Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что накапливание Россией войск вблизи украинской границы вызывает беспокойство.
Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" по вопросам национальной безопасности Джефф Селдин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Кирби заявил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Представитель Пентагона назвал действия России вызывающими беспокойство.
"Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы, - приводит слова Кирби Селдин. - Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, в которых призывали Минские соглашения… И к снижению градуса напряжения".
Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября). Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64.
Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски"
******** ВОЮВАТИ З СУСІДАМИ І НЕНАВИДИТЬ ІНОЗЕМЦІВ
"Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики. Источник: https://censor.net/ru/n3257994
Уважаемый Администратор, поясните пожалуйста, почему было удалено это сообщение.
Наш дурачок- президент оголив тили і деморалізував армію. Чому би фуйлу не віджати шмат прилеглої території...
Украина загадочно молчит....
Просто не поставил США в известность, что это союзники по
ОДКБ едут. Вот американцы и переживают.
ЯК ЩО МОСКОВІЯ ЗАРАЗ ВТОРГНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ ТО 50 тис. МЕРТВИХ
КАЦАПСЬКИХ ВОЯКІВ ЇМ ГАРАНТОВАНО
после Крыма и Донбасса США увеличили покупку российской нефти в 10 раз. при этом резко сократив покупку у всех остальных. а КАК ещё США могут помочь РФ? ЧТО ещё они могут купить? .. ну металлы и алюминий и проч - само собой.. но что ещё?