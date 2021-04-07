РУС
Верховный Суд открыл производства по отмене Зеленским назначения судей КС: рассмотрение дел начнется 29 апреля

Верховный Суд открыл производства по делам относительно обжалования указа Президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей Конституционного Суда. Заседания по рассмотрению дел назначены на 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ВС, передает Цензор.НЕТ.

В суде сообщили, что 5 апреля 2021 года Кассационный административный суд в составе ВС принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по иску Александра Тупицкого относительно обжалования указа президента Украины от 27 марта 2021 года "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении истца судьей КСУ. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 29 апреля 2021 в 10:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конституционный кризис в Украине исчерпан после увольнения Тупицкого, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Также 5 апреля принято исковое заявление к рассмотрению и открыто производство по делу № 9901/97/21 по иску Александра Касминина, который обжаловал Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 о своем (истца) назначение судьей Конституционного Суда Украины.

Рассмотрение дела назначено на 29 апреля 2021 в 11:00.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Верховный Суд (1104) КС (2250) Тупицкий Александр (234)
Ось це правильно. А то і Конституцію в країні нікому захищати від "гаранта конституції".
07.04.2021 09:07 Ответить
Суди без роботи не залишаться.
07.04.2021 09:12 Ответить
Верховный Суд не может рассматривать Указы Президента, это прерогатива Конституционного Суда и то не по своей инициативе а дупутатов
07.04.2021 09:16 Ответить
ЗєлюНаНари!
07.04.2021 09:21 Ответить
ні, в цьому випадку - це конфлікт інтересів. В цьому випадку - саме Верховний Суд.
07.04.2021 09:51 Ответить
Якби я на всі сто був впевнений у справедливому правосудді в стінах Верховного Суду - я би вже заявляв, що клоун матиме вирок в пасиві.
07.04.2021 09:49 Ответить
Как за последние триста лет смягчились нравы наших политиков. В прошлые времена Зеленский сварил бы их в кипятке или посадил на Майдане на кол. А так отстранил и все.
07.04.2021 11:40 Ответить
 
 