Директор столичного предприятия, присвоивший 3,5 млн грн бюджетных средств при поставках медоборудования, предстанет перед судом, - прокуратура

Директора столичного предприятия будут судить за хищение 3,5 млн грн при поставке медоборудования для больниц. Соломенская окружная прокуратура Киева направила суд обвинительный акт в отношении руководителя коммерческой структуры по факту завладения бюджетными средствами при поставке медицинского оборудования (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, директор столичного частного предприятия, в нарушение требований действовавшего на момент совершения противоправных деяний постановления Кабинета Министров Украины "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения", совершил поставки в городские и областные больницы импортируемого медицинского оборудования (систему холтеровского мониторирования и систему кардиореабилитации) по цене, превышающей предельную наценку в 10 процентов к закупочной стоимости товара.

Заключение судебно-экономической экспертизы подтверждает нанесение убытков государству на общую сумму 3,5 млн грн. Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

