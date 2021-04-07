РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8164 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
784 7

От обстрелов боевиков на Донбассе с начала года погибли 23 гражданских лица, - Денисова

От обстрелов боевиков на Донбассе с начала года погибли 23 гражданских лица, - Денисова

Ранения от обстрелов боевиков на Донбассе с начала года получили 128 гражданских лиц.

Об этом заявила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Она отметила, что из-за обстрелов боевиков "количество жертв среди гражданского населения составляет 128 человек, среди них 23 - погибшие".

Омбудсмен также сообщила, что из-за пандемии коронавируса в марте-декабре 2020 года в 27 раз уменьшилось количество пересечения КПВВ жителями оккупированных территорий.

По ее словам, нарушаются права людей на получение пенсий, а также на установление фактов рождения или смерти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам, - Денисова

"Осложненная процедура толкает наших граждан получать паспорта РФ и регистрировать такие акты оккупационной властью", - отметила Денисова.

Автор: 

Денисова Людмила (996) обстрел (29135) Донбасс (26962)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у Сцыкуна продолжается перемирие. Можно и в Катар на отдых слетать.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:50 Ответить
28 погибших мирных, 128 раненных у нас,а зевласть молчит--перемирие у них!
для сравнения: в лугандоне 1 ребенок подорвался в глубоком их тылу и вой стоит на весь мир!
показать весь комментарий
07.04.2021 01:01 Ответить
А потом вы удивляетесь, почему австрийские газеты пушит о гражданской войне.

Этот ребёнок, это и есть один из погибших от действий российских боевиков. Нет разницы, где россия убивает людей, на оккупированной территории Украины или на свободной
показать весь комментарий
07.04.2021 10:32 Ответить
Зачем вы дурачком прикидываетесь?
Нет реакции узеленского на убийство кацапами 28 человек и ранении 128 мирных граждан . Разговор о пиар-акции моржовии на смерти ребенка,якобы убитого с дрона Украиной, а на самом деле(расследование ОБСЕ) дедушка ребенка находил и складировал в своем сарае, найденные боеприпасы от которых ребенок и пострадал.
При чем здесь гражданская война?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:56 Ответить
Если бы не режим перемирия, то погибло бы ещё больше.
показать весь комментарий
07.04.2021 03:21 Ответить
 
 