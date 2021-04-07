РУС
Директор столичного предприятия, присвоивший 3,5 млн грн бюджетных средств при поставках медоборудования, предстанет перед судом, - прокуратура

Директора столичного предприятия будут судить за хищение 3,5 млн грн при поставке медоборудования для больниц. Соломенская окружная прокуратура Киева направила суд обвинительный акт в отношении руководителя коммерческой структуры по факту завладения бюджетными средствами при поставке медицинского оборудования (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

О этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, директор столичного частного предприятия, в нарушение требований действовавшего на момент совершения противоправных деяний постановления Кабинета Министров Украины "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения", совершил поставки в городские и областные больницы импортируемого медицинского оборудования (систему холтеровского мониторирования и систему кардиореабилитации) по цене, превышающей предельную наценку в 10 процентов к закупочной стоимости товара.

Заключение судебно-экономической экспертизы подтверждает нанесение убытков государству на общую сумму 3,5 млн грн. Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила коммерсанта на присвоении 3,5 млн бюджетных средств от поставок медоборудования. ФОТО

Киев (26012) Киевская область (4295) медицина (2539) прокуратура (5060) хищение (682) махинации (595) оборудование (92)
Пипец, и так медицина в жопе, он еще и больницы обворовывает.... Что с людьми не так?
07.04.2021 09:42 Ответить
За 3.5 ляма вже судять?! А-а-а, поняв , комерс мало вкрав, принизив гільдію...
07.04.2021 09:55 Ответить
А где же помощники от медицины?
07.04.2021 10:10 Ответить
Предстанет перед судом - обязательно- перд печерским.
07.04.2021 10:30 Ответить
Бред какой-то. Как может директор коммерческой структуры "завладеть" бюджетными средствами, кроме как получить оплату по контракту поставки оборудования? Фиксированная маржа в 10% к закупочной стоимости товара? Это же просто нонсенс украинской "рыночной" экономики и геноцид предпринимательстьва. Мужик просто стал жертвой рэкета.
07.04.2021 10:47 Ответить
а как же система "прозорро", или в медицине моют деньги без неё ?
07.04.2021 11:08 Ответить
 
 