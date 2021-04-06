США поддерживают Украину, но решение о вступлении в НАТО примет сам Альянс, - Белый дом

США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса.

Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вступление в НАТО какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала представитель администрации Байдена.

"Но это НАТО примет решение на этот счет", - отметила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня на Донбассе.