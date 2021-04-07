Критиковала за внешний вид и целлюлит: директору лицея на Львовщине грозят исправительные работы. ФОТО

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о том, что в одном из учебных заведений в Червоноградском районе Львовщины происходит травля учеников.

По данному факту ювенальные полицейские Червоноградского районного отдела полиции провели проверку. В частности, опросили детей (жертв буллинг и очевидцев), родителей учащихся, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

6 апреля на руководителя учебного заведения правоохранители составили протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 850 до 1700 гривен минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Материалы направлены на рассмотрение суда.

По данным местного издания ZAXID.net речь идет о директоре лицея №2 в Сосновке 67-летней Наталье Щербань.

Известно, что во время разговора с 10-классниками она позволяла себе некорректные высказывания в отношении учеников за их внешний вид. В частности, Щербань упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны, и девушкам, которые надевают платки. Также директор обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. Школьники записали аудио одного из разговоров Щербань с учениками и анонимно обнародовали в Facebook.