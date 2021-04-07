Украина не хочет войны, будем открывать огонь только в случае угрозы нашим войскам, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не стремится к эскалации конфликта на Донбассе и привержена дипломатическому разрешению ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью изданию Liberation.

"Я хочу быть абсолютно ясным: Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы", - сказал министр.

Кулеба также отметил, что Украина никакого подкрепления с целью перехода в наступление не осуществляет, кроме обычных военных ротаций.

"Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", - подчеркнул глава МИД.

В то же время, по словам Кулебы, российская пропагандистская машина в последние несколько месяцев увеличивает частоту воинственных сообщений.

"В пропагандистских ток-шоу в Москве он часто начинается со слов "прекратить украинские провокации" и часто заканчивается словами "пошлите наши танки и водрузите наш флаг в Киеве, чтобы избавиться от этого фашистского государства", - добавил он.

В конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

