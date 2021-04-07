Бывшего мужа стилистки Положай приговорили к пожизненному за ее убийство
Суд установил, что бывший муж подстерег стилистку рядом с ее салоном красоты и нанес многочисленные раны, от которых она скончалась.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Убийство произошло в 2015 году.
"Мужчина заблаговременно прибыл в салон красоты, которым руководила женщина, и стал ожидать ее приезда, находясь неподалеку. Зайдя вслед за ней в помещение, где между ними возник конфликт, пользуясь отсутствием посторонних лиц, обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти", - сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что после этого мужчина выдумал алиби и попытался уничтожить доказательства. Свою вину в убийстве Екатерины Положай он не признает до сих пор.
Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.
Кроме этого, с убийцы решили взыщут в пользу детей и родителей убитой женщины. Его также обязали пожизненно их содержать.
Шапіто завжди гастролює. ЗЕбіли вибрали гастролера, те і маємо.
Я в 1 турі за Гриценка був, у 2 не голосував (не в Україні був), але в мене точно навіть думки не було голосувати за Зе!
причем фнйки - для особо тупых зебилов уровня 87% ватников рашки))
одно ты забыло - Порох еще и визитки Яроша лично подкидывал.. да в твои штаны ежедневно то, что потом ты заглатываешь))
Далі. Свідків немає ("відсутність сторонніх осіб"). Цілком можливо, що хапонули першого, кого прийнято хапати в таких випадках - колишнього чоловіка, і за злочин, за яким зазвичай дають 15 років, намалювали пожиттєве, щоб ніколи не вийшов на свободу.
Галочку поставили, висяк закрили. Звична ситуація.