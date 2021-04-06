Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие два месяца.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства", – сказал министр финансов.
Также на Цензор.НЕТ: В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ. ИНФОГРАФИКА
Топ комментарии
+11 18c49ed2
показать весь комментарий06.04.2021 20:08 Ответить Ссылка
+10 vitaliymkua
показать весь комментарий06.04.2021 20:05 Ответить Ссылка
+8 jklpqrs
показать весь комментарий06.04.2021 20:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- 50 на 50!!!
- ???
- Або зустріну, або не зустріну!
😁
Т.е. уборщица от Елдака поедет убирать офис МВФ. А Елдак поедет в Ростов.
чтобы получить наконец средства " (с)
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою … і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутнії домовленостях про наміри впевнитись. (с)
***
таитиМВФ...какое еще таитиМВФ? нас и здесь неплохо кормят ))))
...
Про це повідомляє Мілітарний.
Партія вітчизняних бронеавто на базі Ford-550 вже готова до відправки інозамовнику та потрапила у сюжет Defense Express.
Вона вже пройшла випробування замовником та готується до передачі.
Броньований автомобіль «КОЗАК-5», розробки та виробництва вітчизняного підприємства НВО «Практика» побудований на шасі автомобілю Ford F-550 4х4, з посиленою передньою віссю, гальмами та іншими елементами підвіски. Також у мостах автомобіля зубчасті пари замінені на спеціальні за для покращення необхідних військовим характеристик, встановлені великі колеса 335/80 R20.
У базовій версії може виконувати завдання перевезення особового складу, «прикриття бронею» під час перестрілок, штурму будинків (для цього обладнується драбиною) тощо.https://mil.in.ua/uk/news/kozak-5-pishov-na-eksport/
Только очень малая вероятность...
Ведь народная мулрость гласит: "Дурний думкою багатіє".
Вот ЗЕвласть и дрочит на "скоро МВФ" уже 2 года безрезультатно.