Новости
4 694 13

Судья Вовк открестился от обысков в ОАСК и назвал задержание брата "сведением личных счетов"

Судья Вовк открестился от обысков в ОАСК и назвал задержание брата

Скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк прокомментировал сегодняшние обыски НАБУ и САП в помещении суда и задержание своего брата-адвоката.

Свою позицию Вовка озвучил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска. Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением", - утверждает Вовк.

Он заявил, что живет "в атмосфере давления со стороны НАБУ" уже 6 лет.

"Никакого отношения к сегодняшним провокациям ни ОАСК, ни я, как его глава, не имеем. Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу. Не более того", - утверждает Вовк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

Судья Вовк открестился от обысков в ОАСК и назвал задержание брата сведением личных счетов 01

Автор: 

обыск (1930) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)
Топ комментарии
+7
А коммунисты в Китае таких стреляют))))
06.04.2021 23:48 Ответить
+3
Идёт охота на волков... (с)
06.04.2021 23:48 Ответить
+3
Інтрига... Скоро! Дивіться на "Г+Г"! Блокбастер "Вбив брата -2"! Кулінарне шоу "Братерська їжа"! Фільм жахів "Восресіння з'їденого брата"! Тільки від Мосєйчук і Ко! Не пропустіть!
06.04.2021 23:51 Ответить
Я прочитал брата-акробата.
06.04.2021 23:39 Ответить
ВСем спасибо за поддержку --- прикалывается ГНИДА ПРОДАЖНАЯ
07.04.2021 05:18 Ответить
А коммунисты в Китае таких стреляют))))
06.04.2021 23:48 Ответить
Идёт охота на волков... (с)
06.04.2021 23:48 Ответить
"Идет охота на зонтов"
07.04.2021 09:16 Ответить
Інтрига... Скоро! Дивіться на "Г+Г"! Блокбастер "Вбив брата -2"! Кулінарне шоу "Братерська їжа"! Фільм жахів "Восресіння з'їденого брата"! Тільки від Мосєйчук і Ко! Не пропустіть!
06.04.2021 23:51 Ответить
Так то його брат , чи братуха ? Ну-у , цього шкідника в мантії .
06.04.2021 23:56 Ответить
знает кошка чью сметанку съела
06.04.2021 23:56 Ответить
Ось ця суддівська кацапочелюсна гнида виносить вироки "іменем України"...Дивлючись на те що натворила в молодій державі гнила "еліта" за 30 років згадую Кобзаря:"...Славних прадідів великих правнуки погані".
07.04.2021 00:09 Ответить
Не знаю.Мне такой судья с которым могут свести счёты не нужен как налогоплательщику.Нафига мне такие риски?Ну стрёмно.У чувака карьера под откос.Надеюсь наколядовал на солнечные канары
07.04.2021 00:19 Ответить
Мы тебе верим,товарищ Зонтов! Ты уже на три пожизненных нагулял,но ты-незаменимый
07.04.2021 01:08 Ответить
І ще по темі мови таких, як Вовк!!!
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис: Ось, вам "русский мир" приповз до Польщі. Допис польського юриста
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo
07.04.2021 09:25 Ответить
Свята правда ! Кримінальна субкультура це чисто російськомовне явище, тягнеться з 18 століття. Я не расист, але антропологічні теорії не є безпідставними вигадками.
07.04.2021 10:12 Ответить
 
 