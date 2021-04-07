То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников и представителей групп риска.
По словам главы ВОЗ, низкие объемы производства вакцин, а также отсутствие их справедливого распределения остаются основным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии.
"Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью невакцинированными", - сказал Гебрейесус.
Он добавил, что ВОЗ продолжит призывать правительства делиться дозами вакцин.
"Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин", - отметил глава ВОЗ.
Он же сказал "пародия" - наверное намекает на какую то страну где президент - клоун, это точно не про нас! Да и медработники у на все вакцинированы причем ни какой нибудь а Пфайзером, вон Степанов так сказал
Звучит как анекдот про евреев )
В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый с тем же результатом
И так будет до тех пор, пока не сядут все ! ...)
Если кто-то, кое- где, у нас, порой...