5 229 41

Украина не хочет войны, будем открывать огонь только в случае угрозы нашим войскам, - Кулеба

Украина не хочет войны, будем открывать огонь только в случае угрозы нашим войскам, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не стремится к эскалации конфликта на Донбассе и привержена дипломатическому разрешению ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью изданию Liberation.

"Я хочу быть абсолютно ясным: Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы", - сказал министр.

Кулеба также отметил, что Украина никакого подкрепления с целью перехода в наступление не осуществляет, кроме обычных военных ротаций.

"Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", - подчеркнул глава МИД.

В то же время, по словам Кулебы, российская пропагандистская машина в последние несколько месяцев увеличивает частоту воинственных сообщений.

"В пропагандистских ток-шоу в Москве он часто начинается со слов "прекратить украинские провокации" и часто заканчивается словами "пошлите наши танки и водрузите наш флаг в Киеве, чтобы избавиться от этого фашистского государства", - добавил он.

Также читайте: Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба

В конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ

россия (96949) Донбасс (26962) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+21
Да вы шо,а сейчас угрозы нет,каждые сутки раненые и убитые?
07.04.2021 09:41 Ответить
+19
Трижды уклонист не откроет огонь в ответ на убийства наших солдат.
Лучше он в Катаре пересидит...
07.04.2021 09:42 Ответить
+14
да отгородите вы эту часть кацапского мира колючкой, если отвоевывать не собираемся, нужно взглянуть реальности в глаза, воевать против рашки на сегодня мы не сможем, воевать за нас кроме на никто не будет, только языком, вернуть свои территории кроме как военным способом - вариантов нет! Отгородить колючкой и на длительное время забыть, при этом наращивать свой военный потенциал, ждать момента ослабления рашки.. прекратить любые отношения с оккупированными территории, так сделали с карабахом.... чем не пример?
07.04.2021 09:50 Ответить
Да вы шо,а сейчас угрозы нет,каждые сутки раненые и убитые?
07.04.2021 09:41 Ответить
Пострілюють.(С)
07.04.2021 09:42 Ответить
Хотят ли гусские войны?
07.04.2021 09:41 Ответить
Чи хтять українські війни?!
Спитайте ви у Кулєби...
07.04.2021 09:58 Ответить
Трижды уклонист не откроет огонь в ответ на убийства наших солдат.
Лучше он в Катаре пересидит...
07.04.2021 09:42 Ответить
перебз**** точнее )))
07.04.2021 10:26 Ответить
А якщо уб'ют Кулєбу,ми маємо право захищатися?
07.04.2021 09:42 Ответить
только ноту протеста...
07.04.2021 10:26 Ответить
Вся зесрань,голосившая за зеурода, должна быть на передовой- в тылу вам не выжить)
07.04.2021 09:43 Ответить
Приходит время зебилам расплачиваться за свой выбор в 2019г. Скоро они получат полномасштабную войну, оккупацию, разруху, смерть и голод - что вполне было предсказуемо при главнокомандующем-клоуне. Жаль, что пострадают и адекватные люди - сопутствующие потери...
07.04.2021 09:45 Ответить
"мы имеем право защищаться"-окуеть.
07.04.2021 09:46 Ответить
Вдимо, стоя на коленях это произносил!
07.04.2021 09:52 Ответить
Заслуженные миротворцы Украины: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите./ Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
07.04.2021 09:47 Ответить
да отгородите вы эту часть кацапского мира колючкой, если отвоевывать не собираемся, нужно взглянуть реальности в глаза, воевать против рашки на сегодня мы не сможем, воевать за нас кроме на никто не будет, только языком, вернуть свои территории кроме как военным способом - вариантов нет! Отгородить колючкой и на длительное время забыть, при этом наращивать свой военный потенциал, ждать момента ослабления рашки.. прекратить любые отношения с оккупированными территории, так сделали с карабахом.... чем не пример?
07.04.2021 09:50 Ответить
да отгородим мы эту часть кацапского мира колючкой, рвом с крокодилами и боевыми роботами. Как это поможет прекратить обстрелы и провокации?
07.04.2021 10:04 Ответить
Как отгородитесь глубоким рвом с крокодилами , так и закончатся , бо шастуют там ризни диверсанты шукають шо то. Сеня выходи !
07.04.2021 10:34 Ответить
Кулебе легко рассуждать, ему похоронки не приходят.
07.04.2021 09:54 Ответить
100%. Пусть спросит мнение матерей погибших ребят.
Так будет более правильно...
07.04.2021 09:59 Ответить
Пожалуй без войны нам не обойтись ,хоть и жаль ...а может и не жаль ...СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
07.04.2021 09:59 Ответить
Та то понятно,что смерть свинособакам)вот только как мы будем воевать под руководством "рассмеши комика" зесрань как то ,голосивши на выборах,не думала
07.04.2021 10:41 Ответить
Карлик Путлер Х.йло!!! Это стало всем очевидно с 2013 года. Те пенсионеры совковой молодости живут старыми лозунгами и пропагандой совка... но и они начинают прозревать, хотя идея сдаться на милость царя-батюшки в них засела напрочь. Агрессор кремль и ему противостоять могут только штаты, карлик ссыт силу и СМИ паРаши гавкают на запад но куснуть боятся.
07.04.2021 10:13 Ответить
Как ваша команда затрахала...,не вы же в окопах, сволочи
07.04.2021 10:14 Ответить
такая срань как ты продаст и мать родную... не то что под паРашистов прогнется... такие боты проплаченные тявкают как тот "Каац предлагает сдаться!!!"
07.04.2021 10:18 Ответить
Теперь ты в окопах будешь,под командованием "рассмеши комика" -радовался же зеперемирию и голосил за нелоха,небось...такова жизнь
07.04.2021 10:45 Ответить
21 апреля 2019 -73%- продали и предали....результат выбора и похода на избирательный участок быдломассы- Украина осталась без Верховного Главнокомандующего-все было и ничего не было -не было носков аккумуляторов танков бронетранспортеров топлива жратвы но была уверенность что идем вперед а с этим ничтожеством который пришел на все готовое при 10 козырях в руках мы проигрываем...
07.04.2021 10:14 Ответить
Щоби вчасно запобігти загибелі наших військових, тре вести активну оборону, а не відстрелюватись після кількох загиблих. А для того тре розвідка, дрони, контрбатарейні та контрснайперські підрозділи, щоби бити ворга на випередки, щоби вони боялись висунути носа, а не наши воїни, на своїй землі.
А для всього цього потрібен Президент, а не пародія на говнобородька.
07.04.2021 10:35 Ответить
Украина заняла позицию слабого!так нельзя,с....ки,каждый день убивают наших военных!,какая вам ещё нужна угроза?идет уничтожение.украинское правительство ПРЕСТУПНИКИ.
07.04.2021 10:38 Ответить
"...будем открывать огонь только в случае угрозы нашим войскам, - Кулеба" - огонь из спичек или зажигалок для припалювання цигарок, щоб заспокоїти свою "глибоку стурбованість та обурення діями тієї сторони", ЗЕпадли прокляті.
07.04.2021 10:39 Ответить
Украине есть чем ответить - новыми ракетами Ольха -М , Нептун , Гром -2 , Коршун -2 , враг будет разгромлен , а после и НАТО подтянется .
07.04.2021 10:53 Ответить
эскрадрильи ударных ветолетов Лев-1. Такнковые роты оплотов. БТР 3,4 для мотопехоты. Батареи САУ Богдана. Кацапы реально ссут на нас напасть. А это мы еще не показывали мощь новой авиации.
07.04.2021 11:16 Ответить
Паршиво що Кулеба не вчив історію, це вже було "на провокации не поддаваться "......
07.04.2021 10:44 Ответить
Україна не хоче війни, відкриватимемо вогонь лише в разі загрози нашим військам, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6894
07.04.2021 10:57 Ответить
І всім закордонним лідерам зразу стає ясно, що наш МЗСник безхребетний і слабкий. Стріляють вже, постійно. Наші воїни гинуть вже, постійно. За добу порушували режим тиші 14 разів, двоє наших загинуло.
07.04.2021 11:33 Ответить
Вот почему "тупые молдавашки" (не мое мнение) не воюют с ПМР.? Там нет блок-постов, окопов, линии разграничения. Выехать из ПМР в Молдову, это взять какую - бумажку у ПМРовцев, которую надо показать при возврате, потерял, то в тюрьму не посадят. Все. Со стороны Молдовы вообще ничего нет. Так хуже?
07.04.2021 12:25 Ответить
Згідно з визначенням--росія типічна фашистська держава. Чому політикі вчені чиновникі це не обговорюють і не доносять населенню.?
07.04.2021 13:28 Ответить
правильно.
07.04.2021 17:08 Ответить
 
 