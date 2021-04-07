От обстрелов боевиков на Донбассе с начала года погибли 23 гражданских лица, - Денисова

Ранения от обстрелов боевиков на Донбассе с начала года получили 128 гражданских лиц.

Об этом заявила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Она отметила, что из-за обстрелов боевиков "количество жертв среди гражданского населения составляет 128 человек, среди них 23 - погибшие".

Омбудсмен также сообщила, что из-за пандемии коронавируса в марте-декабре 2020 года в 27 раз уменьшилось количество пересечения КПВВ жителями оккупированных территорий.

По ее словам, нарушаются права людей на получение пенсий, а также на установление фактов рождения или смерти.

"Осложненная процедура толкает наших граждан получать паспорта РФ и регистрировать такие акты оккупационной властью", - отметила Денисова.