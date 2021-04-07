Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных превысило 133 млн. По суточному приросту заболевших Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе
По состоянию на утро 7 апреля в мире зарегистрировали 576 636 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 802 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 133 030 082 случая инфицирования, из них 576 636 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 886 114 человек, из них 11 802 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 107,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 1.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
