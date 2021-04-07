США призывают Россию к снижению напряженности в отношениях с Украиной, - Пентагон
Вашингтон призывает Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом, а также уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.
"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усиливать напряженность, сказал пресс-секретарь Пентагона", - говорится в заявлении, опубликованном Минобороны США.
В документе отмечается, что, по словам Кирби, США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины. Он добавил, что Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить".
"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, обращение к чему содержится и в Минских соглашениях, а также к снижению напряженности и разрядке обстановки", - приводятся в заявлении слова Кирби.
Накануне представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины.
1.Вибрання Хмельницького Гетьманом війська Запорізького Січ, не проходили вибори, розташовувалася на острові Томаківка. Ніякого "міста" там не було. І зараз немає... Місто Запоріжжя виникло майже через три століття.
2. Казки про "вимираюче " Запоріжжя" - з тої самої "опери", звідки кацапи "звиздять" про "недодержаву" і "дарение хахлам Таврии". 3.Читаю, зараз, російський сегмент Вікіпедії. Стаття про Богдана Хмельницького. А там!!!!...
Виявляється, ніяких запорізьких козаків , ніякого Івана Сірка під Дюнкерком не було!!! Там "Ваевали "польские наёмники". А "командовал ими "де Сиро"...". (Цікаво, а це французи знають? Бо Сірко ще при де Голлі уже значився, як "національний герой Франції" (він, на його могилу, при Хрущові, пішки ходив - історичний факт!!!), а зараз у Франції стоїть пам"ятник, на якому розлігся козак в шароварах, шапці зі шликом, з шаблею - "чиста польская адежда". ).
Україна кацапам була завжди " кісткою в горлі " .
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.