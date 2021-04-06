Главные новости 6 апреля: Россия проверяет боеготовность армии, в Украине будет вакцина Pfizer

РФ играет мускулами, Песков говорит о защите русских на Донбассе, военнослужащие стреляли в поезде, Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer, - главные новости 6 апреля

Россия играет мускулами

РФ проводит проверку боеготовности армии во всех военных округах. Министр иностранных дел РФ Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей. Пресс-секретарь Кремля Песков - заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" является личным приоритетом Путина.

В зоне ООС сегодня погибли двое украинских воинов. Тело еще одного российские оккупанты передали украинской стороне - этот защитник исчез с позиций вечером 3 апреля.

НАТО следит за ситуацией

Столтенберг позвонил Зеленскому и заверил, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". Президент Украины в ответ заявил, что для Украины НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Альянс сейчас проводит в Европе масштабные учения, в которых участвуют 28 тыс. военнослужащих из 26 стран.

Брата судьи Вовка задержали при получении $100 тыс.

Брат судьи Павла Вовка Юрий Зонтов - адвокат. По версии НАБУ, он обещал за $100 тыс. "решить" с одним из судей ОАСК вопрос, касающийся иска предприятия. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, при задержании Зонтов заявил, что он - разведчик.

Опубликованы документы предполагаемых похитителей судьи Чауса

Судя по документам, Чауса в молдове похитили трое мужчин 1981, 1984 и 1986 г.р. Жена судьи говорит, что он собирался вернуться в Украину и отправил письмо об этом по прежнему месту работы - в Днепровский суд Киева.

Стрельба в поезде Константиновка-Киев

Двое пьяных военнослужащих устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев". Никто не пострадал. Военнослужащих задержали, определили, что они из Госслужбы спецсвязи, уволили, и одному из них сообщили о подозрении, а второго - посадили на гауптвахту.

Украина получит 10 млн доз вакцин Pfizer

Наша страна подписала с американской фармацевтической корпорацией договор о поставке 10 млн доз вакцин. Первые должны поступить в течение ближайших нескольких месяцев, остальные - до конца года.