Верховный Суд открыл производства по отмене Зеленским назначения судей КС: рассмотрение дел начнется 29 апреля

Верховный Суд открыл производства по делам относительно обжалования указа Президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей Конституционного Суда. Заседания по рассмотрению дел назначены на 29 апреля 2021 года.

В суде сообщили, что 5 апреля 2021 года Кассационный административный суд в составе ВС принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по иску Александра Тупицкого относительно обжалования указа президента Украины от 27 марта 2021 года "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении истца судьей КСУ. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 29 апреля 2021 в 10:00.

Также 5 апреля принято исковое заявление к рассмотрению и открыто производство по делу № 9901/97/21 по иску Александра Касминина, который обжаловал Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 о своем (истца) назначение судьей Конституционного Суда Украины.



Рассмотрение дела назначено на 29 апреля 2021 в 11:00.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.





