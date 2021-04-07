Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в 2020 году выросла до 3 млрд 130 млн грн.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжает нарушаться право на оплату труда. Задолженность по заработной плате выросла до 3 млрд 130 млн грн. Наконец, благодаря проведенной работе, все же, правительством принято решение и создана межведомственная рабочая группа 28 октября 2020 года, и 17 декабря было первое заседание. Такая комиссия по решению вопросов задолженности не собиралась почти три года", - отметила она.

Кроме того, по словам омбудсмена, многие пенсионеры находятся ниже черты монетарной бедности из-за несоответствия прожиточного минимума, установленного законом, фактическому его размеру.

Читайте на Цензор.НЕТ: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат

"Моя рекомендация в ежегодном докладе 2019 года по установлению прожиточного минимума в размере не ниже фактического, не выполнена, и законом "О государственном бюджете на 2021 год" размер прожиточного минимума в два раза меньше, чем фактически в ценах января 2021 года", - отметила Денисова.

Также мониторинг показал нарушение прав граждан на льготы во время карантина из-за приостановления или ограничения льготного проезда граждан в общественном транспорте. Как отметила Уполномоченный по правам человека, после ее вмешательства такое право было восстановлено.

Также на Цензор.НЕТ: 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики