Поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.

"Спасибо за звонок, Владимир - всегда приятно… работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется", - написал Трюдо в своем микроблоге Твиттер в ответ на твит Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Глава украинского государства в своем твите поблагодарил Трюдо за поддержку Украины от Канады "в трудные времена" и пригласил на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в разговоре с Трюдо призвал Канаду "проявить лидерство" и содействовать получению Украиной ПДЧ в НАТО, - ОП

"Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Помощь Канады в получении @NATO MAP (ПДЧ - План действий по членству в НАТО. - Ред.) станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите Крымской платформы 23 августа", - написал Зеленский.

Зеленский Владимир (21690) Канада (2127) Трюдо Джастин (298)
И окупация Крыма тому подтверждение
О времена, о нравы...
07.04.2021 09:24 Ответить
Яке відношення має Канадія до Криму?
07.04.2021 09:28 Ответить
як інші до виконання Будапештського меморандуму....
а ця по-вашому канадія висловить у крайньому разі стурбованість за три океани
07.04.2021 09:36 Ответить
07.04.2021 09:26 Ответить
Бла бла бла...
07.04.2021 10:08 Ответить
А толку?с той канады?ни-че-го ,ниочем .
07.04.2021 10:09 Ответить
Дякуємо Канаді !
07.04.2021 15:05 Ответить
 
 