Киевлянин повредил чужой мопед - владелец с товарищем его избили, похитили и требовали 15 тыс грн, - Нацполиция

Столичные следователи сообщили двум парням о подозрении за незаконное лишение свободы и вымогательство денег у киевлянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, пострадавший повредил чужой мопед и должен был компенсировать ремонт. Однако владелец транспорта и его товарищ избили парня, завели в помещение, связали и требовали 15 тысяч гривен. За содеянное им грозит до семи лет заключения.

В Шевченковское управление полиции обратился парень и сообщил, что двое мужчин его избили, удерживали в квартире на улице Назаровской и требовали деньги. На место прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, по прибытию по указанному адресу правоохранители задержали двух подозреваемых: "За вымогательство и незаконное лишение свободы 21-летнего киевлянина двух злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались ранее не судимые уроженец Севастополя 1998 года рождения и киевлянин 2001 года рождения. Кроме того, из квартиры мы изъяли стяжки, нож и ножницы".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до семи лет лишения.