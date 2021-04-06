РУС
С 6 апреля автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства и выдавать номерные знаки, - МВД

С 6 апреля автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства и выдавать номерные знаки, - МВД

6 апреля в Украине заработала новая инициатива - автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины 16 февраля 2021 г. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.

Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящих на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.

+4
то есть мусора больше не будут лазить проверять номера кузова, мотора и прочую хрень?
06.04.2021 22:57 Ответить
Где теперь им харчеваться?
06.04.2021 22:59 Ответить
Им и не новых машин хватит.
06.04.2021 23:09 Ответить
так салоньі получили право регистрировать на ровне с полицией, а не полностью переняли єту функцию.
06.04.2021 23:05 Ответить
они уже давно не мусора и многие салоны так и раньше делали.....
06.04.2021 23:09 Ответить
Совершенно верно....в каждом уважающем себя салоне был мальчик который работал с мрэо...
Наверное сейчас это все будет просто чуть быстрее...
06.04.2021 23:12 Ответить
Ну да, раньше автосалоны делали работу по регистрации за клиента. За хорошие деньги. Так вы что платили и за сами номера, и мусорам МРЭО и автосалону за услугу. Теперь вся процедура должна быть дешевле и быстрее.
07.04.2021 07:59 Ответить
А у вас в штатах мусора лазят проверять номер кузова, мотора и прочую хрень?
07.04.2021 01:34 Ответить
нет никогда не проверяют - им дела нет из чего слеплена машина если она не в угоне
а страховке надо чтобы не была списана по аварии
поэтому никогда не понимал зачем в поствоветских странах менты всегда лазят и проверяют номера
07.04.2021 03:06 Ответить
У нас під час реестраціі автівка може стояти біля твоєі хати , тобто не бути на місці реестраціі , вона не потрібна там від слова зовсім, ніхто ніколи іі не перевіряє
07.04.2021 06:12 Ответить
Будут! Но гораздо позже.
Только теперь им фиг докажешь, что номера "подпорчены" на заводе или при транспортировке салоном.
07.04.2021 09:05 Ответить
Зелененький брамбрулетик?
06.04.2021 23:14 Ответить
Разумеется за...
Но они раньше платили за эту услугу...теперь вопрос лишь в том...это будет дешевле для них...или дороже...
06.04.2021 23:15 Ответить
"Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины."

Сабаков и тут не упустит прибыли =)
06.04.2021 23:14 Ответить
Все равно не сравнить с мусорской волокитой.
06.04.2021 23:28 Ответить
Нужно чтобы автосалоны сами штамповали эти номера, начиная с 0001 Виннер, 0001 Хюндай, 0001 Шкода и т.д.?
07.04.2021 01:55 Ответить
Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины. Бесплатно или за бабосики?

06.04.2021 23:16 Ответить
ну кайф)))
очереди разсосутся
а то как за пирожками на вокзале...
06.04.2021 23:22 Ответить
В кой-то веке реальный шаг по преодолению коррупции.
06.04.2021 23:27 Ответить
Вы наверное давно в новых сервисных центрах не были...
Какая коррупция?? Если там даже эксперта на осмотр авто назначает робот...
06.04.2021 23:44 Ответить
Я вибачаюсь а нащо там потрібний той єкспєрт і той осмотр ??
07.04.2021 06:14 Ответить
Какой нахер робот если он там один?
07.04.2021 08:44 Ответить
 
 