Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что накапливание Россией войск вблизи украинской границы вызывает беспокойство.

Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" по вопросам национальной безопасности Джефф Селдин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Кирби заявил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Представитель Пентагона назвал действия России вызывающими беспокойство.

"Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы, - приводит слова Кирби Селдин. - Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, в которых призывали Минские соглашения… И к снижению градуса напряжения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент