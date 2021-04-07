481 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. Также зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 07 апреля 2021 года. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 5 587 человек;

летальных случаев - 481;

выздоровели - 11 472 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 140 224 (в том числе методом ПЦР - 59 049, методом ИФА - 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 397).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США быстро распространяются новые мутации коронавируса, - Байден

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 784 579 человек;

выздоровел - 1 373 851 человек;

летальных случаев - 35 498;

проведено ПЦР-тестов - 8 456 635.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки зафиксированы рекордные показатели летальности с начала пандемии - умер 481 человек. До этого рекордом были 433 летальных случая за сутки, зафиксированные по состоянию на 2 апреля текущего года.







