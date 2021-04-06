РУС
9 642 77

США поддерживают Украину, но решение о вступлении в НАТО примет сам Альянс, - Белый дом

США поддерживают Украину, но решение о вступлении в НАТО примет сам Альянс, - Белый дом

США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса.

Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вступление в НАТО какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала представитель администрации Байдена.

"Но это НАТО примет решение на этот счет", - отметила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

+22
Для вступления в НАТО, нужно одобрение всех стран-участников... Уже вижу, как Венгрия или Франция, Германия (все на зарплате у *****) , голосуют за Украину...
06.04.2021 20:57 Ответить
+20
06.04.2021 20:53 Ответить
+11
Как би Вавочка і продовжує вакцинувати свій лохторат шляхом сцянням їм в очі
06.04.2021 21:01 Ответить
06.04.2021 20:53 Ответить
...как бы, уже нет и Овоща -- но и курса тоже нет...
06.04.2021 20:59 Ответить
Как би Вавочка і продовжує вакцинувати свій лохторат шляхом сцянням їм в очі
06.04.2021 21:01 Ответить
...но и не лохторат не сильно сопротивляется...
06.04.2021 21:06 Ответить
пургу гнать не надо на ровном месте... .и это еще не референдум о вступлении,который проводится непосредственно перед вступлением

Вступление Украины в НАТО поддерживают более 47% украинцев, в Евросоюз более 57% - опрос 13.08.2020
06.04.2021 21:25 Ответить
Семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный международный рейтинг миллиардеров

Источник: https://censor.net/ru/n3258085
...с ними вам не светит...
06.04.2021 21:28 Ответить
это почему?наличие миллиардеров-это потенциал страны.даже если капитал в офшорах.

отдалив их от политики и создав благоприятные условия для инвестиций можно этот потенциал использовать для экономического роста.
06.04.2021 21:40 Ответить
Вам песня строить -- нам жить помогает!

...у тбя фатальный оптимизм, а надо бы -- оптимистический фатализм...*)
06.04.2021 21:45 Ответить
фаталистов не люблю...люблю оптимистов
06.04.2021 21:47 Ответить
Ну, значит ты не фатальный, а фанатичный оптимист...*)
...тебе, наверное, ещё совсем мало лет... -- в активной борьбе...
06.04.2021 21:52 Ответить
та мне хватает...чужих не надо
06.04.2021 21:53 Ответить
Доложишь о скорых победах -- как только, так и сразу -- буду ждать! *)
06.04.2021 21:57 Ответить
я люблю победы...а ты-скоростнячки .вот и разница между нами
06.04.2021 21:58 Ответить
Похвастайся хоть одной победой за прошлый год, хотя бы...*)
06.04.2021 22:02 Ответить
Електорат Зе у більшості своїй проти вступу в НАТО, якщо що. Тому що свою передвиборчу програму він будував, як раз на антивійськових гаслах
07.04.2021 07:41 Ответить
А какаяразніца між очочем та ВАЗеленським?
06.04.2021 21:04 Ответить
От Овоща был майдан... ...от Зели не будет.

...народ устал -- от всех и любых...
06.04.2021 21:39 Ответить
Какой народ ? Устали те кто на майдане не были и от войны устали те кто ее не видел.
06.04.2021 22:48 Ответить
Ну и какое максимальное количество выходило на улицы после 14-го года? Где толпы, ломящиеся в военкоматы с требованием наступления?
07.04.2021 14:29 Ответить
Таких в Украине большинство. ...или хочешь оспорить выборы и рейтинги?
07.04.2021 20:47 Ответить
і цей не тупак - він ворог

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



если следующая власть решит восстановить курс на ЕС и НАТО, то ей будет адский труд. Тяжело было в этих вопросах продвигаться по чистому полю начала отношений.
А теперь надо будет продвигаться по полю, засранному по самое ОЙ тупыми действиями Зеленского и его шайки
06.04.2021 21:22 Ответить
наоборот,легче будет... только то что нагажено поприбирать.
06.04.2021 21:27 Ответить
...в нагаженом, ещё пожить-побарахтаться придётся -- пятилеток с 10...
Кина не будет... (с)
06.04.2021 21:41 Ответить
у вас конечно не будет...а у нас уже идет 3Д
06.04.2021 21:45 Ответить
Уже 30 лет идёт... -- почти совсем пришло и настало Светлое Будущее...*)
06.04.2021 21:49 Ответить
НАТО, просто не по карману украинцам... -- им ещё олигархов содержать надо...
06.04.2021 20:57 Ответить
Надо отдельным пунктом при вступлении ликвидировать, как военных преступников олигархов Украины, ничего кроме нищеты, розжигании войны они не несут. Иначе они и НАТО дискредитируют. Можно референдум общеукраинский по этому поводу провести, сами то они на это не подпишутся.
06.04.2021 21:05 Ответить
Для вступления в НАТО, нужно одобрение всех стран-участников... Уже вижу, как Венгрия или Франция, Германия (все на зарплате у *****) , голосуют за Украину...
06.04.2021 20:57 Ответить
ти краще слідкуй за своїм гаманцем, ганс недороблений
06.04.2021 21:05 Ответить
-- точно, шо недороблэний -- наполовину украинец...*)
06.04.2021 21:08 Ответить
Полуганс-полуукраинец - это типа как "проститутка - девственница"
Наполовину говоришь? ))
Вы там в Германии с бутылки русской водки не слазите, совсем мозги пропили?
06.04.2021 21:12 Ответить
та не ,он зелин родич,в Рейхе подъедается..
06.04.2021 22:11 Ответить
не недороблений,а пидроблений
06.04.2021 21:28 Ответить
Вам там в Германии ***** вообще уши зассал, что Украина стала "неустойчивой", а кацпский газапровод "Молотова-Ребентроппа 2" самой сокровенной мечтой?
06.04.2021 21:07 Ответить
газапровод -- это в секторе Газа? *)
06.04.2021 21:10 Ответить
Это типа, лучше б твоему папе подарили в молодости презерватив ))
06.04.2021 21:13 Ответить
А лучше бы на стенку кончил
06.04.2021 21:39 Ответить
А! Я понял, нужно сдать Украину *****, а когда станем богатыми, стабильными (благодаря чуткому руководству бункерного мерзавчика), вот тогда и вступим!
И это... Я с Вами свиней не пас, поэтому, будьте любезны, пройти умыться, прежде чем с людьми разговаривать...

06.04.2021 21:10 Ответить
Про Украину, я инфу черпаю на Цензоре и при личных посещениях.
А в западных СМИ -- украинская тема, с уходом Пороху -- за углом, на одной ноге, с одним глазом.
Вас спасать надо! ...а то вы сами не способны...
И пусть мне Мендель возразит...*)
06.04.2021 21:14 Ответить
Слыш, полу-ганс, без таких как ты спасателей обойдемся, ***** начинай спасать - ему нужнее!
06.04.2021 21:18 Ответить
Ну забодай меня, забодай... *)
06.04.2021 21:21 Ответить
Зачем тебя бодать, если мама в детстве тебя головой на плитку роняла?
06.04.2021 21:26 Ответить
Німеччина і Франція проголосують, а от Венгри, такі ж самі угро-фіни як і москалі, точно ні. Але представники альянсу мають тоді оцінити потіжність збройних сил мадяр і потужність української армії. Мадяри з 3-ма танками і купою шпіонів на користь росії, чи обстріляна армія русинів-козаків, які зупинили найжорстокішого ворога і терориста на землі, який воює вбивствами дітей і жінок, зйомками постановочних фейків про ці вбивство і звинувачення України, чи інших держав на які цей ворог напав.
07.04.2021 08:41 Ответить
06.04.2021 21:01 Ответить
хочуть забрати свої 400 тисяч росіянських додому
06.04.2021 21:04 Ответить
Тупому придурку розжували й запхнули у пельку!
06.04.2021 21:03 Ответить
Меркелиха и микрон костьми лягут чтобы путь перекрыть.
06.04.2021 21:05 Ответить
Пока в НАТО Венгрия, Германия и Франция то мало вероятно а вот союзник США вне НАТО то это реально.И как по мне намного лучше было бы снимает ряд ограничений.
06.04.2021 21:11 Ответить
На члена НАТО Россия побоится напасть. Считать что в НАТО можно только когда будем в НАТО
06.04.2021 21:24 Ответить
Не видать нам нато,как своих ушей !
07.04.2021 04:04 Ответить
вам бы все о деньгах.попривыкали нахаляву

https://twitter.com/VictorKvert2008

.https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Клементина Черчилль, в 1943 году привезла в Ростов медицинское оборудование для военных госпиталей, в том числе - больничные кровати...

Они там до сих пор стоят...

06.04.2021 21:32 Ответить
Можно будет уменьшить расходы на армию а точнее направлять в определенных програм например закупку нового вооружения и оснащения определенных родов войск.Войска НАТО могут помочь нести дежурство например ВМС Украины и авиации ипока Украина не достигнет боевых возможностей что сможем обходиться сами.Так к примеру в странах Балтии.Можно сократить оптимизации вооруженных сил и свободные деньги использовать более рационально строить жилье и так далее.
06.04.2021 21:43 Ответить

Україна на порозі НАТО. Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світуфашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.-
06.04.2021 21:48 Ответить
Если вдруг ( о чудо!) при этом клоуне Украина приблизится ( вступит- боюсь сказать)- то это будет вау!
06.04.2021 21:21 Ответить
при -оно и есть при...это только докажет,что клоун ни на что не влияет.а веревочки обрезать легче,и передать их в надежные руки.
штаты наверняка уже этим занимаются .это даже легче-уьрать нелигитимного придворного завхоза или портнова ,который не занимает никакой должности.и беня ,тоже не занимает
06.04.2021 21:36 Ответить
Ну шо сказать?!От сотрите!Москали без процедуры и не законно раздают паспорта в Украине плюя вам в харю!А вы пытаетесь с нами и с ними разговаривать языком юрисдикции и процедур.Вам не кажется,що забота о процедуре-это не забота о человеке?Когда гибнут люди нах процедуры!
06.04.2021 21:26 Ответить
Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
06.04.2021 21:32 Ответить
а как же турки в нато попали?ведь они даже условиям вступлекния в ЕС не соответствуют...
будет целесообразность-примут в нато,
06.04.2021 21:37 Ответить
А эксперты кто, ***** и присные?
06.04.2021 21:41 Ответить
Тебя экспертом санитары нарекли?
07.04.2021 08:57 Ответить
Ну короче или НАТО или водка.Выбор зашибись
IVO DIMCHEV- VODKA /ВОДКА https://youtu.be/nisx5h_KNm4
06.04.2021 21:36 Ответить
Ну це вже давно зрозуміли.З Вави навіщо знущаєтесь,він вже вас по всім загрозливим напрямках розставив,таку мрію хлопцеві поламали.
06.04.2021 21:39 Ответить
Если Украина не в НАТО - то НАТО будет в Украине!
06.04.2021 21:50 Ответить
Тупая шмаркля думала,что благодаря его бездарности и гнусавых возваний нас в НАТО засунут ,чтоб ему плюсище себе нарисовать...нет,зесрань,пойдете воевать по полной,ибо нехрен клоунов выбирать
06.04.2021 22:02 Ответить
Ошибаешся. Тупая Зесрань будет на Цензоре гадости на Пороха писать, ну как и четыреждыуклонист.
06.04.2021 22:14 Ответить
Немає впевненості, що Зеленський почув чого ми досі не в НАТО.

Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
06.04.2021 22:38 Ответить
для успешного присоединия к НАТО нужно приструнить вонючих мадьяр.
06.04.2021 22:53 Ответить
Почему Штаты не предлагают параллельный путь - военный партнёр вне НАТО.
Таким статусом обладают: Израиль, Япония, Южная Корея и Тайвань.
И с безопасностью у этих стран всё в порядке - нападать на них никто не желает.
06.04.2021 22:55 Ответить
У этих стран огромный экономический потенциал. Чего нет у нас от слова совсем.
06.04.2021 23:19 Ответить
Китай готов подмять под себя Тайвань . Они это не скрывают .
07.04.2021 02:24 Ответить
В бан.
Антиамериканская риторика, цитаты Скабеевой приветствуются на российских форумах.
07.04.2021 02:36 Ответить
Заминировать реакторы, чтобы Запад начал активней бороться за мир!
07.04.2021 00:28 Ответить
Расскажите это Греции, Турции, Испании, Великобритании и Ирландии, имеющим территориальные конфликты.
За цитаты Скабеевой - в бан.
07.04.2021 02:34 Ответить
 
 