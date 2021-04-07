За неделю истребители НАТО 7 раз поднимались в небо для перехвата военных самолетов РФ над Балтийским морем, - Минобороны Литвы

С 29 марта по 4 апреля истребители НАТО семь раз поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата российских военных самолетов.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что 29 марта истребители перехватили один самолет Ил-38 и два самолета Су-27. Первый летел из материковой России к Балтийскому морю, а затем вернулся обратно.

30 марта был перехвачен один Ил-20, летевший из материковой России в Калининград.

31 марта Ил-20 совершил полет из Калининграда к материковой части России. В тот же день истребители НАТО перехватили два Су-27, которые вылетели из этого же города и вернулись обратно. В этот день самолеты альянса сопровождали Ту-134, летевший из материковой части РФ.

Уже 31 марта был зафиксирован полет одного Ил-20.

2 апреля, кроме Ил-20 был перехвачен один Ил-76.