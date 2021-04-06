Призываем руководство Украины провести глубокие и всесторонние реформы, - Госдепартамент США
Соединенные Штаты продолжают поддерживать евроатлантические устремления Украины и призывают Киев реализовать глубокие и всесторонние реформы, чтобы соответствовать западным стандартам для членства в НАТО.
С соответствующим заявлением выступил во вторник на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Действующая администрация (США) стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они будут в состоянии выполнить обязательства по членству и способствовать безопасности в Евро-Атлантическом регионе", - отметил представитель американского ведомства.
Он подчеркнул, что Вашингтон "подтверждает поддержку политики открытых дверей", высказанную на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. "И мы поддерживаем право каждой суверенной страны делать самостоятельный выбор относительно присоединения к любому договору или альянсу, в том числе НАТО", - отметил Прайс.
В то же время, представитель Госдепартамента подчеркнул, что страны-претенденты на членство в Альянсе должны соответствовать стандартам организации.
"Учитывая это, мы продолжаем призывать руководство Украины провести глубокие, всесторонние и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной демократической, процветающей и свободной страны. Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению верховенства права, поддерживаем реформы для экономического роста, и, конечно, продолжаем поддерживать нашего партнера, Украина, в ее противостоянии российской агрессии ", - отметил представитель Госдепартамента США.
В этом контексте он напомнил, что ряд высокопоставленных чиновников США и Украины, а также президенты обеих стран на прошлой неделе имели телефонные переговоры по этим вопросам.
также, мы призываем Госдепартамент США контролировать этот процесс и не давать Ермаку и другим коррупционерам "возглавить борьбу" с коррупцией!..
Порохоботи теж поначалу ображалися...А зараз - пишаються...Збіг?
Можеш починати величатися своєю назвою - "зебіл", хочеш - пиши з великої "Зебіл - це звучить ницо!"
Журналист отмечает, с одной стороны, без последовательных демократических реформ в НАТО все равно не возьмут и в Кремле это прекрасно понимают - поэтому там никакого серьезного возмущения после заявления Зеленского быть не может, только чистый пиар в ответ на пиар из Киева.
Алексей Панич подчеркивает, с другой стороны, украинские патриоты в восторге: даже, если не получится получить ПДЧ и тем более стать полноправным членом Альянса, никто особо возмущаться не станет, ведь он «так хотел»! И попробуйте его в этом не поддержать. Бутафория на марше. Но мастера делать шоу научились делать шоу и в украинской политике. Пока что им это удается на отлично.
Та ні, не піде. на це.
Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.