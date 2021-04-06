РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7081 посетитель онлайн
Новости
4 356 28

Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа

Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в России в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет", - сказал Науседа.

Он также отметил, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае смены одного человека, подчеркнув, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

"Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - ошибочное впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Пожалуй, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России", - отметил Науседа.

Напомним, в конце марта президент Литвы Гитанас Науседа на вопрос издания BNS, мог ли бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей, ответил: "К сожалению, да".

Автор: 

Байден Джо (2800) Литва (2567) путин владимир (32048) россия (96939) убийство (6552) Науседа Гитанас (295)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 5542
показать весь комментарий
06.04.2021 22:48 Ответить
+11
Попытки изменить систему в параше ни к чему не приведут. Параша должна быть уничтожена. Целиком и полностью. Раз и навсегда.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:48 Ответить
+10
Краткая история СССРВся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 8044
показать весь комментарий
06.04.2021 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 5542
показать весь комментарий
06.04.2021 22:48 Ответить
Краткая история СССРВся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 8044
показать весь комментарий
06.04.2021 22:45 Ответить
Звичайно.Тебе ж у тюрягу на 5 років не саджають за обсирання критику влади на форумі.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:46 Ответить
Единственное что путинские реально создали, чего не было до них, и по чему можно судить об их организационных способностях - мы видим на примере ЛДНР: какие-то сталинско-бандитские обиталища, с отжатиями, подвалами, расстрелами, взрывами в лифтах и нищетой под надзором МГБ
показать весь комментарий
06.04.2021 22:46 Ответить
Попытки изменить систему в параше ни к чему не приведут. Параша должна быть уничтожена. Целиком и полностью. Раз и навсегда.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:48 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko



Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября).
Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64. Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски" (о которых московские банкиры могут иметь инсайды)
показать весь комментарий
06.04.2021 23:04 Ответить
Науседой сильно преукрашено, вся кацапия - убийца!!!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:49 Ответить
Получается, что он "трусливый убийца"...
Или Леонида Макаровича неправильно поняли?
показать весь комментарий
06.04.2021 22:49 Ответить
И все же никто в истории не дал Владимиру Путину более глубокой, точной и всеобъемлющей характеристики, как харьковские футбольные болельщики. Чтобы он не делал до и после, не сможет опровергнуть их правоту.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:49 Ответить
вляпали ***** в историю .
показать весь комментарий
06.04.2021 22:59 Ответить
Ой, так ради прикола история она такая, сегодня убийца, а завтра герой
показать весь комментарий
06.04.2021 23:53 Ответить
Було б краще якби Науседа і йому подібні їхали за океан і там на вуха присідали з розмовами що буде як Україна не втримає кацапів...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:51 Ответить
Че тоже понял шо гавкать не мешки ворочать))), ну я это к науседе не лично к Вам
показать весь комментарий
06.04.2021 23:51 Ответить
Не нужно метафор и перевода стрелок на систему.
*****, это безумная и кровожадная тварь.
Убийца именно он.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:54 Ответить
остальные пособники.в нюрнберге судили в том числе и за выполнение преступных приказов.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:00 Ответить
Было дело.
Ведь как только Гитлер застрелился, в Германии сразу пропали нацисты: все остальные, оказались рядовыми исполнителями его приказов...
показать весь комментарий
06.04.2021 23:02 Ответить
а також пропагандони не прості посібники і виконавці, а злочинці на рівні *****
показать весь комментарий
07.04.2021 00:36 Ответить
О друх тут за правду в спам отпраляют)))
показать весь комментарий
06.04.2021 23:35 Ответить
Вот же политика, т.е. то что ельцин херачил Ичкерию науседа забыл, продажный этот науседа
показать весь комментарий
06.04.2021 23:34 Ответить
Если Запад считает что современная система России построена вокруг одного человека и ее изменения возможно то где ихние потуги по устранению этого недоноска. Обладая несметными средствами и технологиями они не могут, к примеру, прикрутить к лабутенам ядерные каблуки?
показать весь комментарий
06.04.2021 23:34 Ответить
https://mobile.twitter.com/SantaNikol

https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1379351421452230656 12 ч

Аппетит московской орды приходит во время еды.
После Чечни и Грузии, Сирии, Украины, Ливии угроза "освобождения" нависла над Мьянмой. Возмущает беспечность и бездействие цивилизованного мира на варварский разбой по всей планете.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:57 Ответить
Гітанас Науседа - гідний наступник Далі Грибаускайте.

Уся побудована в Росії за роки перебування Путіна на вищих посадах система є "вбивцею", - Науседа - Цензор.НЕТ 2226
показать весь комментарий
06.04.2021 23:58 Ответить
В 90-х все было гораздо хуже. Журналистов убивали каждый день, и не только их. Бомбили Грозный, захватывали Абхазию и Южную Осетию, Карабах, Приднестровье. Но Запад тогда считал Россю другом и закрывал на все глаза. Почему сейчас все по другому.
показать весь комментарий
07.04.2021 04:07 Ответить
Да это верно, развал в душах бывшего сэрэсэр именно с его приходом. Он начал взрывы в Москве , Дубровки., чечня И так далее .... убийца.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:37 Ответить
треба йти ще далі - насправді сама московія, кожен кацап, навіть той що тільки народився це вбивці - потенційні чи вже сформовані. Бо ця система підтримується тими ж кацапенятами, потворами схожими на людей. Але вони не люди, вони людожери.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:59 Ответить
 
 