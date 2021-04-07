В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом

Словакия не может одобрить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории своей страны. Россия предоставила другой препарат, который отличается от вакцины, одобренной авторитетным журналом The Lancet.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Dennik N.

Словацкий государственный институт не имеет достаточной информации о предоставленной Россией вакцине, чтобы одобрить ее использование.

В институте отметили, что вакцину испытали на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако этого недостаточно, чтобы дать заключение об эффективности и безопасности препарата.

При этом Словацкий институт не получил всех документов о производстве или безопасности вакцины, которые нужны для оценки. К тому же импортируемые в Словакию вакцины не идентичны тому препарату, результаты исследования которого были обнародованы в журнале The Lancet и используются в других странах.

До этого словацкое правительство опиралось именно на данное исследование журнала об эффективности вакцины.

В Министерстве здравоохранения Словакии обратились в другую лабораторию для проверки вакцины, однако результаты будут позже на этой неделе.

Напомним, в Словакии вспыхнул политический кризис в связи с закупкой российской вакцины "Спутник V". В итоге премьер-министр страны Игорь Матович, который закупил российскую вакцину, подал в отставку.

Отметим, вакцина "Спутник V" еще не получила одобрение европейского медицинского регулятора. Сейчас идет предварительная оценка препарата.