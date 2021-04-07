Поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.

"Спасибо за звонок, Владимир - всегда приятно… работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется", - написал Трюдо в своем микроблоге Твиттер в ответ на твит Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Глава украинского государства в своем твите поблагодарил Трюдо за поддержку Украины от Канады "в трудные времена" и пригласил на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в разговоре с Трюдо призвал Канаду "проявить лидерство" и содействовать получению Украиной ПДЧ в НАТО, - ОП

"Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Помощь Канады в получении @NATO MAP (ПДЧ - План действий по членству в НАТО. - Ред.) станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите Крымской платформы 23 августа", - написал Зеленский.