За неделю истребители НАТО 7 раз поднимались в небо для перехвата военных самолетов РФ над Балтийским морем, - Минобороны Литвы
С 29 марта по 4 апреля истребители НАТО семь раз поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата российских военных самолетов.
Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что 29 марта истребители перехватили один самолет Ил-38 и два самолета Су-27. Первый летел из материковой России к Балтийскому морю, а затем вернулся обратно.
30 марта был перехвачен один Ил-20, летевший из материковой России в Калининград.
31 марта Ил-20 совершил полет из Калининграда к материковой части России. В тот же день истребители НАТО перехватили два Су-27, которые вылетели из этого же города и вернулись обратно. В этот день самолеты альянса сопровождали Ту-134, летевший из материковой части РФ.
Уже 31 марта был зафиксирован полет одного Ил-20.
2 апреля, кроме Ил-20 был перехвачен один Ил-76.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какие люди!
Ты растёшь.
С пола поднялся до побелки.
А могло быть і так винищувачі НАТО сім разів піднімалися в небо над Чорним морем і українським Кримським півостровом для перехоплення російських військових літаків. Літаків з проклятої фашистської ворожої паРаші яка злочинно намагалася окупавати суверенну українську територію Криму. Тоді б і не вийшло б у загарбників з цією козломордої кацапської нечестю.
А так маємо те що маємо, і як визволяти свою рідну Українську аде окуповану кремлем землю, поки не знаємо.-