Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что накапливание Россией войск вблизи украинской границы вызывает беспокойство.

Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" по вопросам национальной безопасности Джефф Селдин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Кирби заявил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Представитель Пентагона назвал действия России вызывающими беспокойство.

"Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы, - приводит слова Кирби Селдин. - Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, в которых призывали Минские соглашения… И к снижению градуса напряжения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент

+18
Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України - Цензор.НЕТ 1528
06.04.2021 21:57 Ответить
+16
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 4622
06.04.2021 21:53 Ответить
+15
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 9099
06.04.2021 21:53 Ответить
А смысл?
06.04.2021 21:46 Ответить
а пусть ***** поизвивается ужом .уже рушится его парадигма "хражданскаявайна" и "ихтамнет".значит на носу новые живительные санкции.плюс еще...

https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит
Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября). Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64.
Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски"
06.04.2021 21:52 Ответить
Частушки попеть на ИванаКупалу, ну и... как бы так случайно - "заблудится" курсом на Киев.
06.04.2021 21:49 Ответить
давайте как в сирийском Дейр-эз-Зоре, только територия от Крыма до Донбаса..... русских свинособак всёравно никто считать не будет, не принято.......
06.04.2021 21:50 Ответить
да кули тут объяснять? пора нас в НАТО принимать и надобность в любых объяснениях отпадет сама собой.
06.04.2021 21:51 Ответить
На це можна дивитись вічно...
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 105
06.04.2021 21:51 Ответить
халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва
06.04.2021 23:24 Ответить
Кацап, тобі халви дати?
07.04.2021 12:52 Ответить
Та ти їх перемiг?
07.04.2021 04:55 Ответить
Кацап?
07.04.2021 12:51 Ответить
Грицько?
07.04.2021 12:52 Ответить
Я то Грицько українець. А ти кацап?
07.04.2021 13:12 Ответить
В очередной раз слышны призывы пастуха -я призываю волков не есть овец и снять градус напряжения...
06.04.2021 21:51 Ответить
Рашисты уже ответили. Послали, по сути.
06.04.2021 21:52 Ответить
ну вот, допустим, пуйло скажет - "на шашлыки вывез, чтоб проветрились немного" или "собираюсь отбивать нападение" или "думаю сходить в атаку - хочу чтоб под рукой были" - какая разница ? (C) вот на что это влияет что оно ответит ?
06.04.2021 21:52 Ответить
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 4622
06.04.2021 21:53 Ответить
ПРОБЛЕМА ТАМ У РАСЄЙСЬКОМУ/ МОСКОВИТСЬКОМУ НАРОДОВІ ЯКИЙ
******** ВОЮВАТИ З СУСІДАМИ І НЕНАВИДИТЬ ІНОЗЕМЦІВ
06.04.2021 22:23 Ответить
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 9099
06.04.2021 21:53 Ответить
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 1391
06.04.2021 21:54 Ответить
Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України - Цензор.НЕТ 1528
06.04.2021 21:57 Ответить
Так уже ж сказал путен что это никого не касается. Хватит уже с ним няньчится.
06.04.2021 21:58 Ответить
.???!.....на своей территории они делают что хотят. Хих ...Что мешает вам делать то же самое на своей территории????.....вы что, перед ними отчитываетесь?
06.04.2021 21:58 Ответить
А главный представитель ОП, Зеленский, шо сказал?
06.04.2021 21:59 Ответить
Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України - Цензор.НЕТ 164
06.04.2021 22:03 Ответить
А вот тоже заявление, но без искажения кремле-парашенковской пропагандой.
"Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики. Источник: https://censor.net/ru/n3257994
Уважаемый Администратор, поясните пожалуйста, почему было удалено это сообщение.
07.04.2021 00:21 Ответить
Сенс зрозумілий...
Наш дурачок- президент оголив тили і деморалізував армію. Чому би фуйлу не віджати шмат прилеглої території...
06.04.2021 22:04 Ответить
скільки томагавкі відвідає маскву,коли путін анексує ОРДЛО 07.05.2021?
06.04.2021 22:06 Ответить
ни одного
06.04.2021 22:54 Ответить
ноль
06.04.2021 23:23 Ответить
меня поражает что этот вопрос по ходу, волнует только США.
Украина загадочно молчит....
06.04.2021 22:06 Ответить
парламент повинен зробити ЗЄ невиїздним або вигнати його в шию.держава в небезпеці,а воно,гавнокомандуючий,шляється.
06.04.2021 22:12 Ответить
Зеленский уже обо всём договорился и потому уехал в Катар.
Просто не поставил США в известность, что это союзники по
ОДКБ едут. Вот американцы и переживают.
06.04.2021 22:12 Ответить
Это да.Очень интересно.Былинные герои ответят вам из храма Шойгу
IVO DIMCHEV- VODKA /ВОДКА/https://youtu.be/nisx5h_KNm4
06.04.2021 22:07 Ответить
у каждого следствия, есть своя причина!
06.04.2021 22:16 Ответить
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что накапливание Россией войск вблизи украинской границы вызывает беспокойство Источник: https://censor.net/ru/n3258089

ЯК ЩО МОСКОВІЯ ЗАРАЗ ВТОРГНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ ТО 50 тис. МЕРТВИХ
КАЦАПСЬКИХ ВОЯКІВ ЇМ ГАРАНТОВАНО
06.04.2021 22:20 Ответить
а хто про них знатиме? )(уйло засєкрєтіло бойові втрати кацапів в мирний час.
06.04.2021 22:38 Ответить
Світ про них знатиме - не хвилюйся кацап
13.04.2021 12:27 Ответить
"Призываем Россию " - и на ЭТО Украина поменяла 2400 термоядерных боеголовок?!!!!
после Крыма и Донбасса США увеличили покупку российской нефти в 10 раз. при этом резко сократив покупку у всех остальных. а КАК ещё США могут помочь РФ? ЧТО ещё они могут купить? .. ну металлы и алюминий и проч - само собой.. но что ещё?
06.04.2021 23:22 Ответить
 
 