Двое солдат-срочников сбежали из госпиталя в Одессе и украли 12 тыс. грн, - СМИ

Полиция разыскивает двух военнослужащих срочной службы, которые самовольно оставили госпиталь и подозреваются в краже более 12 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в минувшие выходные на территории инфекционного отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины.

По словам источника, в этом центре находились на лечении двое призванных на срочную службу юношей 2001 и 2002 г.р.

"По предварительным данным, они скрылись, прихватив с собой не принадлежащие им более 12 тыс. грн", - сказал представитель полиции, отказавшись уточнить, какой именно диагноз был поставлен срочникам.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВСУ сокращают количество военнослужащих срочной службы, - Генштаб

По его данным, в настоящее время открыто производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии дела в связи с самовольным оставлением места службы.

"Это может быть дезертирство или уклонение от военной службы путем симуляции болезни, но пока это точно неизвестно", - рассказал сотрудник полиции.