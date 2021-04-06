РУС
Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде, ОАЭ и Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил 6 послов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент уволил посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе – Николая Точицкого, посла в Ираке – Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме – Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике – Вадима Вахрушева, посла в ОАЭ и Королевстве Бахрейн - Юрия Полуреза

Зеленский Владимир (21680) посол (1830) посольство Украины (334) дипломаты (642)
+37
06.04.2021 21:30 Ответить
+26
..а сєбя ні уволіл - побоялсі
06.04.2021 21:27 Ответить
+19
Солнышко в Катаре припекло???
06.04.2021 21:26 Ответить
06.04.2021 21:26 Ответить
06.04.2021 21:27 Ответить
😀
06.04.2021 21:30 Ответить
Себя уволить, значит придется отвечать за все косяки. Оно еще на второй срок, всеми правдами и неправдами, полезет
06.04.2021 21:33 Ответить
Вiд тего вуя ся верне.
бо як куди дурне чкурне...
наш бiдоносець, ай не-не,
Вiд него ж Фьодоричем тхне...
07.04.2021 01:12 Ответить
06.04.2021 21:30 Ответить
в тім і вся проблема,що люди мріють про хтось турне. мріють, і мріють.
06.04.2021 21:35 Ответить
тока не нужно подстрекать. Вон , главный майданщик Парасюк заявил, что можно было обойтись и без Майдана.
07.04.2021 01:20 Ответить
Дурне не знало, що турне йому так просто не міне.
Бо то турне було йому як відпочинок "під *****"
Йому він очі заглядав и так саме відпочивати забажав.
Випучував з себе Зедента, та перемови заказав.
Не чуло лупоглазе Зейло що є на справді статус кво.
06.04.2021 21:52 Ответить
Недоумки поїхали в турне. Сидять закинувши ногу на ногу, показуючи арабам підошву. У них це сприймається як знак неповаги до них.
06.04.2021 22:13 Ответить
лавина інвестицій незабаром накриє Україну, так , що ховайся!
06.04.2021 22:16 Ответить
Это лавина из прошлогоднего снега...
06.04.2021 22:22 Ответить
Еще от лавины оманских инвестиций не отошли, а сахар и олия подорожали. Что будет после катарских инвестиций трудно даже предположить
07.04.2021 02:17 Ответить
Та не то слово, необходимо будет отбиваться от инвесторов лопатой. Назначенный на должность лопаты пытается через черный ход в МВФ попасть.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:16 Ответить
Что еще не всю родню и квартальщиков пристроил? Новые кандидаты хоть ликбез в Трускавце прошли?
06.04.2021 21:31 Ответить
А тем временем Зейло лидирует в рейтингах...
06.04.2021 22:01 Ответить
Написать можно что угодно.
06.04.2021 23:00 Ответить
украінців поміняють на евреів і кацапів. опору зеленського...
06.04.2021 21:33 Ответить
какойто наркотрафик намечается...
06.04.2021 21:33 Ответить
Оце вжарило !!!!
06.04.2021 21:33 Ответить
І це в той час, коли Україні загрожує збройний напад кацапії. Цікаво, хто буде доносити урядам цих країн офіційну позицію держави Україна?
06.04.2021 21:41 Ответить
"Раша тудей".
06.04.2021 21:52 Ответить
А причина имеется?
06.04.2021 21:34 Ответить
Очередная ротация, это нормальное явление в дипломатической службе. Обычный срок командировки в стране составляет 4 года, далее следует ротация. Но пепики во всем видят зраду!
07.04.2021 07:53 Ответить
"они не оправдали высокого доверия товарища ко......., кокого харашого человека!" )
06.04.2021 21:35 Ответить
- послы!
- ослы...
- да нет, болваны, послы!
- болваны и ослы...
- да нет, послы, болваны!
- ослы и болваны...
- вон сзади вас два посла!
- и два болвана...
06.04.2021 21:41 Ответить
Руйнівний шторм бушує в Катарі після візиту Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg
06.04.2021 21:42 Ответить
И это только начало,любой визит Шмаркли,беда для принимающей страны.
06.04.2021 22:03 Ответить
бедоносец,фуле...
06.04.2021 22:03 Ответить
Бідосик
06.04.2021 22:07 Ответить
Сам боже носом тыкает тех, кто еще не понл, що иметь дело с бедоносцем - себе в убыток.
07.04.2021 02:45 Ответить
В Україні тоже поміняй,завалив гад тут усьо,починаючи з економіки-ковіда і закінчуючи футболом.
06.04.2021 21:44 Ответить
Это Оно уже подписи под Указами по тф ставит,и Дерьмак с ним.Они что госпечать за собой в карманах возят?
06.04.2021 22:02 Ответить
Квартальщики ще не закінчились?
06.04.2021 22:04 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3517212.html ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"... Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:

Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії - Цензор.НЕТ 9867

І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
06.04.2021 22:10 Ответить
Не заплатили...ось і мовчать.
Їм до цих пір Порошенко в штани робить...
06.04.2021 22:27 Ответить
на радимая просветись а то так дурой и помрешь - только смотри и слушай внимательно: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
07.04.2021 00:15 Ответить
анархист матюкливый и все этим сказано. ко всему, оскорб лять женщину - удел слабака-слюнтяя.
07.04.2021 02:39 Ответить
1. ну оскорбил я не женщину а порохоботку - что не одно и то же, нужно помнить если ты вылезаешь со своим мнением в публичное пространство то женщин и мужчин здесь нет, здесь есть состязание мнений правильных и не очень, и нужно быть готовым что кто то не согласится с твоим сокровенным
2. да дура кстати и не матюк собственно а литературная констатация умственного развития конкретного индивидуума, в данном случае публичное лобызание предыдущего президента является раздражающим фактором и было не совсем уместно
3. причисление меня к анархистам было в корне неверным потому как по убеждениям я являюсь сторонником права, мне искренне жаль, что право и безукоризненное выполнение закона в нашей стране не в почете, а то все прошлые АП вместе с бывшими ************* давно бы присели на хорошие сроки
4. насчет слабака и слюнтяя тоже вопрос, как вы это определили? вы просто испражнились проходя мимо? у вас диарея?
07.04.2021 09:03 Ответить
Некоторые работники Квартала в ужасе, ведь кому то из них придется ехать послом в Йемен.
06.04.2021 22:58 Ответить
Если там голод надо Юзика послать.
06.04.2021 23:06 Ответить
В виде гуманитарной помощи продовольствием?
06.04.2021 23:08 Ответить
Он шо, не знает куда устроить на работу кордебалет Квартала 95 на период локдауна?
07.04.2021 07:27 Ответить
Жэка! Лови! Месяц на Мальдивах! Послом!
07.04.2021 07:38 Ответить
Жэка! Лови! Месяц на Мальдивах! Послом!
07.04.2021 07:39 Ответить
Не могут обеспечить продовольственную безопасность, которую налево-направо обещает бубочка?
07.04.2021 08:45 Ответить
 
 