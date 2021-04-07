РУС
12 421 89

Критиковала за внешний вид и целлюлит: директору лицея на Львовщине грозят исправительные работы. ФОТО

Критиковала за внешний вид и целлюлит: директору лицея на Львовщине грозят исправительные работы. ФОТО

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о том, что в одном из учебных заведений в Червоноградском районе Львовщины происходит травля учеников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

По данному факту ювенальные полицейские Червоноградского районного отдела полиции провели проверку. В частности, опросили детей (жертв буллинг и очевидцев), родителей учащихся, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

6 апреля на руководителя учебного заведения правоохранители составили протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 850 до 1700 гривен минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Материалы направлены на рассмотрение суда.

По данным местного издания ZAXID.net речь идет о директоре лицея №2 в Сосновке 67-летней Наталье Щербань. 

Критиковала за внешний вид и целлюлит: директору лицея на Львовщине грозят исправительные работы 01

Известно, что во время разговора с 10-классниками она позволяла себе некорректные высказывания в отношении учеников за их внешний вид. В частности, Щербань упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны, и девушкам, которые надевают платки. Также директор обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. Школьники записали аудио одного из разговоров Щербань с учениками и анонимно обнародовали в Facebook.

Топ комментарии
+17
Я так понимаю,у этой старой коровы целлюлита нет? Да её в голом виде увидишь-моральная травма на всю жизнь.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:24 Ответить
+13
Ну и дурак! Такие твари как эта не упрекают, они унижают причем публично. Упрекнула это если бы вызвала в свой кабинет и спокойно поинтересовалась почему ребенок носит такую одежду и порекомендовала бы в следующий раз надевать другую. А так обычная совковая тварь с комплексом вахтера
показать весь комментарий
07.04.2021 09:27 Ответить
+7
Не все так просто.
Я в своё время столкнулся с такой ситуацией, когда несколько родителей развили подобную тему. Учитель была строгая, но справедливая. Дети этих родителей просто были откровенно слабые. При этом ее вынудили уйти. В классе более 20 детей, подавляющее большинство ее поддерживали, но директор школы не захотела скандала, а учитель как порядочный человек просто уволилась.
Мораль такова - нельзя по нескольким фактам составить картину, хотя может быть все что угодно. Если ученик курит это норм? А если ему учитель сделает замечание, то это уже буллинг!
показать весь комментарий
07.04.2021 09:32 Ответить
Старая кошёлка.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:21 Ответить
Понятно, что дура! Единственное, с чем я согласен, так это вот с этим: "упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны"(с).
показать весь комментарий
07.04.2021 09:23 Ответить
Ну и дурак! Такие твари как эта не упрекают, они унижают причем публично. Упрекнула это если бы вызвала в свой кабинет и спокойно поинтересовалась почему ребенок носит такую одежду и порекомендовала бы в следующий раз надевать другую. А так обычная совковая тварь с комплексом вахтера
показать весь комментарий
07.04.2021 09:27 Ответить
Правильно, а ещё не в коем случае нельзя ставить двоешникам двойки, это же нарушенная психика на всю жизнь.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:34 Ответить
нИ в коем
показать весь комментарий
07.04.2021 09:49 Ответить
Мляаа, ну ты голова, ну молодец, ходячая энциклопедия, эрудит, мнемоник, гроза комментаторов, с тобой страшно дискутировать.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
у тебе діарея словесна. прими таблєточку.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:56 Ответить
канешн, ето же как клеймо дурака,есть страны где плохих оценок вообще не ставят, не знаешь-выучишь, вот потом и поставим оценку, потому что знать надо.У нас же человеку поставили "2", все , дело сделано , он успокоился, забыл то что не знал, и ждет следующую двойку.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:59 Ответить
Чомусь в совєтській школі вважали, що відмітка два - достатньо низька оцінка за недостатні знання. Але ж є ще й один бал.
хто хоче виправитись - вивче і виправить оцінку. тут справа в іншому: система оцінювання повинна бути однаковою для всіх. І як низький бал, так і високий, не повинен оцінювати здібності в цілому. Бо кожна людина може бути неперевершена (серед своєї спільноти) у чомусь конкретному: хтось запамятовує багато тексту, хтось вміє швидко знаходити рішення, хтось досить повільно знаходить найоптимальніші рішення. Хтось вміє точно кидати мяча. А ще є музиканти, маляри, каменярі та зварники. І багато з людей насправді можуть володіти не одним таким вмінням.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:07 Ответить
Алё, двоечник, нет плохих и хороших оценок, два балла это и есть результат твоих знаний на текущий момент.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:31 Ответить
відсталий, за знання оцінку ставлять совки, а ******** світ - за вміння ті знання приміняти на практиці.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:57 Ответить
Розумієш,швидкий, скорий, бистрий, прудкий, спрямований різко вперед, стрімкий, хуткий, жвавий, бурхливий, невпинний, рухливий, за що ставлять оцінку можно говирити будь як, але передусім за твої знання.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:54 Ответить
ти генератор випадкових слів? тобто бот.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:03 Ответить
Це нічого не змінює по відношеню до тебе, ти як був нудний, нецікавий, пісний, млосний, марудний, то таким і залишися.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:08 Ответить
ти сам себе обманюєш. З нудним не возяться.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:43 Ответить
Привет коллега,единице-получатель .Ето же не плохая оценка-"единица", как для тебя?Тем более , что нет плохих оценок, это не плохо тебе
показать весь комментарий
07.04.2021 16:52 Ответить
Привет! Понимаешь, ты так невнятно сформулировал свою мысль что сразу же становится понятным - единица это твоя вершина.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:57 Ответить
Какой то ты не постоянный, то двойку мне ставил, а теперь уже еденицу.Или может быть просто злой.Если что плохо понимаешь, то прочитай еще раз и подумай, можно и еще раз и по слогам, попроси старших помочь.Если все равно не понял-пропусти
показать весь комментарий
07.04.2021 18:19 Ответить
То что порванные штаны, в этом не виноват ребёнок, а родители и надо не унижать ребёнка, а говорить с родителями
показать весь комментарий
07.04.2021 09:41 Ответить
ти в магазинах молодіжного одягу не буваєш чи у країні твого прапорця вже молодь вимерла, що ти не бачиш, що вони носять? у тебе так звучить, наче ті штани вони у дракі чи лазячи по дереву забору порвали. вони вже в магазині продаються порвані. ти з директрисою одного рівня розвитку.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:52 Ответить
Че ты несёшь? Какой магазин ? Речь о школе идёт
показать весь комментарий
07.04.2021 09:56 Ответить
вони вже в магазині продаються порвані. -- что ты куришь? Ты хоть понимаешь что такое порванные штаны? Здесь речь вообще не о тех порванных с магазина
показать весь комментарий
07.04.2021 09:59 Ответить
тут якраз мова про діряві джинси з магазину, які діти вдягають в школу.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:04 Ответить
Дырявые или порванные, за это несут ответственность родители , причём тут вообще ребёнок?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:08 Ответить
та я ж не проти, теж такої думки. я лише уточнюю, що мова йде не про порвані десь випадково штані, а саме про куплені діряві
показать весь комментарий
07.04.2021 10:10 Ответить
Я поняв , просто когда я читав упустил этот момент.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:12 Ответить
Ты с Урала? Такого никогда в магазинах не видел?
Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи - Цензор.НЕТ 9303
показать весь комментарий
07.04.2021 10:06 Ответить
Нет , в магазине я на такое не смотрю , только на улице . 😂😂😂

А зачем мне смотреть на такое в магазине ?
А ты в магазине смотришь?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:10 Ответить
Приходится. У меня дочь - подросток. Одежду пока я ей покупаю. У них сейчас мода такая.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:19 Ответить
Если Вы покупаете одежду , то и в учителя если есть вопросы должны быть к Вам , а не к вашей дочке , логично ?
И то что есть вопросы к такой одежды , это тоже хамство от учителя .
Вот например, у моей дочке в классе была девочка , которая хотела быть мальчиком и всегда одевалась как мальчик и никакой учитель ее упрекал
показать весь комментарий
07.04.2021 10:25 Ответить
Логично. Если у препода возникают вопросы воспитания к моему ребенку, я её прошу переадресовывать препода на меня. Еще ни один не позвонил. Т.е. имеют место простые до**бки к ребенку. А что Вы хотели? Совок еще долго будет в головах наших людей.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:29 Ответить
Когда моя дочь пошла в школу в 0 классе , я помню был такой случай , что мама одного мальчика написала нам в чате , что моя дочь и ещё одна девочка обижали ее сына . Мы спросили дочь об этом и она рассказала свою версию, кто там был не прав не понятно , но мы подождали что напишут родители другой девочки , они написали извинения и что им очень жал , и мы тоже такое написали , не доказывая что наша дочь другое говорит . И не надо ругаться и скандалить . Надо просто по человечески разговаривать , а не унижать детей , как эта дама
показать весь комментарий
07.04.2021 10:48 Ответить
це при умові, якщо вони признали себе винними. а якщо ти винний, то буде інший розклад.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:50 Ответить
а в українських вчителів манєчка на малюнки на футблках - не можна одягати футболки, толстовки з прінтами - вчилка не може вкикладати предмети, бо у неї мозок кольоровим стає, а не чорнобілий як касетний магнітофон і не зчитує кольорову інфу для видачі учням.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:29 Ответить
а ти їй такий булінг устраюєш? )))
https://www.youtube.com/watch?v=wScY9OhUv2w
показать весь комментарий
07.04.2021 11:29 Ответить
Я так понимаю,у этой старой коровы целлюлита нет? Да её в голом виде увидишь-моральная травма на всю жизнь.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:24 Ответить
ей 67, оно вам надо?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:29 Ответить


Фантазії збоченця ...
показать весь комментарий
07.04.2021 09:59 Ответить
у нее циллюлит в голове. весь мозг передавил.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:53 Ответить
У большинства подростков акцент на внешности, поэтому как раз в этом плане нельзя их нещадно критиковать, можно спровоцировать суицид. Дура она редкая, а не психолог.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:28 Ответить
когда нехер делать в городе, а там обьічно люди на стенку от скуки лезут то можно и на одежду бросаться и убиваться.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:54 Ответить
А платки-то тут причём?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:29 Ответить
так хто на зна що дрєвняя під платками має на увазі, може то бандани, чи арафатка. а самій історії вже місяці зодва. нічого ті браві менти не мониторили, хай не брешуть. імітація бурної діяльності - двмісячний зашквар витягли.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:57 Ответить
З одного боку - вона не права, безумовно. З іншого - це в якому вигляді ті "діточки" мали ходити на навчання, щоб целюліт було видно??
показать весь комментарий
07.04.2021 09:30 Ответить
Дети тут причём ? У детей есть ответственные родители ? К ним и вопросы ?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:43 Ответить
батьки одягають за модою. а совки такі як директриса, ще живуть у 90х
показать весь комментарий
07.04.2021 09:59 Ответить
Ліцей - це вже діти від 15+. В 14 років зараз отримують паспорт. Має бути вже і власна голова на плечах. (ще раз - я не виправдовую вчителя, вона має нести відповідальність)
показать весь комментарий
07.04.2021 10:59 Ответить
тут не причина у тому, кому директриса висказалась, а у тому, що то не її собаче діло у кого який целюліт.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:24 Ответить
Не все так просто.
Я в своё время столкнулся с такой ситуацией, когда несколько родителей развили подобную тему. Учитель была строгая, но справедливая. Дети этих родителей просто были откровенно слабые. При этом ее вынудили уйти. В классе более 20 детей, подавляющее большинство ее поддерживали, но директор школы не захотела скандала, а учитель как порядочный человек просто уволилась.
Мораль такова - нельзя по нескольким фактам составить картину, хотя может быть все что угодно. Если ученик курит это норм? А если ему учитель сделает замечание, то это уже буллинг!
показать весь комментарий
07.04.2021 09:32 Ответить
Совдеповец , почему в Дании нет строгих учителей ?
Может не надо детей учителю чморить, а все проблемы решать с родителями , как это есть в Дании ?
И вообще , надо не быть строгим , а просто разговаривать по любви с детьми ?
Вот такой пример , когда моя дочь шла в 4-й класс, у неё менялся классный руководитель и все дети плакали за этим руководителем . Я спрашивал дочь , почему вы за ней плачете, потому что она добрая, она как мама . Но не строгая .
Все дети хоровые , надо найти к ним подход ?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:52 Ответить
С чего Вы взяли что я совдеповец????
Строгость это вполне нормально. Не выполнил домашнее задание - получи заслуженную оценку. Это и была вся строгость. Да, она не мама и задавала домашние задания. И моему сыну на тот момент было 11.5 лет и он был очень расстроен что она уходит т.к. понимал, что это было незаслуженно. И на ее место до сих пор никого не нашли. А значит дети не получают объем знаний, предусмотренный программой. А о ее строгости лучше всего говорят отзывы ее бывших учеников. 95%+ положительные. Говорят, что стали людьми только благодаря ей.
Что касается Дании, то думаю что там учителя более защищены чем у нас. Плюс воспитание там у детей совсем другое. Когда в классе появляется мелкий мерзавец, то страдает весь класс.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:34 Ответить
шо там составлять. є запис її слів. її ніхто за язик не тіг, вона добровільно на статтю натранділа, бо відстала. а по твоєму коменту видно, що ти теж із того століття, бо порівнюєш зовнішній вигляд і строгість вчителя, але чітко не визначаєш до чого - до навчання чи зовнішнього вигляду? не здивуюсь, якщо зовнішній вигляд, підбір одягу тобі краще в голову знання вкладають.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:02 Ответить
Когда бахаешь, то не пиши .
Вообще не понимаю , что ты написало
показать весь комментарий
07.04.2021 10:05 Ответить
ну ти маєш слабкий мозок, по твоїм кометам видно. не читай, не напрягайся, а то ще паламаєш з кінцями.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:08 Ответить
А шо ця бабка робить в школі?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:01 Ответить
Дирехтурує!
Виразні http://www.mif-ua.com/archive/article/44827 симтоми , Червоноград -зона екологічної катастрофи!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:07 Ответить
.Эта кобыла не родственница сексуально озабоченной рыжей дуры тРЕТЬЯКОВОЙ?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:15 Ответить
вони із однієї пробірки.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:21 Ответить
"Ліберальні" звички поступово укорінюються на українському кгрунті.
Негру не можна сказати, що він негр.

Товстому не можна сказати, що він товстий.
Глупому не можна сказати, що він глупий.
Виборцю Зеленського не можна сказати, що він виборець Зеленського...

З іншого боку, українці справді не знають гарних манер. Замість "У вас целюліт. Я знаю як вам допомогти" більшість скаже: "Що ж у тебе дура целюліт у 16 років!?". І так говорять не лише з учнями і підлеглими, але й власними дітьми.

Тут не штрафи, а психологи і педагоги потрібні. Для українських освітян, насамперед. Вони просто самі не знають як правильно.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:22 Ответить
а психологи і педахохі із того ж самого тіста.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:23 Ответить
Очевидно, що без "варягів" не обходиться ніхто.
Але тренд на відповідне виховання задати можна.
У японців виходить. Треба просто з собою працювати щодня.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:28 Ответить
працювати із собою ще повинно якось знайти місце у голові вчилки. а воно ніяк туди не лізе. сходи на фейсбук Батьки СОС, поймеш, що твої слова то просто теорія рожева.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:48 Ответить
як директриса може знати. як допомогти? і це точно не в її компетенції. власні діти і чужі - велика різниця.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:26 Ответить
Что за бред?
Вполне приличные штаны можно купить на секон-хенде, если бедный!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:22 Ответить
вище є фотка, які штани маються на увазі. не будь як директриса.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:24 Ответить
Я видел. Я про треники
показать весь комментарий
07.04.2021 11:03 Ответить
не важливо, які ти купиш, головне, що треніки у школу не можна.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:22 Ответить
совок навіть все ще у Парфьонової у голові, і спробуйте їй про то сказать - бан гарантовано і вой учілок теж. Звикли ще при рабстві шапки при панах знімати, так досі маємо. Жодний європеєць не знімає головний убір, заходячи у приміщення, як то роблять істерично совки.
Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи - Цензор.НЕТ 6059"
показать весь комментарий
07.04.2021 10:55 Ответить
ну, якщо школа не є храмом знань і культури, то можна шапку й не знімати
Короткий історичний анекдот (було насправді): універ досить великий, ректора мало хто із студентів в обличчя знає. І от ректор вирішив повиховувати одного здорованя у шапці: маладой человєк - у нас в унівєрсітєтє в помєщеніі головниє убори снімают! А студент так подивився - ні декан, ні викладач який, там доцент чи професор, та й відрізав: то у вашем універє снімают, а в нас і в шапкє можно.
І шапка - це лише зовнішня ознака культури. А ще в школі є нецензурщина, бійки, крадіжки та вимагання. То питання зовнішнього вигляду як на мене - другорядне. Хоча вигляд оголеного жіночого тіла все ж відволікає.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:24 Ответить
Школа є храмом совоквих знань. І поки совки не вимруть так, щоб своїх тараканів не передавати, буде совок.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:53 Ответить
А ну да, то за твоєю логікою уся Європа некультурна. Ясно, чого такий совок у твоєму унівєрі.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:54 Ответить
знання не бувають совковими чи лопаточними... Скажімо я не впевнений, що веретено зможе повторити розрахунки Дрогобича для Коперникової теорії.
А "мій" університет в минулому років сорок тому
показать весь комментарий
07.04.2021 18:26 Ответить
ти навіть знання від поведінкових норм відрізнити не можеш, а до коперника поліз.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:41 Ответить
сидиш в Німеччині, ото там і сиди. А то повчаєш тут... Шо - побалакать там нема з ким? Пішов лісом... прогуляйся.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:48 Ответить
ти упевнений, що у Німечині? Про айпі не чув? І відповіді у тебе совкового школяра, точно 40 лєт назад вуз закінчував. Усе сходиться, ти - дінозавр.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:56 Ответить
А я вот не поленился и нашел правила поведения, которые есть на сайте этой школы.
Там есть требование об опрятном внешнем виде.
Дырявые штаны ну никак опрятным внешним видом назвать нельзя. Равно как и платок в помещении.
Насчет целлюлита вообще смешно. Толстой девочке сказали что она толстая. У-у-у-у-у, обидели, жуть какая. Ужас... произвол... видимо без критики она не страдала бы ожирением...
Просто детишки обиделисьь что их не целуют в ... ну вы поняли.

Кстати. Есть абсолютно четкие правила об аудиозаписи. В частности требование УПК об обязательной санкции судьи на такое. Слідчого судді - прямая цитата. Потому как если ее нет, то аудиозапись без разрешения того кого пишешь - есть форма вмешательства в личную жизнь. Уголовное преступление (буллинг - административное).
показать весь комментарий
07.04.2021 20:59 Ответить
 
 