РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7393 посетителя онлайн
Новости
7 883 58

Призываем руководство Украины провести глубокие и всесторонние реформы, - Госдепартамент США

Призываем руководство Украины провести глубокие и всесторонние реформы, - Госдепартамент США

Соединенные Штаты продолжают поддерживать евроатлантические устремления Украины и призывают Киев реализовать глубокие и всесторонние реформы, чтобы соответствовать западным стандартам для членства в НАТО.

С соответствующим заявлением выступил во вторник на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действующая администрация (США) стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они будут в состоянии выполнить обязательства по членству и способствовать безопасности в Евро-Атлантическом регионе", - отметил представитель американского ведомства.

Он подчеркнул, что Вашингтон "подтверждает поддержку политики открытых дверей", высказанную на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. "И мы поддерживаем право каждой суверенной страны делать самостоятельный выбор относительно присоединения к любому договору или альянсу, в том числе НАТО", - отметил Прайс.

В то же время, представитель Госдепартамента подчеркнул, что страны-претенденты на членство в Альянсе должны соответствовать стандартам организации.

Также читайте: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом

"Учитывая это, мы продолжаем призывать руководство Украины провести глубокие, всесторонние и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной демократической, процветающей и свободной страны. Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению верховенства права, поддерживаем реформы для экономического роста, и, конечно, продолжаем поддерживать нашего партнера, Украина, в ее противостоянии российской агрессии ", - отметил представитель Госдепартамента США.

В этом контексте он напомнил, что ряд высокопоставленных чиновников США и Украины, а также президенты обеих стран на прошлой неделе имели телефонные переговоры по этим вопросам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Украина не в НАТО, потому что странам-членам не хватает смелости принять политическое решение", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Автор: 

Госдепартамент США (1876) НАТО (10261) членство в НАТО (1555)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 465
показать весь комментарий
07.04.2021 00:06 Ответить
+18
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6791
показать весь комментарий
07.04.2021 00:10 Ответить
+17
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 1395
показать весь комментарий
07.04.2021 00:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сча!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 23:56 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 465
показать весь комментарий
07.04.2021 00:06 Ответить
Хто ж гірший - влада, яка краде та знущається над народом, чи народ, який голосує за неї та підтримує її рейтинги?
показать весь комментарий
07.04.2021 01:41 Ответить
Обоє рябоє.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:36 Ответить
тоже самое что пчел призывать отказаться от меда
показать весь комментарий
06.04.2021 23:59 Ответить
Ну сменили же дверь в Офисе Президента, чем не реформа?!
показать весь комментарий
07.04.2021 00:01 Ответить
Стандарти НАТИ це і рівень життя в країні.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:04 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6607
показать весь комментарий
07.04.2021 00:04 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6791
показать весь комментарий
07.04.2021 00:10 Ответить
- Рехвормы?!! Какие еще реформы. Вы это о чем?

Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6792
показать весь комментарий
07.04.2021 00:12 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 1395
показать весь комментарий
07.04.2021 00:15 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 8993
показать весь комментарий
07.04.2021 00:13 Ответить
Ого! Уже открытым текстом! Американец,канадец,литовец могут сказать,что путин-убийца,а наше недоразумение-не может
показать весь комментарий
07.04.2021 00:13 Ответить
Оно не наше, оно клоун, оно Зебил, оно еще столько себе наберет зеэпитетов, что может посоревноваться с завгаром.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:17 Ответить
Карочє! Поки ви, зєбіли, не реформуюєте один одного в хвіст і в гриву, кіна нє будєт.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:14 Ответить
Ох и киданёмся глубоко и всестороне с понедельника! Допускаю даже что к чистому четвергу управимся.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:14 Ответить
Ждём ещё один гундосик "про реформы"!))
показать весь комментарий
07.04.2021 00:17 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6482
показать весь комментарий
07.04.2021 00:17 Ответить
Москва часто обвиняет что мы находимся под управлением Белого Дома. К сожалению, это не так, но очень бы хотелось что бы страной управляли профессиональные руководители, а не работники передвижного цирка.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:18 Ответить
порохоботы также призываем руководство Украины провести глубокие и всесторонние реформы..
также, мы призываем Госдепартамент США контролировать этот процесс и не давать Ермаку и другим коррупционерам "возглавить борьбу" с коррупцией!..
показать весь комментарий
07.04.2021 00:18 Ответить
колись (мабуть у 11 чи 12 році) у Кацапстані "любителей Путинга" почали називати "ватниками". Вони, ватники, довго ображалися, а потім вирішили - і почали цим пишатися. Навіть почали писати твори на тему "Ватник - це звучить гордо!"...
Порохоботи теж поначалу ображалися...А зараз - пишаються...Збіг?
показать весь комментарий
07.04.2021 01:16 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 8797
показать весь комментарий
07.04.2021 01:20 Ответить
і що тут такого? На то вони й ходячи флешки!
показать весь комментарий
07.04.2021 01:26 Ответить
...поначалу... (українською - спершу, або для красного слівця, - попервах)
Можеш починати величатися своєю назвою - "зебіл", хочеш - пиши з великої "Зебіл - це звучить ницо!"
показать весь комментарий
07.04.2021 04:54 Ответить
опять делает нервы бубочке, а он так настаивал - мол почему Украину не приняли в НАТО
показать весь комментарий
07.04.2021 00:21 Ответить
Ну шо, Моника, допомогла тебе твоя арахамия?
показать весь комментарий
07.04.2021 00:22 Ответить
Алексей Панич пишет у себя в Facebook, тактика президента Зеленского - громко «стучаться» в двери НАТО, несмотря на провалы внутренней политики и откровенное отступление лично Верховного главнокомандующего от верховенства права - почти беспроигрышная.
Журналист отмечает, с одной стороны, без последовательных демократических реформ в НАТО все равно не возьмут и в Кремле это прекрасно понимают - поэтому там никакого серьезного возмущения после заявления Зеленского быть не может, только чистый пиар в ответ на пиар из Киева.
Алексей Панич подчеркивает, с другой стороны, украинские патриоты в восторге: даже, если не получится получить ПДЧ и тем более стать полноправным членом Альянса, никто особо возмущаться не станет, ведь он «так хотел»! И попробуйте его в этом не поддержать. Бутафория на марше. Но мастера делать шоу научились делать шоу и в украинской политике. Пока что им это удается на отлично.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:23 Ответить
У Вас помилка: Це не тактика зеЛупи, це виключно дії, до яких його примушує активна частина країни.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:02 Ответить
cтраны-претенденты на членство в Альянсе должны соответствовать стандартам организации
показать весь комментарий
07.04.2021 00:25 Ответить
НАТО проводить політику відкритих дверей для України, але в них застряг Юзік.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:26 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 00:27 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6684
показать весь комментарий
07.04.2021 00:33 Ответить
по телефону зебик не втямив... Теперь ему разжевывают уже в открытом эфире... Боже, за шо мне это зебаранье наказание, я же его, вроде, не выпрашивал?
показать весь комментарий
07.04.2021 00:30 Ответить
Сей звучный тарзановско-конговский клич напоминает лозунги тех, кто имееет по жизни т. наз. нетрадиционную гендерную ориентацию.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:31 Ответить
Чтобы правительство работало надо его немного почистить, бо вони там, як "Лебідь, Щука і Рак" з байки Леоніда Глібова, кожен тягне в свою сторону.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:33 Ответить
Кста ... Арабские страны - это страны самого благоприятного контрразведывательного климата для ГРУ/ФСБ. Здесь они назначают экстренные явки с агентурой при получении сверхважной информации Такой информацией может быть, например, тел. разговор с Байденом. Это явки, а не визиты. Уже третья. И еще - борт с Зеленым странно "исчез" (выключил радар).. Прошло уже 6 часов..(с)
показать весь комментарий
07.04.2021 00:38 Ответить
Повторение оманской истории.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:40 Ответить
і шо? Дострокові вибори Верховної Ради?
Та ні, не піде. на це.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:39 Ответить
Нда...зесрань опять жрет дерьмо,а при этом Украина вернулась в 2014 благодаря этому зебыдлу,голосовавшему за зеурода...
показать весь комментарий
07.04.2021 00:43 Ответить
дядя Байден заставе дурного нілоха хоч щось корисне зробити для країни.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:44 Ответить
Такого ще не бувало!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:53 Ответить
зебуины, как пережиток прошлого - итог преследования православной морали при СССР и способствование повсемеснтой пьянке по революционному поводу и без него. О совкодеторожденных говорят, типо многие сделаны по пьяне. Не зря при совке лелеяли саму мысль о ЗЕленом змие, мол, шо такое водка? - Это труд десятков - радость миллионов... ЗЫ так и сейчас 10% от общего инфантильного электората проголосовали, остальные миллионы теперь "наслаждаются".
показать весь комментарий
07.04.2021 00:45 Ответить
Для цього потрібно народу повернутися на Майдан, та висунути вимоги, щодо дій направлених на подолання тих перешкод та реформи, за іх невиконання одразу знімати з посад, усуваючи від влади, доки нові люди не виконають вимог Западних партнерів. Нема чого та і ніколи чекати доки нова влада нажереться за п'ять років.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:53 Ответить
Ви вже виходите?
показать весь комментарий
07.04.2021 01:19 Ответить
Вийдемо, чи не було?
показать весь комментарий
07.04.2021 01:25 Ответить
так наєм вже на хлібному місці - хто дасть заклик?
показать весь комментарий
07.04.2021 01:31 Ответить
Якщо бажання є, то знайдуться і активісти.
показать весь комментарий
07.04.2021 06:06 Ответить
Не звертайте увагу на тролінг. Тут багато "щебільших" українців і патріотів)))
показать весь комментарий
07.04.2021 09:10 Ответить
Ну это и без США понятно.Другого выхода для страны нет.Объясняю.Коррупция-это поры,скрепы через которые в наше тело проникает враг из-за поребрика.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:54 Ответить
100% судова реформа, посадка олігархів типу ахмєтова.парашенка,мертветчука,бойка,пінчука і ко,каламойші і падлиці...
показать весь комментарий
07.04.2021 01:00 Ответить
Вони його з усіх боків закликають, закликають але впевненості не має, що Зеленський почув чого ми досі не в НАТО.

Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
скрыть комментарий
показать весь комментарий
07.04.2021 01:30 Ответить
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 8360
показать весь комментарий
07.04.2021 01:44 Ответить
Каких реформ тебе ещё не хватает?
показать весь комментарий
07.04.2021 02:12 Ответить
То треба не закликати , а брати за горло і бити мордою об стіну . Ну і активи конфісковувати , забороняти в'їзд , оголошувати в розшук .
показать весь комментарий
07.04.2021 07:09 Ответить
Ага бандити всіх мастей які захопили Україну самі себе "реформувати" будуть!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 07:50 Ответить
Тут ці призови - як ота дверь від ОФІСУ, чи як об ту дверь!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:17 Ответить
Из источников, не особо претендующих на достоверность.
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:37 Ответить
Кто будет проводить реформы? Зебилы? Не смешите...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:21 Ответить
 
 