Киевлянин повредил чужой мопед - владелец с товарищем его избили, похитили и требовали 15 тыс грн, - Нацполиция

Столичные следователи сообщили двум парням о подозрении за незаконное лишение свободы и вымогательство денег у киевлянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, пострадавший повредил чужой мопед и должен был компенсировать ремонт. Однако владелец транспорта и его товарищ избили парня, завели в помещение, связали и требовали 15 тысяч гривен. За содеянное им грозит до семи лет заключения.

В Шевченковское управление полиции обратился парень и сообщил, что двое мужчин его избили, удерживали в квартире на улице Назаровской и требовали деньги. На место прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, по прибытию по указанному адресу правоохранители задержали двух подозреваемых: "За вымогательство и незаконное лишение свободы 21-летнего киевлянина двух злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались ранее не судимые уроженец Севастополя 1998 года рождения и киевлянин 2001 года рождения. Кроме того, из квартиры мы изъяли стяжки, нож и ножницы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шестерых рэкетиров, собиравших "дань" с фермеров, задержали на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до семи лет лишения.

+14
На тех, на тех. То, что он должен был компенсировать не дает им права его похищать - это гораздо более серьезное преступление.
А слово оксюморон тут вообще неприменимо - погуглите, что оно означает.

" можно было благодарить поломанием рук"
Кто вам сказал, что это "можно"? Ломание рук другому человеку - это уголовно наказуемое преступление.
06.04.2021 22:35 Ответить
+7
Это сегодня типа конкурс: разыгрывается премия Дарвина среди нарушителей закона?


1. Пострелушки между фельдъегерями (так себе)
2. Два болвана-срочника, сбежавшие из госпиталя и укравшие 12 000 грн
3. Два болвана, которые из-за царапин на мопеде, решили 7 лет пожить за гос счет (ставки растут)
Предлагаю голосовать!
06.04.2021 22:41 Ответить
+6
Свой вариант:
12 бл...дей вышли раздетыми на балкон небоскрёба.
06.04.2021 22:45 Ответить
Должен был компенсировать, компенсировал, компенсировал да не компенсировал.
06.04.2021 22:22 Ответить
аксюморон... не на тех завели дело... повредил чужое, какое имел право брать чужое в руки?? что, они должны его благодарить? можно было благодарить поломанием рук, чтоб больше не брали чужое... от материальной компенсации это не должно освобождать.
06.04.2021 22:29 Ответить
На тех, на тех. То, что он должен был компенсировать не дает им права его похищать - это гораздо более серьезное преступление.
А слово оксюморон тут вообще неприменимо - погуглите, что оно означает.

" можно было благодарить поломанием рук"
Кто вам сказал, что это "можно"? Ломание рук другому человеку - это уголовно наказуемое преступление.
06.04.2021 22:35 Ответить
грех ломания рук менне опасный греха брать чужое. тем более, есть лекарством от посягательства на чужое...
06.04.2021 23:01 Ответить
Судить тебя будут не по грехам, а по Уголовному Кодексу. И тюремный срок ты получишь за это тоже согласно Уголовному Кодексу.
06.04.2021 23:14 Ответить
суд над тобой справедливый - кирпич на башку с 9 этажа... жди.., осталось недолго, раствор вокруг кирпича давно обветрен и выморожен...
показать весь комментарий
кончений, ти погрожуєш людині?
показать весь комментарий
идиот, я тебе судьбу вангую...
показать весь комментарий
кончений, ти власного пуку передбачити нездатне
показать весь комментарий
идиотус, твоя смрадная жизнь быку в заднепроходную дырку... цена ей, высер тобой того быка...
показать весь комментарий
як же тебе попучило... кончений
показать весь комментарий
а шо ви так шановний свою сраку рвете за те кримінальне падло?
Ви часом не з їхньої зграї?
А ви в курсі що за незначну крадіжку у арабів ліву руку рубають а за значну крадіжку рубають праву а то й голову, і це не колись там у середньовіччі а у наш час ось зараз.
06.04.2021 23:46 Ответить
а була крадіжка? я от у новині цього ніде не бачу... маєш власну інформацію? поділись...
показать весь комментарий
Прошу туди, до арабів якнайшвидче у*обувати. Знайшов кого до прикладу ставити. Дикунів наслідувати може тільки ідіот.
показать весь комментарий
ідіоти це ті які вибирають пройдисвітів та інородців собі у президенти;
ідіоти це ті які працюють за їжу;
ідіоти це ті які дозволяють беззаконня, та поводитись із собою як з якимось падлом
07.04.2021 09:22 Ответить
і що?
показать весь комментарий
За яке це падло я "сраку рву"?
Я проти свавілля та беззаконня. І у даному випадку "кримінальне падло" - це той Панас Стець.
показать весь комментарий
Може Стець і падло я хз.
Але ви пане встали не на той бік - злочин був? - був! Покарання та відшкодування має бути? Так має!
Якщо закон не встановлює правосуддя, то саме беззаконня буде встановлювати правосуддя і це нажаль є справедливо і правильно.
07.04.2021 08:48 Ответить
Але не має бути свавілля.
І покарання має бути співрозмірне до злочину.
Ламати людині руки, як пропонує цей Стець, якщо вона випадково пошкодила якусь річ -це неадекватно.
показать весь комментарий
У Дніпрі он падло приватизувало коммунальну землю, на якій була під'їздна дорога до двух п'ятиетажок та гаражного кооперативу більш як на 1000 машин - вулиця Пеліна. Приїзджало телебачення, приходили поліцаї, була пресса і що? Та нічого, сказали що навіть питання піднімати не будуть, ну тіпа стять проти вітру ми не будемо. А як будуть їздити машини, пожарка чи ще щось нікого не гребе - усьо занавес. От ваші закони лядь!
показать весь комментарий
який злочин ти зараз маєш на увазі?
показать весь комментарий
Погоди, если я зацеплю своей машиной, машину такого благородного типа как ты, то ты поломаешь мне руки, а потом свяжешь и будешь требовать деньги, и самое главное будешь считать себя правым? И суд в такой ситуации должен быть на твоей стороне я так разумею?))) Может ты страной ошибся, я читал вроде в Сомали так можно, стоит узнать.
показать весь комментарий
не путай "грешое с праведным"... он взял чужое и повредил, какое право ты имешь брать чужое????
показать весь комментарий
Ну тут ситуация не описана, предполагаю что они просто знакомы и неудачливому ездоку дали покататься....Но суть я твоих слов понял, за вонючий мопед самое правильное было швайку под ребра ему замантулить. Так поступают все адекватные и здравомыслящие люди.
показать весь комментарий
ущербная психология из совка и коммунизма... в совке кража культивировалась, как доблесть и геройство, была смыслом в той жизни, это ущербное дерьмо перекочевало и до нас... при таких рассуждениях издыхаться от этой скверны не скоро получится... в Аравии за кражу по- просту рубают руки, у них то есть норма закона... и все это признают.
показать весь комментарий
Совок уже не знают куда приткнуть, ну что за дичь ты пишешь?))))) А еще тюремные жулики самые благородные и честные люди , у которых есть кодекс чести мля. Не удивлюсь что ты и в это веришь.
показать весь комментарий
ты идиот?
от те падло розібьє вікно і твою машину візьме, і расхераче її в лоскути прямо у твоєму ж дворі на виїзді, от тоді і подивимось що ти заспіваєш
показать весь комментарий
Начинай с нардепов, министров и олигархов - они тырят у украинцев миллионами, 15 тыс - это на один раз кофе попить.
Начинай рубать руки Ахметке, Киве с его жомойвой ямой, Коломойскому, Левочкину, Пинчуку и т.д по списку! А мы посмотрим, как ты это сделаешь со взявшими не свое, герой!
А то звиздеть ты гаразд!
06.04.2021 23:30 Ответить
ваші слова тай до бога б...
показать весь комментарий
Прошу туди, до арабів якнайшвидче у*обувати. Знайшов кого до прикладу ставити. Дикунів наслідувати може тільки ідіот.
показать весь комментарий
Если по тексту, то все неправі. Один повредил чужое имущество, дво других, вместо того, чтобі обратиться в суд, себя судьями возомнили. Движемся в сторону Сомали семимильніми шагами. С чем мі себя и поздравляем.
показать весь комментарий
А вы попробуйте через суд заставить этого дятла возместить вам убытки... Годами будут судить и годами возмещать! Все дело в том, что судебная система не работает! То же самое и со Стерненко! Если б правоохранители работали то не пришлось бы вывозить и метелить сепаров активистам!
показать весь комментарий
ага, суд/закони х*йові, значить через братків порішаєм... правильно я тебе розумію?
а ти впевнений, що якось тебе так не "порішають"?
показать весь комментарий
а ці конкретні рішали тепер і за мопед компенсації не отримають, і мають купу проблем...
показать весь комментарий
Зараз зате вони все вирішили. Батьки дадуть потерпілому тому по 5000 і слідаку кожен по 5000. Якщо є. А як нема то тюрма. Бо ідіотики вже мабуть у всьому зізнались.
показать весь комментарий
На вымогателях заработает. Правда, там заработает уголовное право, а за возмещением ущерба пришлось бы обращаться в гражданский суд, немного другая история.
показать весь комментарий
Мопед, хоть, отремонтировали?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
три мопедика
показать весь комментарий
Это сегодня типа конкурс: разыгрывается премия Дарвина среди нарушителей закона?


1. Пострелушки между фельдъегерями (так себе)
2. Два болвана-срочника, сбежавшие из госпиталя и укравшие 12 000 грн
3. Два болвана, которые из-за царапин на мопеде, решили 7 лет пожить за гос счет (ставки растут)
Предлагаю голосовать!
06.04.2021 22:41 Ответить
Свой вариант:
12 бл...дей вышли раздетыми на балкон небоскрёба.
06.04.2021 22:45 Ответить
Так это вчерашняя новость!
показать весь комментарий
А ти што, с 12 бл за сутки управишься?Ну ты ,брат ,могуч....
показать весь комментарий
А как же брат Вовка Зотов?
показать весь комментарий
Как не крути, но на Дарвина не тянет.
Такая сумма вполне способна лишить разума (даже если он есть)
06.04.2021 22:51 Ответить
Никто из номинантов не погиб и не лишился возможности иметь детей, так что не подходят они на премию Дарвина.
показать весь комментарий
это наркотик отбивает моск...
живут в своем животном мире
показать весь комментарий
Не нужно парковаться на газонах!
Пусть знают в следующий раз.

показать весь комментарий
Если хлопцы похитители нормальные люди и сделали ошибку - бес попутал, то тюрьма думаю покажет им как хорошо быть на свободе и они сделают выводы. Ну а если любители блатной жизни, то....
показать весь комментарий
Приехали парни по «политической статье», хотя в отличии от Стерненко хоть денег не взяли))
показать весь комментарий
Щас обьявят себя очередными патрiотичними патрiотами которых преследует зрадницька влада.
показать весь комментарий
Псле тюрьмы они смогут ездить только стоя - на электросамокате.
показать весь комментарий
А почему это случилось?
Потому, что полиция не выполняет свои обязанности!
Как наказали повредившего чужое имущество?
показать весь комментарий
