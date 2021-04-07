РУС
За неделю истребители НАТО 7 раз поднимались в небо для перехвата военных самолетов РФ над Балтийским морем, - Минобороны Литвы

За неделю истребители НАТО 7 раз поднимались в небо для перехвата военных самолетов РФ над Балтийским морем, - Минобороны Литвы

С 29 марта по 4 апреля истребители НАТО семь раз поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата российских военных самолетов.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что 29 марта истребители перехватили один самолет Ил-38 и два самолета Су-27. Первый летел из материковой России к Балтийскому морю, а затем вернулся обратно.

30 марта был перехвачен один Ил-20, летевший из материковой России в Калининград.

Читайте также: В России обокрали гордость авиации - "самолет судного дня", - СМИ

31 марта Ил-20 совершил полет из Калининграда к материковой части России. В тот же день истребители НАТО перехватили два Су-27, которые вылетели из этого же города и вернулись обратно. В этот день самолеты альянса сопровождали Ту-134, летевший из материковой части РФ.

Уже 31 марта был зафиксирован полет одного Ил-20.

2 апреля, кроме Ил-20 был перехвачен один Ил-76.

Если бы хоть одного приземлили,не было бы других шесть поползновений.
07.04.2021 09:22 Ответить
Подниматься недостаточно , врага нужно приземлять .
07.04.2021 09:11 Ответить
Надо было не перехватывать, а сбивать
07.04.2021 09:08 Ответить
О!!!
Какие люди!
Ты растёшь.
С пола поднялся до побелки.
07.04.2021 09:12 Ответить
чудесно. а у нас нарасеянские вертолёты как у себя дома летают.
07.04.2021 09:22 Ответить
Ви готові до повномаштабної війни з рашиССтами?
07.04.2021 09:25 Ответить
Восьмый рик сдерживают росийську армию, а зараз потрибна допомога вид НАТО.
07.04.2021 10:06 Ответить
Die österreichische Zeitung "der Standard" ist eine Müllkippe und ein Zentrum, um Putins Lügen zu verbreiten!
07.04.2021 09:23 Ответить
What language you fu#king writing here? Are you lost your mind? This is Ukrainian website bro.
07.04.2021 09:27 Ответить
этот враг давно и сильно выеживатся , буквально просится на хорошую пистюлину во многих точках мира , а его все ублажают вместо того шо б призвиздохать !!
07.04.2021 09:26 Ответить

А могло быть і так винищувачі НАТО сім разів піднімалися в небо над Чорним морем і українським Кримським півостровом для перехоплення російських військових літаків. Літаків з проклятої фашистської ворожої паРаші яка злочинно намагалася окупавати суверенну українську територію Криму. Тоді б і не вийшло б у загарбників з цією козломордої кацапської нечестю.
А так маємо те що маємо, і як визволяти свою рідну Українську аде окуповану кремлем землю, поки не знаємо.-
07.04.2021 12:31 Ответить
 
 