От обстрелов боевиков на Донбассе с начала года погибли 23 гражданских лица, - Денисова
Ранения от обстрелов боевиков на Донбассе с начала года получили 128 гражданских лиц.
Об этом заявила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Она отметила, что из-за обстрелов боевиков "количество жертв среди гражданского населения составляет 128 человек, среди них 23 - погибшие".
Омбудсмен также сообщила, что из-за пандемии коронавируса в марте-декабре 2020 года в 27 раз уменьшилось количество пересечения КПВВ жителями оккупированных территорий.
По ее словам, нарушаются права людей на получение пенсий, а также на установление фактов рождения или смерти.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам, - Денисова
"Осложненная процедура толкает наших граждан получать паспорта РФ и регистрировать такие акты оккупационной властью", - отметила Денисова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для сравнения: в лугандоне 1 ребенок подорвался в глубоком их тылу и вой стоит на весь мир!
Этот ребёнок, это и есть один из погибших от действий российских боевиков. Нет разницы, где россия убивает людей, на оккупированной территории Украины или на свободной
Нет реакции узеленского на убийство кацапами 28 человек и ранении 128 мирных граждан . Разговор о пиар-акции моржовии на смерти ребенка,якобы убитого с дрона Украиной, а на самом деле(расследование ОБСЕ) дедушка ребенка находил и складировал в своем сарае, найденные боеприпасы от которых ребенок и пострадал.
При чем здесь гражданская война?