Двое солдат-срочников сбежали из госпиталя в Одессе и украли 12 тыс. грн, - СМИ
Полиция разыскивает двух военнослужащих срочной службы, которые самовольно оставили госпиталь и подозреваются в краже более 12 тыс. грн.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в минувшие выходные на территории инфекционного отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины.
По словам источника, в этом центре находились на лечении двое призванных на срочную службу юношей 2001 и 2002 г.р.
"По предварительным данным, они скрылись, прихватив с собой не принадлежащие им более 12 тыс. грн", - сказал представитель полиции, отказавшись уточнить, какой именно диагноз был поставлен срочникам.
Читайте на Цензор.НЕТ: ВСУ сокращают количество военнослужащих срочной службы, - Генштаб
По его данным, в настоящее время открыто производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии дела в связи с самовольным оставлением места службы.
"Это может быть дезертирство или уклонение от военной службы путем симуляции болезни, но пока это точно неизвестно", - рассказал сотрудник полиции.
поступаите так и гарантированно потерайте тех, кто вас поддерживал и поддерживает, но это будет тогда сугубо ваша проблема. Не допустимо подвергать жителей другой страны из за ваших корумпированных действии, так не далеко до обвынении в биологическом тероризме.