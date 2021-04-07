За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 585 человек, всего - 320 265, - Степанов

320 263 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 апреля 2021 в Украине. 320 265 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус

По данным министра, прививки проводились 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 6 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 819), Львовской (1 349), Днепропетровской (1 170) и Хмельницкой (990) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (40) и Черниговской (150) областях.