Ситуация с нарушением прав человека в мире ухудшилась из-за пандемии COVID-19, - Amnesty International

Пандемия коронавируса привела к ухудшению ситуации с правами человека в всем мире. В частности, усилилась дискриминация уязвимых слоев населения.

Об этом говорится в отчете Amnesty International, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению правозащитников, сильнее всего усугубилась ситуация с правами женщин, представителей ЛГБТ, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения, людей, занятых в теневых секторах экономики.

"Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Также отмечается, что меры, которые власти внедрят в ответ на пандемию, часто были преувеличены; они эксплуатировали кризис как предлог для нарушений прав человека.

Также в докладе говорится, что самоизоляция привела к всплескам домашнего насилия. Особенно в странах Восточной Европы и Средней Азии, где женщины не могли обратиться за защитой.

Правозащитники отметили, что в Европе десять стран отступили от Конвенции по правам человека в попытках бороться с коронавирусом. Эти меры часто, по мнению правозащитников, были несоразмерными потенциальной эпидемической угрозе.

"Пандемия очень четко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной нужды", - добавила Калламар.

А курточка Степанова за 620 000 гривен это дискриминация уязвимых слоев населения или еще нет?
07.04.2021 08:48 Ответить
Какие "права человека", забудьте.Стадо приучают к послушанию кнута,а Конституцией давно подтираются.
07.04.2021 09:08 Ответить
07.04.2021 08:51 Ответить
А курточка Степанова за 620 000 гривен это дискриминация уязвимых слоев населения или еще нет?
07.04.2021 08:48 Ответить
07.04.2021 08:51 Ответить
Смотри, центр по борьбе с фейками начал работу.
Доберутся до тебя, мел половой.
07.04.2021 08:52 Ответить
Каких фейков?
07.04.2021 09:07 Ответить
Фейковых.
07.04.2021 09:30 Ответить
Конкретно?Что в его каменте фейк?
07.04.2021 18:19 Ответить
07.04.2021 09:28 Ответить
07.04.2021 09:31 Ответить
Значит санкции - следствие пандемии?
Плохо, когда страной "руко водят" "хворі люди".
07.04.2021 08:50 Ответить
я бы сказал руко блудят.. твари во сразу ЛГБД притянули за уши что такое вазелину им не хватает какие права их нарушены а как западло написали права женщин и всякого повторного творения именуемого евреями ЛГБД тьфу ну и мерзость нафиг нам эти новости как там с правами граждан в Украине а??? от "еврейско хвашистко армянско мусульманско иноверско пед..ой татарской хунты"(идиома сарказм неологизм аллегория сатира политическая литературная игра слов)???"!!! у наших олигархов с правами все в порядке или их также ущемляют тварей.... которых никак не повесят на Майдане???!!
07.04.2021 09:11 Ответить
Какие "права человека", забудьте.Стадо приучают к послушанию кнута,а Конституцией давно подтираются.
07.04.2021 09:08 Ответить
Вам же сказали мир измениться. Век демократии закончился.
07.04.2021 09:18 Ответить
 
 