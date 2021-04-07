РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8486 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
13 533 75

В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом

В Словакии заявили, что Россия предоставила

Словакия не может одобрить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории своей страны. Россия предоставила другой препарат, который отличается от вакцины, одобренной авторитетным журналом The Lancet.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Dennik N.

Словацкий государственный институт не имеет достаточной информации о предоставленной Россией вакцине, чтобы одобрить ее использование.

В институте отметили, что вакцину испытали на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако этого недостаточно, чтобы дать заключение об эффективности и безопасности препарата.

При этом Словацкий институт не получил всех документов о производстве или безопасности вакцины, которые нужны для оценки. К тому же импортируемые в Словакию вакцины не идентичны тому препарату, результаты исследования которого были обнародованы в журнале The Lancet и используются в других странах.

До этого словацкое правительство опиралось именно на данное исследование журнала об эффективности вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-премьер Словакии Сулик подал в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины "Спутник V"

В Министерстве здравоохранения Словакии обратились в другую лабораторию для проверки вакцины, однако результаты будут позже на этой неделе.

Напомним, в Словакии вспыхнул политический кризис в связи с закупкой российской вакцины "Спутник V". В итоге премьер-министр страны Игорь Матович, который закупил российскую вакцину, подал в отставку.

Отметим, вакцина "Спутник V" еще не получила одобрение европейского медицинского регулятора. Сейчас идет предварительная оценка препарата.

вакцина (3815) Словакия (1036) COVID-19 (18610)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Раньше Рашка мочу фальсифицировала, теперь вакцину . Прогресс!
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
+27
Кацапы не могут не на*бать!
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
+26
В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом - Цензор.НЕТ 3161
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мабуть підсунули вакцину "новословакокацапія"
показать весь комментарий
07.04.2021 09:43 Ответить
Шо, говна прислали в красивой обертке? А шо же вы хотели от помоечников, акромя говна на свинособакии ничего нет
показать весь комментарий
07.04.2021 09:49 Ответить
ну ты сказанул, откуда у кацапов красивые обертки? в лучшем случае там дубовая кора+ настойка на боярышнике
показать весь комментарий
07.04.2021 09:59 Ответить
Как откуда?! У китайцев купили!
Бизнес по руцки - продать китайцам вагон леса на корню, и на эти деньги купить китайскую табуретку.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:23 Ответить
Кацап не буде кацапом, коли не збреше.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:23 Ответить
Ця вакцина перетворить словаків на тварин з рогами і копитами..
показать весь комментарий
07.04.2021 09:49 Ответить
короче микс боярышника с мочевиной
показать весь комментарий
07.04.2021 09:55 Ответить
Словаки не могут понять, что боярочка настаивается не только на опятах, но и на мухоморах тоже, в сортах гавна нужно разбираться.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:02 Ответить
Нельзя было изначально соглашаться на сделку со страной террористкой , убивающих мирных граждан , рашистам верить - себя не уважать
показать весь комментарий
07.04.2021 10:43 Ответить
Бо в науковий журнал вони давали Файзер а лаптям і їхнім почітатєлям вакцину для скота. Якою і є Спутнік.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:43 Ответить
В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом - Цензор.НЕТ 3161
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
Лапті впарили різновидність Новічка?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
Кацапы не могут не на*бать!
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
Моги вообще на чужую вакцину лейбл "Спутник" прицепить. Кацапы это умеют выдавать краденное за свое
Во всем Мире Rolls-Royce и только на Параша автомобиль для Путлера Aurum
В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом - Цензор.НЕТ 1464
показать весь комментарий
07.04.2021 09:55 Ответить
https://newizv.ru/news/tech/17-04-2018/nichego-svoego-sssr-voroval-vse-podryad-ot-oruzhiya-do-bizhuterii Ничего своего: СССР воровал все подряд - от оружия до бижутерии
показать весь комментарий
07.04.2021 10:10 Ответить
Дякую за зсилку. Дуже цікаво.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:28 Ответить
Только сборкой отличаються.
Расейская с помощью молотка и какй-то матери,англ. в перчатках и инструментом с мкронной точностью.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:20 Ответить
Вроде с виду машини одинаковые, а смотришь на первую и гавном несет.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:20 Ответить
Аналов говнет
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
бгггг, а на что вы надеялись?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:47 Ответить
Раньше Рашка мочу фальсифицировала, теперь вакцину . Прогресс!
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
Он ту фальсифицированныю мочу и отправили
показать весь комментарий
07.04.2021 09:53 Ответить
ну знали что с аферистами связались... пусть холодцом теперь колются
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
А шо они, словаки, ожидали😀😀😀
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
спутник оказался не той системы
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
Бо "авторитетний" журнал не проводив дослідження, а перепечатав кацапські каракулі.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
Рашка *******. Це новина? Тільки для іншопланетян.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:49 Ответить
Что перепутали Новичок с Вакциной?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:50 Ответить
Наивные словаки...на что они надеялись??
В паРаше могут произвести только дерьмо....дерьмо и более ничего...
показать весь комментарий
07.04.2021 09:50 Ответить
В Словакии премьер в отставку ушёл , а в Украине недодепутаты не могут Степанова отправить в отставку за такое количество ошибок - кислородом начали заниматься только осенью , закупки вакцины провалили
Сколько ещё жтот позорный цирк будет продолжаться?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:53 Ответить
Степанову к пальтишку надо ещё хорошую шапку купить тыщ за триста.Так что продолжение следует.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:59 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 11:16 Ответить
Зато не Порошенко!
При Порохе и Супрун еще осенью вакцинацию Pfizer начали и бесплатно!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:15 Ответить
С осени 2014 года. Как сейчас помню. Бесплатно и без всяких справок. Иногда даже врачи сами деньги давали.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:38 Ответить
Сразу видоно тупого расеянина!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:13 Ответить
Говорят, сЦарь НЕ настоящий ...
показать весь комментарий
07.04.2021 09:57 Ответить
Словаки-лохи.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:58 Ответить
В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом - Цензор.НЕТ 6625
показать весь комментарий
07.04.2021 10:00 Ответить
Лох платит дважды..
показать весь комментарий
07.04.2021 10:02 Ответить
австрия собирается закупить 1млн доз этого шмурдяка. видно не плохо парашники смазали за такое решение.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:04 Ответить
Иначе не умеют.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:12 Ответить
новичок V ?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:08 Ответить
Ловкость рук! Разве могут кацы что-то делать без подтекста и задней мысли?!!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:10 Ответить
Словаки оказались не лохами,какими их считали на расее.
Лохами оказались расеяне.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:11 Ответить
В ампулах оказалась БОЯРА?)
показать весь комментарий
07.04.2021 10:12 Ответить
А ви що, повірили росії? Тоді з вами все зрозуміло.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:13 Ответить
ФСБшники через дырку в стене заменили
показать весь комментарий
07.04.2021 10:17 Ответить
Смішні люди, кацапам повірили
показать весь комментарий
07.04.2021 10:21 Ответить
не хотите учиться на чужих ошибках - учитесь ...больно... на своих !
рашке поверить... идиотом прослыть ))))
показать весь комментарий
07.04.2021 10:25 Ответить
Ну вот никогда Рашка не делала подлостей и вот опять
вот наградил же Зевс соседями. за что же??
показать весь комментарий
07.04.2021 10:25 Ответить
В очередной раз доказывает , что договор с Парашей, стоит меньше бумаги на которой он подписан.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:27 Ответить
Так и Мерседес хотел разместить заказ на производство лобовых стекол в РФ!!!
Одно они сделали в соответствии с требованиями, но на поток поставить не смогли!!! Технологический процесс - это не работа кулибина в лаборатории!!!
СУТЬ- РФ -ЭТО ЖОПА МИРА!!!! и не лезте туда лишний раз! Раньше клюква и грибы там были - теперь и этого нет, сами с Китая прут!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:27 Ответить
Словаки хотели получить вакцину, которую по рашка тв показывают, а получили как всегда.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:34 Ответить
По-моему европейцы очень обижены на русских потому что они не боготворят их как остальные. Как женщины которые ненавидят мужиков которые их игнорят.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:36 Ответить
До европейцев просто медленно доходит, какой лживой жопой Мира является Роися.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:41 Ответить
А раньше они так не думали. Бугага.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:43 Ответить
Раньше нет. Иначе б не заказывали шмурдяк в этой помойке.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:46 Ответить
1. Наивные.

2. А че купили просто одобренную журналом (считай всем известными "британскими" учеными или ассоциацией стоматологов из рекламы)?
Могли бы купить сразу одобренную Басманным судом Москвы. Ведь, как известно, кацапы никогда не врут и все делают качественно согласно международным нормам и стандартам.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:38 Ответить
Просто для одобрения своей вакцины свинособаки возможно предоставили для исследований сворованную на западе вакцину, возможно подкупили комиссию, возможно еще как-то сфальсифицировали исследования. У них большой опыт фальсификаций выборов, истории, новостей, анализов тестов спортсменов на допинг и т.д. Так и их говняный спутник естественно никем не одобрен и нигде научно не доказан, кроме их королевства кривых зеркал.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:40 Ответить
Чтобы такие вещи одобрять необходимо аудитировать все клиники проводившие исследование, и производство, и обработку и хранение данных. Кто хочет поехать в Северную Корею на аудит?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:59 Ответить
Это как в Библии : "Бойтесь данайцев, дары приносящих . . ."

Россияне подгонят "подменённую" вакцину, типа из лучших побуждений, а потом через годы окажется, что население страны бесплодно и начнёт стремительно сокращаться. А на его место русский мир заедет.

Россиянам доверять нельзя ни в коем случае !!! Не русским, а россиянам, акцентирую. В Украине много русских и это в большинстве своём нормальные люди, потому что они здесь прожили десятилетия / столетия и ассимилировались не в плане языка, но в плане миропонимания. А в россии - там что русские, что украинцы переехавшие туда, что разные буряты / якуты и т. д. - они живут в той психологической среде, в том королевстве кривых зеркал, и морально деформируются в сторону какого-то абсолютно извращённого взгяда на окружающую действительность.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:15 Ответить
Даунбасята і крисчани також повірили росії, яку вона бачили в кіно. В кіно росія Казка, а реально вона пекло і з цим крисчанам і даунбасятам жити. Доунбас жив найбагатше за всіх в Україні, на дотації іхнього вугілля і "доблєсного шахтарського труда" йшло пів бьюджету країни. Крим зовсім був на дотації, але їм захотілося казки з кіно про наймогутнішу расєю. Живіть в цьому лайні. Найкращий вихід для виживання вашим дітія - це йти в їх терористичну армію і вбивати людей по всьому світі. Ще крисчани радіють, що у них на півострові багато російських військових, дурні, на цей раз "отвєтка" точно буде і снаряди і міни не ковбаса і не локшина вам на вуха.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:45 Ответить
Ось що буває, коли країна веде дружбу з расєєй. Русофілія та антиамериканізм покарав словаків. Так їм і треба, прокацапські хвойди.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:07 Ответить
А чего, неужели никто не предупреждал, что с кацапами по другому быть не может? ... я не верю
показать весь комментарий
07.04.2021 12:25 Ответить
Природная глупость и неразборчивость. Типа "да какая разница чья вакцина". Хотя возможно финансово заинтересовали.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:57 Ответить
Россия и всё российское токсично.Словак связался с российским и это стоило ему политической
карьеры.

Дарвинизм в политике -
те кто не связывался с Россией продолжают карьеру, те кто оказался глуповат,
нечистоплотен и непривередлив - на свалке.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:55 Ответить
Россия предоставила не ту страну. Она отличается от признаной наукой Киевской Руси, и не может называться Россией - только Московией, а лучше - Мордором!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:17 Ответить
Так вот куда делась подмененная моча рашен олимпийцев. Она " всплыла" в Словакии...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
Так может не такой уж и "авторитетный" этот журнал The Lancet?))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:40 Ответить
"До этого словацкое правительство опиралось именно на данное исследование журнала об эффективности вакцины." Это ваще агонь!)
показать весь комментарий
07.04.2021 13:42 Ответить
Это духовная скрепа...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:22 Ответить
В России всё построено на брехни.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:37 Ответить
ну так це ж братушки Ваші, відгрібайте тепер від братушок - хоч подалі відгрібайте, хоч "відгрібайте по-повній"
показать весь комментарий
07.04.2021 15:16 Ответить
 
 