Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в России в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет", - сказал Науседа.

Он также отметил, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае смены одного человека, подчеркнув, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.

"Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - ошибочное впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Пожалуй, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России", - отметил Науседа.

Напомним, в конце марта президент Литвы Гитанас Науседа на вопрос издания BNS, мог ли бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей, ответил: "К сожалению, да".