За три дня спецмиссия ОБСЕ зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений "тишины" на Донбассе, - отчет

С вечера 2 по вечер 5 апреля в Донецкой области миссия зафиксировала 1 424 нарушения режима прекращения огня, в том числе 281 взрыв (по оценке, 10 артиллерийских выстрелов и 271 взрыв неопределенного происхождения), в Луганской - 126 (взрывы неопределенного происхождения).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в отчете спецмиссии ОБСЕ.

Так, 900 нарушений режима прекращения огня (выстрелы и очереди из крупнокалиберного пулемета) произошли в ночь со 2 на 3 апреля в районе к югу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка). Остальные нарушения зафиксированы в районах к северо-западу от н. п. Донецк (неподконтрольный правительству) в ночь со 2 на 3 апреля, а также севернее

н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) в ночь с 3 на 4 апреля. За предыдущий отчетный период зафиксировано 594 таких нарушения, некоторые произошли около разрушенного международного аэропорта "Донецк" (8 км к северо-западу от Донецка).

С вечера 2 по вечер 5 апреля в Луганской области СММ зафиксировала 126 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения). Большинство нарушений (79) зафиксированы вечером 2 апреля севернее н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), а также юго-восточнее н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 427 таких нарушений.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 16 657 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 5 816 взрывов, 1 721 пролетевший неопределенный боеприпас, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, а также не менее 8 869 очередей и выстрелов)", - сказано в сообщении.