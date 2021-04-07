РУС
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 585 человек, всего - 320 265, - Степанов

320 263 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 апреля 2021 в Украине. 320 265 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус

По данным министра, прививки проводились 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 6 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 819), Львовской (1 349), Днепропетровской (1 170) и Хмельницкой (990) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (40) и Черниговской (150) областях.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Получили две дозы 2 человека.За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 585 осіб, загалом - 320 265, - Степанов - Цензор.НЕТ 2806
07.04.2021 08:47 Ответить
"320 263 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека - Степанов."

Вау

С начала президенства Джо Байдена (с 20 января по 7 апреля) хотя бы одну дозу вакцины получили в США более 108 млн американцев (32,5% населения): https://censor.net/ru/n3258120
07.04.2021 08:52 Ответить
Степанов давай уже файзер, модерну, або астразенеку (Сов2) і ковідшилдну (Сов1). Там тромби у мінімальної кількості людей і вона більш дешева для бідняків. Я хочу зелений паспорт і в Европу вже!!! Блін весна через 2 тижні повноцінна...
07.04.2021 09:00 Ответить
Просто поделите 43000000 на 16000 будет 2 687..., вот через столько дней доберётесь в Европу, это ещё очень хорошо, а если взять ещё выходные, когда ни хрена почти не делают, то можете состариться и не попасть в Европу, а вы говорите весна..., зато уже НЕ весело, нема приколу.., и как то хуже уже... 🙂
07.04.2021 09:10 Ответить
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 585 осіб, загалом - 320 265, - Степанов - Цензор.НЕТ 8321
07.04.2021 09:11 Ответить
 
 