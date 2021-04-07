РУС
Новости
1 228 18

Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в 2020 году выросла до 3 млрд 130 млн грн.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжает нарушаться право на оплату труда. Задолженность по заработной плате выросла до 3 млрд 130 млн грн. Наконец, благодаря проведенной работе, все же, правительством принято решение и создана межведомственная рабочая группа 28 октября 2020 года, и 17 декабря было первое заседание. Такая комиссия по решению вопросов задолженности не собиралась почти три года", - отметила она.

Кроме того, по словам омбудсмена, многие пенсионеры находятся ниже черты монетарной бедности из-за несоответствия прожиточного минимума, установленного законом, фактическому его размеру.

Читайте на Цензор.НЕТ: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат

"Моя рекомендация в ежегодном докладе 2019 года по установлению прожиточного минимума в размере не ниже фактического, не выполнена, и законом "О государственном бюджете на 2021 год" размер прожиточного минимума в два раза меньше, чем фактически в ценах января 2021 года", - отметила Денисова.

Также мониторинг показал нарушение прав граждан на льготы во время карантина из-за приостановления или ограничения льготного проезда граждан в общественном транспорте. Как отметила Уполномоченный по правам человека, после ее вмешательства такое право было восстановлено.

Также на Цензор.НЕТ: 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики

Автор: 

Денисова Людмила (996) задолженность (221) заработная плата (2400)
Топ комментарии
+10
покращення вже наступило, зебіли?
07.04.2021 02:01 Ответить
+9
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 780
07.04.2021 02:24 Ответить
+5
Скажіть, а епоха бідності вже скінчилась?
07.04.2021 02:11 Ответить
Все деньги разобрали те , кто имеет к ним доступ ...
07.04.2021 01:36 Ответить
А доступ имеет зесброд
07.04.2021 04:54 Ответить
Ви зелені дятли,зі своїх зарплат віддайте.. захотілося повісити борги на нас.
07.04.2021 01:41 Ответить
покращення вже наступило, зебіли?
07.04.2021 02:01 Ответить
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 780
07.04.2021 02:24 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/u-kabmini-hochut-urizati-likarnyani-ukraintsyam-viplati-skorotyat-a-likariv-budut-shtrafuvati.htm Українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи
07.04.2021 02:04 Ответить
Скажіть, а епоха бідності вже скінчилась?
07.04.2021 02:11 Ответить
- Я своим работягам уже полгода зарплату не плачу, а они все ходят на работу и ходят...
- Слушай, а ты на пробовал с них плату за вход брать? (с)
07.04.2021 02:29 Ответить
С зебилов брать обязательно! В двойном размере
07.04.2021 04:55 Ответить
значить це комусь вигідно. А не платити тим хто не дає СЛАБО?
07.04.2021 06:04 Ответить
ЗЕ зробив лохів разом.Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 7093
07.04.2021 07:58 Ответить
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 5977Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2877
07.04.2021 08:12 Ответить
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 4804Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2634
07.04.2021 08:13 Ответить
А где каменты от зескота?Что то молчат зелёные шмаркли....
07.04.2021 09:11 Ответить
От Порошенко, все краде і краде і не може зупинитися. Бідний Зеля старається все наповнює казну, а той краде. Ще бідніший Сааксторазшведня підрахував, що після кінця президенства Порошенко буквально через місяць зарплати збільшаться у 5 разів, а пенсії у 4, правда не повідомив кому. І тут вони всі із бідними Зе ві Бенечкою наповнюють казну, а Порошенко все її вичищає і підставляє державотворців і геніїв епохи.
07.04.2021 09:55 Ответить
 
 