С 6 апреля автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства и выдавать номерные знаки, - МВД

6 апреля в Украине заработала новая инициатива - автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины 16 февраля 2021 г. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.

Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящих на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков. ФОТОрепортаж