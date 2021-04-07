То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников и представителей групп риска.

По словам главы ВОЗ, низкие объемы производства вакцин, а также отсутствие их справедливого распределения остаются основным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии.

"Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью невакцинированными", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ продолжит призывать правительства делиться дозами вакцин.

"Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин", - отметил глава ВОЗ.