 20:08 Ответить
+10
"Мы ожидаем, что достигнем договоренности"
06.04.2021 20:05 Ответить
+8
Не могут и не получат. Не при этой власти.
06.04.2021 20:05 Ответить
...денег Бене, кроме украинцев, никто не даст!
06.04.2021 20:05 Ответить
Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 5633
06.04.2021 20:06 Ответить
А это реальность, а не тупые фантазии

Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4109
06.04.2021 20:07 Ответить
Могут заключить а могут и не заключать. Они все могут.
06.04.2021 20:08 Ответить
А могут и не заключить...😃 вероятность 50 на 50...
06.04.2021 20:08 Ответить
Да никто денег не даст пока холуи Бени правят бал. Это сразу положить деньги в Бенин карман.
06.04.2021 20:10 Ответить
- Куме, яка вірогідність того, що вийшовши на вулицю ви зустрінете бронтозавра?
- 50 на 50!!!
- ???
- Або зустріну, або не зустріну!
😁
06.04.2021 20:54 Ответить
"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала..."

Т.е. уборщица от Елдака поедет убирать офис МВФ. А Елдак поедет в Ростов.
06.04.2021 20:09 Ответить
Думаю,что Дерьмак не успеет уехать.
показать весь комментарий
Кто его тянет за язык и заставляет нам врать? Неужели Путлер ?
показать весь комментарий
То в нього просто язик з дупи випадає.
показать весь комментарий
"... и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы,
чтобы получить наконец средства " (с)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою … і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутнії домовленостях про наміри впевнитись. (с)
06.04.2021 20:19 Ответить
Могут заключить, а могут и не заключить.
06.04.2021 20:23 Ответить
Все как всегда у зебилов : Договорились договариваться дальше.
06.04.2021 20:36 Ответить
а зачем?...
***
таити МВФ...какое еще таити МВФ? нас и здесь неплохо кормят ))))
Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 8390

...
06.04.2021 20:36 Ответить
Цю пісню ми чуємо вже другий рік! І про транш, який ось-ось надійде, але МВФ показує дулі.
06.04.2021 20:39 Ответить
"так сказать, на уровне персонала". Что, как Степанов с черного хода за вакциной? Похоже, что международную политику ЗЕвласть понимает как договорняки с обслуживающим персоналом. У них пока что только и получается все больше надувая щеки громче пукать...Источник: https://censor.net/ru/n3258075
06.04.2021 21:05 Ответить
А... Ну да...То про шо Порох домовлявся ЗЕля похєрив...Всьо сначала...
06.04.2021 21:19 Ответить
Броньований автомобіль «КОЗАК-5»розробки та виробництва Науково-виробничого підприємства «Практика» пішов на експорт.
Про це повідомляє Мілітарний.
Партія вітчизняних бронеавто на базі Ford-550 вже готова до відправки інозамовнику та потрапила у сюжет Defense Express.
Вона вже пройшла випробування замовником та готується до передачі.
Броньований автомобіль «КОЗАК-5», розробки та виробництва вітчизняного підприємства НВО «Практика» побудований на шасі автомобілю Ford F-550 4х4, з посиленою передньою віссю, гальмами та іншими елементами підвіски. Також у мостах автомобіля зубчасті пари замінені на спеціальні за для покращення необхідних військовим характеристик, встановлені великі колеса 335/80 R20.
У базовій версії може виконувати завдання перевезення особового складу, «прикриття бронею» під час перестрілок, штурму будинків (для цього обладнується драбиною) тощо.https://mil.in.ua/uk/news/kozak-5-pishov-na-eksport/
06.04.2021 21:59 Ответить
Есть вероятность, что через час на Майдане приземлиться "Тысячелетний сокол" капитана Соло.
Только очень малая вероятность...
06.04.2021 22:25 Ответить
Марченко самому не надоело эту безнадежную заунывную песню петь раз за разом?
Ведь народная мулрость гласит: "Дурний думкою багатіє".

Вот ЗЕвласть и дрочит на "скоро МВФ" уже 2 года безрезультатно.
06.04.2021 22:44 Ответить
Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 1040
06.04.2021 22:51 Ответить
Всегда надо помнить, что МВФ - не мать Тереза, а механизм политического воздействия, т. е. продвижение нужных (для МВФ) законов, реформ, назначений.... Это как в том пошлом анекдоте про армянина и грузина: "коньяк у тебя очень вкусный, но от него, с утра, почему-то попа болит"
07.04.2021 04:35 Ответить
 
 