Бывшего мужа стилистки Положай приговорили к пожизненному за ее убийство

Бывшего мужа стилистки Положай приговорили к пожизненному за ее убийство

Суд установил, что бывший муж подстерег стилистку рядом с ее салоном красоты и нанес многочисленные раны, от которых она скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Убийство произошло в 2015 году.

"Мужчина заблаговременно прибыл в салон красоты, которым руководила женщина, и стал ожидать ее приезда, находясь неподалеку. Зайдя вслед за ней в помещение, где между ними возник конфликт, пользуясь отсутствием посторонних лиц, обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что после этого мужчина выдумал алиби и попытался уничтожить доказательства. Свою вину в убийстве Екатерины Положай он не признает до сих пор.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Кроме этого, с убийцы решили взыщут в пользу детей и родителей убитой женщины. Его также обязали пожизненно их содержать.

После Рифа который уже полтора года сидит без всякой доказухи , верить нашим ментам и судам может только идиот Тут походу та же ситуация , сей час передадут дело в ЕСПЧ и он как обычно решение отменит.
Решение "удивило", думал, как обычно, 7 лет и 3 условно, и домой
ЄСПЛ не відміняє жодні рішення судів))) у нього зовсім інша функція
А як собі уявляють ті недоумки, які постановляли вирок, можливість утримання когось, відбуваючи пожиттєве в тюрязі?
Далі. Свідків немає ("відсутність сторонніх осіб"). Цілком можливо, що хапонули першого, кого прийнято хапати в таких випадках - колишнього чоловіка, і за злочин, за яким зазвичай дають 15 років, намалювали пожиттєве, щоб ніколи не вийшов на свободу.
Галочку поставили, висяк закрили. Звична ситуація.
Щось після затримання Антоненко, Дугарь і Кузьменко не зовсім віриться про причетність і того чоловіка до вбивства. Можливо то і він зробив, але такі затримання, як по Шеремету, Гандзюк доводять притягнгення невинних і підтасовку доказів.
Щось за сурове покарання як для України, дітей ґвалтують і викидають у лайнові ями і більше за 7-10 років не отримують...
