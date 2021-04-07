Бывшего мужа стилистки Положай приговорили к пожизненному за ее убийство

Суд установил, что бывший муж подстерег стилистку рядом с ее салоном красоты и нанес многочисленные раны, от которых она скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Убийство произошло в 2015 году.

"Мужчина заблаговременно прибыл в салон красоты, которым руководила женщина, и стал ожидать ее приезда, находясь неподалеку. Зайдя вслед за ней в помещение, где между ними возник конфликт, пользуясь отсутствием посторонних лиц, обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что после этого мужчина выдумал алиби и попытался уничтожить доказательства. Свою вину в убийстве Екатерины Положай он не признает до сих пор.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Кроме этого, с убийцы решили взыщут в пользу детей и родителей убитой женщины. Его также обязали пожизненно их содержать.