Главные новости 6 апреля: Россия проверяет боеготовность армии, в Украине будет вакцина Pfizer
РФ играет мускулами, Песков говорит о защите русских на Донбассе, военнослужащие стреляли в поезде, Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer, - главные новости 6 апреля
Россия играет мускулами
РФ проводит проверку боеготовности армии во всех военных округах. Министр иностранных дел РФ Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей. Пресс-секретарь Кремля Песков - заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" является личным приоритетом Путина.
В зоне ООС сегодня погибли двое украинских воинов. Тело еще одного российские оккупанты передали украинской стороне - этот защитник исчез с позиций вечером 3 апреля.
НАТО следит за ситуацией
Столтенберг позвонил Зеленскому и заверил, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". Президент Украины в ответ заявил, что для Украины НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.
Альянс сейчас проводит в Европе масштабные учения, в которых участвуют 28 тыс. военнослужащих из 26 стран.
Брата судьи Вовка задержали при получении $100 тыс.
Брат судьи Павла Вовка Юрий Зонтов - адвокат. По версии НАБУ, он обещал за $100 тыс. "решить" с одним из судей ОАСК вопрос, касающийся иска предприятия. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, при задержании Зонтов заявил, что он - разведчик.
Опубликованы документы предполагаемых похитителей судьи Чауса
Судя по документам, Чауса в молдове похитили трое мужчин 1981, 1984 и 1986 г.р. Жена судьи говорит, что он собирался вернуться в Украину и отправил письмо об этом по прежнему месту работы - в Днепровский суд Киева.
Стрельба в поезде Константиновка-Киев
Двое пьяных военнослужащих устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев". Никто не пострадал. Военнослужащих задержали, определили, что они из Госслужбы спецсвязи, уволили, и одному из них сообщили о подозрении, а второго - посадили на гауптвахту.
Украина получит 10 млн доз вакцин Pfizer
Наша страна подписала с американской фармацевтической корпорацией договор о поставке 10 млн доз вакцин. Первые должны поступить в течение ближайших нескольких месяцев, остальные - до конца года.
06.04.2021
Российские госорганы и государственные компании больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom.
Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в организации данного типа в России с 31 марта, https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-06_zoom_zapretil_ispolzovanie сообщает CNews со ссылкой на три источника на рынке.
По данным одного из реселлеров (партнеров низшего звена), отзыв своей авторизации Zoom Video Communications своим партнерам не объяснила. При этом по характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке соответствующей авторизации.
По данным сайта Zoom ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская компания Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из подмосковной Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США и с офисами в Германии, Великобритании, Швейцарии, Сингапуре, Индии, Литве и Австралии.
Zoom - не единственное ПО, на распространение которого в нашей стране накладываются ограничения. Первая волна подобных запретов прокатилась в 2014 году после того как Россия аннексировала Крым.