Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в России в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет", - сказал Науседа.
Он также отметил, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае смены одного человека, подчеркнув, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.
"Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - ошибочное впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Пожалуй, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России", - отметил Науседа.
Напомним, в конце марта президент Литвы Гитанас Науседа на вопрос издания BNS, мог ли бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей, ответил: "К сожалению, да".
Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября).
Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64. Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски" (о которых московские банкиры могут иметь инсайды)
Или Леонида Макаровича неправильно поняли?
*****, это безумная и кровожадная тварь.
Убийца именно он.
Ведь как только Гитлер застрелился, в Германии сразу пропали нацисты: все остальные, оказались рядовыми исполнителями его приказов...
https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1379351421452230656 12 ч
Аппетит московской орды приходит во время еды.
После Чечни и Грузии, Сирии, Украины, Ливии угроза "освобождения" нависла над Мьянмой. Возмущает беспечность и бездействие цивилизованного мира на варварский разбой по всей планете.