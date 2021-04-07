РУС
Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных превысило 133 млн. По суточному приросту заболевших Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе

По состоянию на утро 7 апреля в мире зарегистрировали 576 636 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 802 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 133 030 082 случая инфицирования, из них 576 636 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 886 114 человек, из них 11 802 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 107,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 1.

+8
Нам не страшно. У нас през- Чемпіон по боротьбі з коронавірусом!
07.04.2021 07:51
+7
Тут більше лякає не 1 місце в Європі по приросту хворих, а кількість наших дебілів, які готові і далі голосувати за зелене шапіто.
07.04.2021 07:56
+5
І якого ж біса було "каркати" про рекордсменство в боротьбі з КОВІДом?!
07.04.2021 07:40
І якого ж біса було "каркати" про рекордсменство в боротьбі з КОВІДом?!
07.04.2021 07:40
А пропіаритись? Це ж святе.
07.04.2021 07:45
Але ж треба міру мати і хоч трішечки думати!
07.04.2021 08:28
чем ??
07.04.2021 09:11
Вопрос, конечно, интересный. Впрочем сейчас "крутят" сериал "Вскрытие покажет".
07.04.2021 11:11
ВпЄрєді планети всЄй
07.04.2021 07:42
Порох винен, вгадав?
07.04.2021 07:43
Нам не страшно. У нас през- Чемпіон по боротьбі з коронавірусом!
07.04.2021 07:51
Тут більше лякає не 1 місце в Європі по приросту хворих, а кількість наших дебілів, які готові і далі голосувати за зелене шапіто.
07.04.2021 07:56
Покажите статистику на 100 000 населения и получите другие результаты
07.04.2021 08:11
Еще хуже
07.04.2021 09:01
Мы тогдп США, Иран и Индию обгоним
07.04.2021 09:04
Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, - Зеленський .
Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих перевищила 133 млн. За добовим приростом захворілих Україна на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі - Цензор.НЕТ 4993.
07.04.2021 08:23
засунь этот палец, зеленая срань, себе в жопу.
07.04.2021 09:18
Валерия Ларченко сменила ник?
07.04.2021 10:03
Вже і "застужені" і міжнародні. Незабаром світову першість виборемо.
07.04.2021 08:31
А по соотношению заболевшие/выздоровевшие на каком месте?
07.04.2021 08:33
"Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных превысило 133 млн. По суточному приросту заболевших Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе" - ещё Украина на 1-м в Европе по смертности населения без COVID-19, по бедности населения и виноваты во всём олигархи.
07.04.2021 08:39
презик тут не причем?
07.04.2021 09:19
есть чем гордиться, правда, власть?
07.04.2021 09:46
1. За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
Далой локдаун, дауны!
07.04.2021 10:52
 
 