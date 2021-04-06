Судья Вовк открестился от обысков в ОАСК и назвал задержание брата "сведением личных счетов"

Скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк прокомментировал сегодняшние обыски НАБУ и САП в помещении суда и задержание своего брата-адвоката.

Свою позицию Вовка озвучил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска. Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением", - утверждает Вовк.

Он заявил, что живет "в атмосфере давления со стороны НАБУ" уже 6 лет.

"Никакого отношения к сегодняшним провокациям ни ОАСК, ни я, как его глава, не имеем. Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу. Не более того", - утверждает Вовк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.