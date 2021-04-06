Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде, ОАЭ и Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил 6 послов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Президент уволил посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе – Николая Точицкого, посла в Ираке – Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме – Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике – Вадима Вахрушева, посла в ОАЭ и Королевстве Бахрейн - Юрия Полуреза
саша паламарчук
olele
Игорь Томилов
бо як куди дурне чкурне...
наш бiдоносець, ай не-не,
Вiд него ж Фьодоричем тхне...
Бо то турне було йому як відпочинок "під *****"
Йому він очі заглядав и так саме відпочивати забажав.
Випучував з себе Зедента, та перемови заказав.
Не чуло лупоглазе Зейло що є на справді статус кво.
- ослы...
- да нет, болваны, послы!
- болваны и ослы...
- да нет, послы, болваны!
- ослы и болваны...
- вон сзади вас два посла!
- и два болвана...
https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:
І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
Їм до цих пір Порошенко в штани робить...
2. да дура кстати и не матюк собственно а литературная констатация умственного развития конкретного индивидуума, в данном случае публичное лобызание предыдущего президента является раздражающим фактором и было не совсем уместно
3. причисление меня к анархистам было в корне неверным потому как по убеждениям я являюсь сторонником права, мне искренне жаль, что право и безукоризненное выполнение закона в нашей стране не в почете, а то все прошлые АП вместе с бывшими ************* давно бы присели на хорошие сроки
4. насчет слабака и слюнтяя тоже вопрос, как вы это определили? вы просто испражнились проходя мимо? у вас диарея?