Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Сулымой пройдет в Луцке
Завтра, 7 апреля, в Луцке пройдет прощание с бойцом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергеем Сулымой, погибшим 3 апреля в районе поселка Шумы.
Отпевание погибшего состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего на Театральной площади начнется гражданская панихида, сообщает Цензор.НЕТ. От Театральной площади до проспекта Свободы пройдет траурное шествие.
В этот день в Луцке распоряжением городского головы объявлен день траура.
В знак скорби будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на административных помещениях городского совета, предприятий, учреждений, организаций государственной, коммунальной и других форм собственности на территории города.
В этот день также запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.
Сергей Алексеевич Сулыма родился 1980 года в Луцке, жил в Ивано-Франковской области, служил главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10- й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб 3 апреля в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
У Сергея Сулымы остались мать и сестра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль