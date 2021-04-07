481 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине
15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. Также зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 07 апреля 2021 года. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 5 587 человек;
летальных случаев - 481;
выздоровели - 11 472 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 140 224 (в том числе методом ПЦР - 59 049, методом ИФА - 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 397).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 784 579 человек;
выздоровел - 1 373 851 человек;
летальных случаев - 35 498;
проведено ПЦР-тестов - 8 456 635.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях", - рассказал Степанов.
Отметим, что в Украине за минувшие сутки зафиксированы рекордные показатели летальности с начала пандемии - умер 481 человек. До этого рекордом были 433 летальных случая за сутки, зафиксированные по состоянию на 2 апреля текущего года.
В Украине за минувшие сутки было привито от коронавируса 15 585 человек.
В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции
Меня терзают смутные сомнения, но статистику не обманиш...
Число зафиксированных случаев COVID-19 в Украине - 13 276, на втором месте в Европе - Германия с 9 600 случаями, а на третьем - Россия с 8 328 случаями.
ВЧЕРА!-правительство Украины https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-bolee-13-000-novyh-zabolevshih-lidery-kiev-i-odesskaya-oblast сообщило о 13 276 новых случаях коронавируса(сегодня-15. 415). Это оказался наивысший на континенте показатель по данным Worldometers. Первая пятерка лидеров антирейтинга выглядит так:
1. Украина - 13 276 выявленных заболевших за сутки;
2. Германия - 9600;
3. Россия - 8328;
4. Польша - 8245;
5. Франция - 8045.Уже надо кричать Ура-или подождём пока первые в мире будем?(С коллективным иммунитетом).
Украина - 96-ой в мире начала вакцинацию
Украина по кол-ву смертей от КОВИД на 1 месте в Европе и на 3-м в мире
Для вакцинации 75% населения нынешними темпами, Украине потребуется 10 лет (оценка от Блумберг)
Это все что нужно знать о работе Степанова и его хозяина - Зеленского.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Наши поздравления Зеленскому и К. Вы долго шли к этому ! Мы таки обогнали всю Европу ! Украина на первом месте в Европе по приросту заболеваемости. По рекордах в росте тарифов, цен и инфляции тоже.
Далой локдаун, дауны!
Интересно смотреть, как окружение Зеленского беззастенчиво пользуется некомпетентностью своего руководителя.
"Договор с Pfizer" заключенный, по словам Зеленского при личном участии Ермака, на самом деле - всего лишь меморандум о намерениях с весьма туманными перспективами реализации.
Таких "меморандумов", у Pfizer'а - десятка три.
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США, и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
tZE inform
Если простыми словами, то РАМОЧНЫЙ договор, или МЕМОРАНДУМ - это когда мы с кем-то договорились о том, что В БУДУЩЕМ подпишем уже НАСТОЯЩИЙ, КОНКРЕТНЫЙ Договор.
Часто в рамочнике используют расплывчатые или двусмысленные формулировки, дающие возможность той или иной стороне увильнуть от исполнения обязанностей.
Вот, собственно, и конец радостным воплям ЗЕбилов, которые вчера на жопу падали от гордости, что их избранники, ЗЕлёная банда, наконец-то что-то подписала.
Многие страны Европы уже вакцинировали половину населения, а Украина не привила и 0,5% - и это при том, что ЗЕлёная падаль прошлым летом, с пафосом, говорила , что всё под контролем !
184 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Що на це скажете, антиваксери?
с другой стороны пенсии платить меньше - может потому ничерта и не делается?
на самом деле их интересуЮт ТОЛЬКО деньги..... в своём кармане
можно получить денежку.. продавая кровь украинцев...
например с колорадской лентой демонстративно на камеру.. . . . .
и получил личную выгоду.. и для своей партии таких же ублюдков
далее вы посмотрите КАК в ООН голосовал израиль ... по вопросам касающимся Крыма и Донбасса
Так, что правильной дорогой идут товарищи , во время корономора надо проводить прихватизацию , распродавая себе и олигархам народное имущество вот, что им надо,комиссионка ворованных вещей и корономор им в помощь,нет человека нет проблем, а добро не пропадет будет в нужных руках.
Так, что во всем виноват короновирус.