7 132 31

США призывают Россию к снижению напряженности в отношениях с Украиной, - Пентагон

США призывают Россию к снижению напряженности в отношениях с Украиной, - Пентагон

Вашингтон призывает Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом, а также уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усиливать напряженность, сказал пресс-секретарь Пентагона", - говорится в заявлении, опубликованном Минобороны США.

В документе отмечается, что, по словам Кирби, США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины. Он добавил, что Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить".

"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, обращение к чему содержится и в Минских соглашениях, а также к снижению напряженности и разрядке обстановки", - приводятся в заявлении слова Кирби.

Накануне представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины.

+5
паРаша завжди була імперією і нема чого ностальгувати за СРСР
07.04.2021 07:35 Ответить
+3
эти призывы ни о чем
07.04.2021 07:21 Ответить
+3
..І що не так ? Українці завжди приходили на допомогу народам які , прагнули позбутися кацапського ярма . Бо це є правильно . .
07.04.2021 08:06 Ответить
эти призывы ни о чем
07.04.2021 07:21 Ответить
Як напис на папіросній пачці.
07.04.2021 07:38 Ответить
или надпись в туалете - НЕ ДАДИМ ПРОПАСТЬ ПРОДУКТАМ
07.04.2021 07:54 Ответить
А вчитатись в фразу "Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить" - зебілізм не дозволяє?https://censor.net/ru/n3258116
07.04.2021 09:00 Ответить
Они уже не действенны. Только битьё определяет сознание.
07.04.2021 11:35 Ответить
Я извиняюсь, счётчик призывов можно глянуть. Хоть разок.
07.04.2021 07:22 Ответить
Надеюсь за официальными призывами стоит категорический запрет с угрозами по телефону. Иначе это бесполезное сотрясание воздуха.
07.04.2021 07:25 Ответить
Кто мог предвидеть 10-20, 30 лет назад такое, нам помогает США от агрессии кремля . От того с кем рядом прожили , перемешались, одни цели и враги , пятилетки и космос, галоши и сгущенка...ЗИЛы и Волги , Запорожцы и Москвичи,- все потеряно навсегда, из за амбиции лилипута и его окружения.
07.04.2021 07:31 Ответить
паРаша завжди була імперією і нема чого ностальгувати за СРСР
07.04.2021 07:35 Ответить
Я не сторонник совка, а ностальгировать есть о чем. Просто, на лавочке возле подъезда с утра мамки с колясками, потом дети, потом старушки, потом молодежь, рядом стол, где мужики козла забивали... Сейчас в подъезде 4-ре квартиры, из 15-ти жилые, в трех бабки-доходяги, которые из квартир не выходят. Город, раньше был прекрасный, на берегу Каховского водохранилища, сейчас - мертвая тусовка.
07.04.2021 07:54 Ответить
А что это за город?
07.04.2021 08:04 Ответить
Тот, где Богдана Хмельницкого, выбрали гетманом Войска Запорожского. Осилишь?)))
07.04.2021 08:17 Ответить
Не, не силён в истории.
07.04.2021 08:25 Ответить
Да вы мордва, только срать сильны, жопорукие
07.04.2021 08:31 Ответить
"не проходили вибори..." - помилка. "де проходили вибори..."
07.04.2021 10:20 Ответить
Брехун!!!
07.04.2021 09:55 Ответить
Ясно... Кацапи, як завжди, "в своєму репертуарі"...
1.Вибрання Хмельницького Гетьманом війська Запорізького Січ, не проходили вибори, розташовувалася на острові Томаківка. Ніякого "міста" там не було. І зараз немає... Місто Запоріжжя виникло майже через три століття.
2. Казки про "вимираюче " Запоріжжя" - з тої самої "опери", звідки кацапи "звиздять" про "недодержаву" і "дарение хахлам Таврии". 3.Читаю, зараз, російський сегмент Вікіпедії. Стаття про Богдана Хмельницького. А там!!!!...
Виявляється, ніяких запорізьких козаків , ніякого Івана Сірка під Дюнкерком не було!!! Там "Ваевали "польские наёмники". А "командовал ими "де Сиро"...". (Цікаво, а це французи знають? Бо Сірко ще при де Голлі уже значився, як "національний герой Франції" (він, на його могилу, при Хрущові, пішки ходив - історичний факт!!!), а зараз у Франції стоїть пам"ятник, на якому розлігся козак в шароварах, шапці зі шликом, з шаблею - "чиста польская адежда". ).
07.04.2021 09:55 Ответить
довбні завжди вважали кацапєйщіну "браццкім навротом". Особисто я ще будучі учнем початкових класів вважав що чеченці воюють за праве діло а кацапи упирі, і бажав чеченцям перемоги. Коли грала московитська збірна проти Японії і програла я був радий, а ще більше був радий коли сусіди ледь не плакали - кацапія продула якимось вузькооким. А коли я вперше почув приказку - Ірландець боліє за свою команду і за ту яка грає проти Англії я зрозумів що цим принципом я сприймав кацапів років з 10.
07.04.2021 07:46 Ответить
Да неужели? Если мне память не изменяет, то к этому готовились задолго до 2014г., сразу после распада СССР, а активизировались по полной с приходом к власти Ющенко. Факты на лицо - кто помогал чеченцам? А кто помогал грузинам в 2008г.? Что на это ответите ЗПЖ?
07.04.2021 07:53 Ответить
..І що не так ? Українці завжди приходили на допомогу народам які , прагнули позбутися кацапського ярма . Бо це є правильно . .
07.04.2021 08:06 Ответить
Всё правильно делали, людям нужна свобода, а не ваше совковое говно
07.04.2021 08:32 Ответить
Все це було штучне і неприроднє , якщо згадати часи - від знищення Запорізької Січі , і до тепер . . Навіть не згадуючи про Крути , Голодомор та інше .

Україна кацапам була завжди " кісткою в горлі " .
07.04.2021 07:59 Ответить
Ви забули дописати: і то население, що його підтримує, а там 99 відсотків упоротих, які марять війною, грабунками, мародерством, знущанням, катуванням і вбивствами.
07.04.2021 08:47 Ответить
Леву не їсти м'ясо, соловейку не співати в гаю.
07.04.2021 07:32 Ответить
який лев? шакал.
07.04.2021 07:40 Ответить
Та не призывать тут нужно. нужно обьявить шо в Сумской области США разместили военную базу с крылатыми ракетами.
07.04.2021 07:34 Ответить
Краще військова доктрина Укоаїни повинна бути, як у Ізраїля.
07.04.2021 07:37 Ответить
Безплатно віддам свої 6 дачних соток за 15 км від кордону з РФ.
07.04.2021 11:38 Ответить
Натівським чоботом в рило. Тоді дійде до лаптєй.
07.04.2021 07:43 Ответить
Это примерно как в сельской глубинке призывать взлётных голубей на посадку в своей голубятне.
07.04.2021 07:43 Ответить
Из источников, не особо претендующих на достоверность.
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.
07.04.2021 09:39 Ответить
 
 