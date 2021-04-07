РУС
481 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. Также зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 07 апреля 2021 года. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки зафиксированы рекордные показатели летальности с начала пандемии - умер 481 человек. До этого рекордом были 433 летальных случая за сутки, зафиксированные по состоянию на 2 апреля текущего года.

Странные эти "дописувачі", сначала утверждают что никакого вируса нет, это всё брехня, и бары, магазины, рестораны и прочие стадионы закрывать не нужно, всем же надо зарабатывать.
Но когда публикуют статистику летальности виноват во всем Зеля. И Степанов. И Ляшко, И Иванов/Петров/Сидоров... Мы не будем мыть руки, не будем одевать маски, не будем пользоваться перчатками, НО ВСЁ РАВНО ВИНОВАТ ВО ВСЕМ ЗЕЛЯ!!!!!!!!
А еще эти "дописувачі" любят соединять в одну кучу несоединяемое, утверждая что вакцина вредна, токсична, левая и нерабочая, НО! все наши предводители виноваты что нас не вакцинируют!
07.04.2021 08:40 Ответить
Друг прислал в мордокниге. Это его личное сообщение

Считаю своим долгом рассказать про трагедию, без имён и фамилий , что бы дополнительно не травмировать родственников ! Решила семейная пара отпраздновать день рождения супруги , в ресторан не пошли , отмечали дома в квартире . Пригласили ещё три пары - итого восемь человек . Отпраздновали . Кто-то один либо несколько людей были больны на ковит , абсолютно об этом не подозревая . В итоге заболели все - все в тяжелой форме с реанимацией ! Одна женщина умерла , ее Сестра именинница , находясь в реанимации , очень тяжело восприняла смерть сестры , взяв всю ответственность на себя . Через несколько дней сестра именинница тоже умерла . А чуть позже ещё одна смерть женщины , с той же компании друзей ! В фатальном итоге из восьми человек три умерло от осложнений ковид , пять человек до сих пор в больнице , в очень тяжелом состоянии , одна женщина из погибших заразила своего отца которому 95 лет , но он выжил ! Дедушка остался абсолютно один ибо дочь ,которая за ним ухаживала и досматривала померла ! У меня мало друзей на фейсбуке, мало подписчиков , так как я не очень публичный и общительный человек , но всё-таки прошу перепостить данный пост - это крик души и просьба быть ответственными по отношению к себе и окружающим ! Я за вакцинацию , у кого есть такая возможность сделайте прививку - риск умереть от вакцины в миллионы раз ниже , чем от ковит ! На 2 апреля в Украине от пандемии умерло 434 человека за сутки - это более ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ , т е каждые четыре минуты умирал один человек ! Прошу задуматься ! Да когда-то Ковид пройдёт и быстрее это случится если мы не будем беспечными ! В Украине нация решила , что она БЕССМЕРТНА , судя по отношению к смертельной угрозе ковид , но ЭТО НЕ ТАК !!!!!!!! Чей-то скептицизм может убить человека , со слабым иммунитетом или скрытыми болезнями , но может пострадать и сам скептик ! Приношу искренние соболезнования всем семьям потерявшим близких людей !
07.04.2021 09:14 Ответить
Тот случай когда надо рапортовать об успехах введённого карантина и снижении числа нововыявленных больных, но всё портят эти трупы! Реально 25-30к!
07.04.2021 08:24 Ответить
Меня терзают смутные сомнения! ©
В Украине за минувшие сутки было привито от коронавируса 15 585 человек.
В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции
Все кто заразился ковидом в прошлом году ели огурцы и помидоры.
Меня терзают смутные сомнения, но статистику не обманиш...
Украина вышла на первое место в Европе по суточной заболеваемости коронавирусом. Такие данные указаны на сайте https://www.worldometers.info/coronavirus/ Worldometers.info .
Число зафиксированных случаев COVID-19 в Украине - 13 276, на втором месте в Европе - Германия с 9 600 случаями, а на третьем - Россия с 8 328 случаями.
Украина вышла на первое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 - Worldometers.
ВЧЕРА!-правительство Украины https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-bolee-13-000-novyh-zabolevshih-lidery-kiev-i-odesskaya-oblast сообщило о 13 276 новых случаях коронавируса(сегодня-15. 415). Это оказался наивысший на континенте показатель по данным Worldometers. Первая пятерка лидеров антирейтинга выглядит так:
1. Украина - 13 276 выявленных заболевших за сутки;
2. Германия - 9600;
3. Россия - 8328;
4. Польша - 8245;
5. Франция - 8045.Уже надо кричать Ура-или подождём пока первые в мире будем?(С коллективным иммунитетом).
Ну, що, зебоби -
А в цей час повно людей і далі ганяють на роботу в держустановах Чернігівщини. Наприклад в Менській ОТГ певна група освітян і далі ходять на роботу (і де той розум?)
Статистика 3,14здеца:
Украина - 96-ой в мире начала вакцинацию
Украина по кол-ву смертей от КОВИД на 1 месте в Европе и на 3-м в мире
Для вакцинации 75% населения нынешними темпами, Украине потребуется 10 лет (оценка от Блумберг)
Это все что нужно знать о работе Степанова и его хозяина - Зеленского.
зато сильно сэкономили на пенсиях
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Наши поздравления Зеленскому и К. Вы долго шли к этому ! Мы таки обогнали всю Европу ! Украина на первом месте в Европе по приросту заболеваемости. По рекордах в росте тарифов, цен и инфляции тоже.
1. За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
Далой локдаун, дауны!
В Менской ОТГ в Черниговской области мою знакомую логопеда которая роботает в Инклюзивно Ресурсном Центре действительно с сотрудниками во время локдауна ганяют на роботу. Хотя все на школы на дистанционке.... Маразм короче... так вирус не остановить. Нужно всех на дистанционную роботу переводить
Підозрюю, що це не рекорд. Це лише репетиція рекорду. "Чемпіони" якраз і заактеризуються тим, що ставлять все нові і нові рекорди. Переконайте мене, що я помиляюся.
Я навіть не здивована, що Україна на першому місці в Європі по захворюваності та смертності від ковіду. Повинні ж ми хоч у чомусь бути першими. Нація вимирає і це факт.
Ну вот кто бы сомневался? "Договор" с "Пфайзер", о котором вчера кричал клоун, оказался РАМОЧНЫМ

Интересно смотреть, как окружение Зеленского беззастенчиво пользуется некомпетентностью своего руководителя.

"Договор с Pfizer" заключенный, по словам Зеленского при личном участии Ермака, на самом деле - всего лишь меморандум о намерениях с весьма туманными перспективами реализации.
Таких "меморандумов", у Pfizer'а - десятка три.
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США, и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
tZE inform
____________________
Если простыми словами, то РАМОЧНЫЙ договор, или МЕМОРАНДУМ - это когда мы с кем-то договорились о том, что В БУДУЩЕМ подпишем уже НАСТОЯЩИЙ, КОНКРЕТНЫЙ Договор.
Часто в рамочнике используют расплывчатые или двусмысленные формулировки, дающие возможность той или иной стороне увильнуть от исполнения обязанностей.
Вот, собственно, и конец радостным воплям ЗЕбилов, которые вчера на жопу падали от гордости, что их избранники, ЗЕлёная банда, наконец-то что-то подписала.

Многие страны Европы уже вакцинировали половину населения, а Украина не привила и 0,5% - и это при том, что ЗЕлёная падаль прошлым летом, с пафосом, говорила , что всё под контролем !
А в цей час в Ізраїлі...
April 7 (GMT)
Updates

184 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Що на це скажете, антиваксери?
Трындеж и провокация - больше чем в Индии с ее миллиардным населением!
ну и КТО мешал закрыть границу? тогда умерших было бы в 100раз меньше
с другой стороны пенсии платить меньше - может потому ничерта и не делается?
Да пархатым иудам вообще чем меньше украинцев останется тем лучше, так что все идет по плану иерусалимского обкома.
я НЕ согласен с такими формулировками
на самом деле их интересуЮт ТОЛЬКО деньги..... в своём кармане
можно получить денежку.. продавая кровь украинцев...
например с колорадской лентой демонстративно на камеру.. . . . .
и получил личную выгоду.. и для своей партии таких же ублюдков
далее вы посмотрите КАК в ООН голосовал израиль ... по вопросам касающимся Крыма и Донбасса
Рынок Земли открыли, на внеочерелную сессию "нардепы" в ВР собрались для неотложныхх законов по приватизации и поручении "правоохороецям" найти зачинщиков беспорядков на банковой, а денег на разработку вакцины для народа из его же налогов не выделили, уже больше гола прошло с начала пандемии, наверное уже и не выделят, правда когда и выделии деньги на кислород толку от этого мало,даже с того, что разворовали на откатах для дорог, все равно не использовали, так зачем добру пропадать.
Так, что правильной дорогой идут товарищи , во время корономора надо проводить прихватизацию , распродавая себе и олигархам народное имущество вот, что им надо,комиссионка ворованных вещей и корономор им в помощь,нет человека нет проблем, а добро не пропадет будет в нужных руках.
Так, что во всем виноват короновирус.
