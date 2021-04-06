Киевлянин повредил чужой мопед - владелец с товарищем его избили, похитили и требовали 15 тыс грн, - Нацполиция
Столичные следователи сообщили двум парням о подозрении за незаконное лишение свободы и вымогательство денег у киевлянина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, пострадавший повредил чужой мопед и должен был компенсировать ремонт. Однако владелец транспорта и его товарищ избили парня, завели в помещение, связали и требовали 15 тысяч гривен. За содеянное им грозит до семи лет заключения.
В Шевченковское управление полиции обратился парень и сообщил, что двое мужчин его избили, удерживали в квартире на улице Назаровской и требовали деньги. На место прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа.
Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, по прибытию по указанному адресу правоохранители задержали двух подозреваемых: "За вымогательство и незаконное лишение свободы 21-летнего киевлянина двух злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались ранее не судимые уроженец Севастополя 1998 года рождения и киевлянин 2001 года рождения. Кроме того, из квартиры мы изъяли стяжки, нож и ножницы".
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до семи лет лишения.
А слово оксюморон тут вообще неприменимо - погуглите, что оно означает.
" можно было благодарить поломанием рук"
Кто вам сказал, что это "можно"? Ломание рук другому человеку - это уголовно наказуемое преступление.
Ви часом не з їхньої зграї?
А ви в курсі що за незначну крадіжку у арабів ліву руку рубають а за значну крадіжку рубають праву а то й голову, і це не колись там у середньовіччі а у наш час ось зараз.
ідіоти це ті які працюють за їжу;
ідіоти це ті які дозволяють беззаконня, та поводитись із собою як з якимось падлом
Я проти свавілля та беззаконня. І у даному випадку "кримінальне падло" - це той Панас Стець.
Але ви пане встали не на той бік - злочин був? - був! Покарання та відшкодування має бути? Так має!
Якщо закон не встановлює правосуддя, то саме беззаконня буде встановлювати правосуддя і це нажаль є справедливо і правильно.
І покарання має бути співрозмірне до злочину.
Ламати людині руки, як пропонує цей Стець, якщо вона випадково пошкодила якусь річ -це неадекватно.
от те падло розібьє вікно і твою машину візьме, і расхераче її в лоскути прямо у твоєму ж дворі на виїзді, от тоді і подивимось що ти заспіваєш
Начинай рубать руки Ахметке, Киве с его жомойвой ямой, Коломойскому, Левочкину, Пинчуку и т.д по списку! А мы посмотрим, как ты это сделаешь со взявшими не свое, герой!
А то звиздеть ты гаразд!
а ти впевнений, що якось тебе так не "порішають"?
