Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде, ОАЭ и Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил 6 послов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент уволил посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе – Николая Точицкого, посла в Ираке – Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме – Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике – Вадима Вахрушева, посла в ОАЭ и Королевстве Бахрейн - Юрия Полуреза

