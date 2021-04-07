РУС
То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников и представителей групп риска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "НВ".

По словам главы ВОЗ, низкие объемы производства вакцин, а также отсутствие их справедливого распределения остаются основным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии.

"Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью невакцинированными", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ продолжит призывать правительства делиться дозами вакцин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из соображений справедливости: ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для поездок

"Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин", - отметил глава ВОЗ.

Топ комментарии
+9
Порохобот какой-то этот Гебрейесус 🤔
07.04.2021 00:30 Ответить
+5
та власне вся його діяльність - суцільна пародія!
07.04.2021 00:34 Ответить
+4
это он на нас намекает?
07.04.2021 00:29 Ответить
07.04.2021 00:29 Ответить
То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8845
07.04.2021 00:35 Ответить
Це він каже що клоун-нарколига перетворив країну на пародію, а 73% зебілів такаж пародія на нарід
07.04.2021 08:38 Ответить
Да не!
Он же сказал "пародия" - наверное намекает на какую то страну где президент - клоун, это точно не про нас! Да и медработники у на все вакцинированы причем ни какой нибудь а Пфайзером, вон Степанов так сказал
07.04.2021 09:02 Ответить
07.04.2021 00:30 Ответить
Та такий же, як і ти, самолайкеру.
07.04.2021 06:37 Ответить
воз организация финансируемая Билом Гейцем, опять чемто не довольна и к чемуто призвала
07.04.2021 00:31 Ответить
73%-ые ЗЕдебилы жду ваших комментариев это количество вакцинированных на 3.04.21 в процентах
То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1840
07.04.2021 00:36 Ответить
110% вакцинированных в Израиле?
Звучит как анекдот про евреев )
07.04.2021 01:28 Ответить
Я Зєлю не люблю і за нього не голосував, але тут Ви припустили помилку. Ви написали "это количество вакцинированных на 3.04.21 в процентах", а насправді там "кількість введених доз на 100 жителів".А значення у відсотках хтось вельми коряво домалював. При двохдозовій схемі вакцинації там значення в кінці кампанії вакцинації мають перевищувати 100 і наближатися до 200 (якщо не буде широкого застосування ожнодозових вакцин) .
07.04.2021 07:56 Ответить
однодозових
07.04.2021 08:09 Ответить
Кто мешает финансировать эту организацию неведомому нику https://censor.net/ua/user/78478 ? Вперед, все только рады будут? Что, слабо? ну, то и не вякай
07.04.2021 07:58 Ответить
якось він не по-африканському висловився... а пародією варто назвати його діяльність на початку епідемії
07.04.2021 00:33 Ответить
07.04.2021 00:34 Ответить
прогуляйтесь по нашим реанимациям и расскажите эту чушь людям, что там задыхаются и умирают. Вперед!
07.04.2021 00:40 Ответить
в медецинских масках обнаружены черви или моргеллоны, интиресно при вдыхании их что будет происходить в лёгких?
07.04.2021 00:52 Ответить
Це ти фейк ходячий
07.04.2021 00:42 Ответить
Ходячий фейк акваріус видалив свої провокативні коментарї, а своїх співрозмовників залишив наодинці.
07.04.2021 02:14 Ответить
Почти 3.000 человек уже умерли от вакцин - официальные данные ВОЗ.
07.04.2021 00:42 Ответить
Ну прі чом тут зілєнскій

https://twitter.com/b_Endera/status/1379492249222922246/photo/1
То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1878
07.04.2021 00:44 Ответить
Есть така приказка поспешишь людей насмешишь.Тому торопиться не треба.Реальной вакцины сегодня вообще нет в природе в связи с мутациями штамов.Вакцина отвечающая всем испытаниям, будет лет через пять.Так уж получается,що нельзя закатить солнце в ручную без усилий в пять лет.Но фреглы готовы уработать солнце за год по предоплате
07.04.2021 01:12 Ответить
Там у Зє суцільні трускавецькі генії з математики. Згадайте зарплати вчителям...
07.04.2021 07:58 Ответить
Действия ВОЗ в китае вот это пародия .
07.04.2021 00:46 Ответить
Ты рожу свою видел?!С такой пародией на Мавра,ты ни одну Дездемону приговоришь
07.04.2021 01:06 Ответить
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации" Степанов

В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый с тем же результатом
И так будет до тех пор, пока не сядут все ! ...)
07.04.2021 01:16 Ответить
...в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников и представителей групп риска.

Если кто-то, кое- где, у нас, порой...
07.04.2021 03:22 Ответить
Я даже знаю такие страны!
07.04.2021 08:50 Ответить
зато презьі етих стан для видосика провакцинировались
07.04.2021 13:12 Ответить
 
 