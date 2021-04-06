Призываем руководство Украины провести глубокие и всесторонние реформы, - Госдепартамент США

Соединенные Штаты продолжают поддерживать евроатлантические устремления Украины и призывают Киев реализовать глубокие и всесторонние реформы, чтобы соответствовать западным стандартам для членства в НАТО.

С соответствующим заявлением выступил во вторник на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действующая администрация (США) стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они будут в состоянии выполнить обязательства по членству и способствовать безопасности в Евро-Атлантическом регионе", - отметил представитель американского ведомства.

Он подчеркнул, что Вашингтон "подтверждает поддержку политики открытых дверей", высказанную на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. "И мы поддерживаем право каждой суверенной страны делать самостоятельный выбор относительно присоединения к любому договору или альянсу, в том числе НАТО", - отметил Прайс.

В то же время, представитель Госдепартамента подчеркнул, что страны-претенденты на членство в Альянсе должны соответствовать стандартам организации.

"Учитывая это, мы продолжаем призывать руководство Украины провести глубокие, всесторонние и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной демократической, процветающей и свободной страны. Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению верховенства права, поддерживаем реформы для экономического роста, и, конечно, продолжаем поддерживать нашего партнера, Украина, в ее противостоянии российской агрессии ", - отметил представитель Госдепартамента США.

В этом контексте он напомнил, что ряд высокопоставленных чиновников США и Украины, а также президенты обеих стран на прошлой неделе имели телефонные переговоры по этим вопросам.

