С 6 апреля автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства и выдавать номерные знаки, - МВД
6 апреля в Украине заработала новая инициатива - автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины 16 февраля 2021 г. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.
Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящих на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.
Наверное сейчас это все будет просто чуть быстрее...
а страховке надо чтобы не была списана по аварии
поэтому никогда не понимал зачем в поствоветских странах менты всегда лазят и проверяют номера
Только теперь им фиг докажешь, что номера "подпорчены" на заводе или при транспортировке салоном.
Но они раньше платили за эту услугу...теперь вопрос лишь в том...это будет дешевле для них...или дороже...
Сабаков и тут не упустит прибыли =)
очереди разсосутся
а то как за пирожками на вокзале...
Какая коррупция?? Если там даже эксперта на осмотр авто назначает робот...