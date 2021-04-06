РУС
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Сулымой пройдет в Луцке

Завтра, 7 апреля, в Луцке пройдет прощание с бойцом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергеем Сулымой, погибшим 3 апреля в районе поселка Шумы.

Отпевание погибшего состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего на Театральной площади начнется гражданская панихида, сообщает Цензор.НЕТ. От Театральной площади до проспекта Свободы пройдет траурное шествие.

В этот день в Луцке распоряжением городского головы объявлен день траура.

В знак скорби будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на административных помещениях городского совета, предприятий, учреждений, организаций государственной, коммунальной и других форм собственности на территории города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 1 воин погиб в результате обстрела возле Невельского, 1 воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

В этот день также запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.

Сергей Алексеевич Сулыма родился 1980 года в Луцке, жил в Ивано-Франковской области, служил главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10- й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб 3 апреля в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

У Сергея Сулымы остались мать и сестра.

06.04.2021 20:59 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

06.04.2021 22:41 Ответить
Герої не вмирають!
06.04.2021 23:28 Ответить
 
 