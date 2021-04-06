РУС
Двое солдат-срочников сбежали из госпиталя в Одессе и украли 12 тыс. грн, - СМИ

Двое солдат-срочников сбежали из госпиталя в Одессе и украли 12 тыс. грн, - СМИ

Полиция разыскивает двух военнослужащих срочной службы, которые самовольно оставили госпиталь и подозреваются в краже более 12 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в минувшие выходные на территории инфекционного отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины.

По словам источника, в этом центре находились на лечении двое призванных на срочную службу юношей 2001 и 2002 г.р.

"По предварительным данным, они скрылись, прихватив с собой не принадлежащие им более 12 тыс. грн", - сказал представитель полиции, отказавшись уточнить, какой именно диагноз был поставлен срочникам.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВСУ сокращают количество военнослужащих срочной службы, - Генштаб

По его данным, в настоящее время открыто производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии дела в связи с самовольным оставлением места службы.

"Это может быть дезертирство или уклонение от военной службы путем симуляции болезни, но пока это точно неизвестно", - рассказал сотрудник полиции.

+17
Предварительно, это отсутствие мозгов.
06.04.2021 20:52 Ответить
+6
Вот поэтому армия должна быть контрактной, а не пережиток нищебродного совка. А в общем, дебилов хватает в любом месте, как оно воспитано, так себя и ведёт.
06.04.2021 20:58 Ответить
+5
....................
06.04.2021 20:53 Ответить
Предварительно, это отсутствие мозгов.
06.04.2021 20:52 Ответить
ЗЄ "уклонялся от служби" розумніше
06.04.2021 21:35 Ответить
И им в том числе не вдолбили извечную мудрость:
"Не поддавайтесь искушению ибо будете страдать от последствий!"
06.04.2021 22:27 Ответить
Там IQ<60
Вилку в руки нельзя давать, что бы глаза себе не выкололи...
06.04.2021 22:37 Ответить
....................
06.04.2021 20:53 Ответить
Отказавшись уточнить, какой именно диагноз был поставлен срочникам, ясно дело крысятничество.
06.04.2021 20:54 Ответить
поступаите так и гарантированно потерайте тех, кто вас поддерживал и поддерживает, но это будет тогда сугубо ваша проблема. Не допустимо подвергать жителей другой страны из за ваших корумпированных действии, так не далеко до обвынении в биологическом тероризме.
06.04.2021 20:56 Ответить
Вот поэтому армия должна быть контрактной, а не пережиток нищебродного совка. А в общем, дебилов хватает в любом месте, как оно воспитано, так себя и ведёт.
06.04.2021 20:58 Ответить
Так само легко и без зазрений совести могли украсть деньги контрактники ( мент, врач, школьный учитель, инженер, мама героиня или герой атошник) .Человек ты или нелюдь, от профессии и социального статуса не зависит. Да и на глупые ошибки все способны, только не все могут извлечь с них урок.
06.04.2021 21:04 Ответить
Но больше всего дезертиров в срочной армии.
06.04.2021 21:17 Ответить
А комплектующие РЛС и дизтопливо продают налево только контрактники
07.04.2021 01:21 Ответить
Не только, продавали и срочники.
07.04.2021 01:27 Ответить
Ну вот. А когда все будут контрактники, то тырить и продавать будут одни контрактники!
07.04.2021 02:50 Ответить
А чтобы этого не было, должно ещё многое поменяться в нашем обществе.
07.04.2021 06:02 Ответить
Шото мені кажецця в Омерикі такого б не сталось...Та й в Європі тоже...
06.04.2021 21:13 Ответить
Если б в Америке такого не могло случиться, то у них не было бы military police. Есть долбодятлы везде, но среди срочников их, конечно, больше, поскольку нет ни отбора реального, ни мотивации служить.
06.04.2021 21:54 Ответить
За самогоном ушли вернутся.
06.04.2021 21:18 Ответить
та многовато 12 000 на самогон...упьются,надо спасать пацанов,ловить побыстрее
06.04.2021 22:08 Ответить
Два дебила это...
06.04.2021 21:30 Ответить
Цыгане?
06.04.2021 21:39 Ответить
Цыгане в армии? Та вы шутник, батенька
07.04.2021 07:03 Ответить
за 12 тысяч получат по 5 лет, придурки. вот если бы 12 миллионов уворовали, тогда вышли бы под залог и максимум полтора года условно.
06.04.2021 21:40 Ответить
Что сказать... сам был срочником. Самоволки, кражи, дедовщина - это были будни в нашей части, как и в других частях. Единственно - в нашей части особо воровать было нечего, потому уровни были несерьезные. А вот мои дружбаны служили водилами один в управлении тыла, второй - в военной академии. Топливо воровали, будучи срочниками, в таких масштабах, что даже после чехления доли старшине и комвзвода... хватало посылать родителям. Можно только представить, сколько воровали офицеры
06.04.2021 21:58 Ответить
А может с голодухи или от дедовщины бежали! Знакомый служит в президентском полку: вечно голодные, мамки посылки шлют каждую неделю! Дембелям за 100 дней до конца службы даже посылку нельзя получить. В других частях и берцы и форму покупают, не говоря про трусы и носки! Только не надо сразу истерик! Слава Украине!
06.04.2021 22:40 Ответить
Красиво жить не запретишь.... эти украли и сбежали.., там... несколько дней назад, "герой", на камеру, выпустил себе очередь в кумпол... - с такими вояками только протв кацапов "воевать"...
06.04.2021 22:46 Ответить
У кацапов подобного гораздо больше.
07.04.2021 03:51 Ответить
Нормальний госпіталь. У всіх купа бабла по тумбочкам.
06.04.2021 23:04 Ответить
очень правильно и умно.
07.04.2021 03:02 Ответить
секса им н не в армии..
08.04.2021 23:34 Ответить
 
 