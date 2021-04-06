Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие два месяца.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства", – сказал министр финансов.

