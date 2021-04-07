РУС
Во время обысков у брата Вовка Зонтова нашли $3,7 млн, 840 тыс. евро, антиквариат и документы на имя главы ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Двух адвокатов-посредников, которые НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3 700 000 долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обыски в помещении ОАСК и по месту жительства задержанных на взятке адвокатов продолжаются, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

Автор: 

НАБУ (4547) обыск (1931) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)
Топ комментарии
+65
это только один ОДИН ПОВТОРЯЮ ублюдок на субсидиях и пособиях сосет бюджет Украины паразитируя... а если 100-10000-10000-100.000 так можно за недельку весь долг МВФ собрать отдать долги и еще на пару кредитов самими себе внутри Украины еще и останется...
показать весь комментарий
07.04.2021 10:02 Ответить
+28
Гроші треба зберігати не в сейфах, а в банках, бажано трилітрових. ))
показать весь комментарий
07.04.2021 09:50 Ответить
+28
Месячный заработок столичного любого судьи.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:55 Ответить
И таких сейфов еще у него с десяток есть
показать весь комментарий
07.04.2021 10:35 Ответить
у мну 50 грн и шож
показать весь комментарий
08.04.2021 23:23 Ответить
Допитати і на мінне поле. Землю удобряти потрібно навозом з всякого лайна...І ще візміть Ахметова і Бєньку і іншу шваль. Може після цього стерва хоч для землі користь буде....
показать весь комментарий
07.04.2021 10:39 Ответить
От иби их мать, НЕТ СЛОВ! ****! Всех расстрелять! Это уже невозможно терпеть, читать видеть! Народ еле выживает, а эти одноклеточные тоннами бабла и золота наворовывают. Стола мало чтобы бабки пачками выложить! Шоб вы лопнули, сволочи! Ни дна вам ни покрышки и всем вашим ублюдкам на семь поколений!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:40 Ответить
Не будьте такими безжалісними, дайте можливість нещасним , перевтомленим суддям змахнути піт з чола, та спитайте -скільки б вони хотіли справедливо отримувати за свій тітанічний труд! Ми за ціною не постоім! (Я б дав не більше 15т гривень і шибеницю. Хто більше-пропонуйте!)
показать весь комментарий
07.04.2021 10:50 Ответить
....100 шекелей...а 30 серебренников где?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:41 Ответить
Покажите, пожалуйста, 100 шекелей. Они, наверное, сделаны из листового золота, если этот адвокат прятал их в сейфе. Теперь мы знаем где хранится все богатство Украины - в сейфах адвокатов, судей и других бандитов.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:43 Ответить
Им, падлам, ещё и зарплаты поднимают каждый раз! Типа шоб взятки не брали. Может расстреливать уже пора? Как в Китае?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:45 Ответить
а хто буде вироки на розстріл давати, не такі ж судді хабарники.....
а ще їм квартирки положено як безхатькам у найпонтовіших ЖК. які вони продають та інші просять.
Ця совкова країна створена щоб нуменклатуру обслуговувати, куди нам до тої цивилізаційної Європи.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:57 Ответить
Для таких никаких судов! Поймали, конфисковали всё, и у всех родственников, расстреляли. Всего и делов то.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:18 Ответить
і так у кожного брата кума свата "колишньої" дружини чинуш чи ментоСБУпрокурорів.
А ще є митники судді та інша шваль яка надає "дозволи".....
Ті ж млн баксів(а я впевнений що це лише мала доля від того що наколядував Вовк) отримані від когось і за щось....
показать весь комментарий
07.04.2021 10:54 Ответить
100 шекелей? Это рука МОССАДА
показать весь комментарий
07.04.2021 10:55 Ответить
Зря вы так, евреи обидятся, как раз, за пренебрежение к их валюте...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:28 Ответить
Буде теж саме ,що і із справою діамантових прокурорів !!! Де результати розслідування чи вирок??? І тут теж саме: Їх не буде! До поки КОНТРОЛЬ суддівської гілки влади не будуть здійснювати ГРОМАДИ, а крадії і хабарники продовжать контролювати самих себе ,будемо мати повний колапс і у владі і в судах!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
Я б не надто сподівався на "громади".
Це ті самі люди, що обрали цю владу.
Представники громад швидко налагодять співпрацю з тими, кого мають контролювати, адже ті мають неспростовні аргументи у великій кількості...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:36 Ответить
НАБУ в своем стиле.
1. Для справки: На фото НЕ кабинет адвокатов, а кабинет в ОАСК
2. Мат. ценности были изъятыми вещдоками по делу обнальщиков. Все было упаковано в спец.пакеты. НАБУ все распаковали. Вызванная ОАСК физзащита обнаружила в мусорке эти пакеты.
3. Доказательств того, что 100 000 были именно взяткой и предназначались для судьи - нет.

Лично я уверен, что 100т. были взяткой. Уверен что для судьи. Но т.к. все следственные действия НАБУ были крайне не профессиональны и "по-дебильному", виновные с легкостью уйдут от наказания.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:01 Ответить
Матценности сам в сейф ложил? Уж ооочень много знаешь.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:13 Ответить
а вы, милейший, бывали в кабинете в ОАСК, узнаете сейфы, что там лежит и почему?!
Или трудитесь там, не покладая рук?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:25 Ответить
Я, милейший, читать умею. И читаю страницу Бутусова в Фейсбуке. Советую. Очень интересно. Особенно комментарии.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:08 Ответить
А, так там и это написано:

Как сообщают источники https://censor.net/, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).
Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.Источник: https://censor.net/ru/n3258174
показать весь комментарий
07.04.2021 12:19 Ответить
"3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка!" - отметил он.
Как сообщают источники https://censor.net/, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег на конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки. Источник: https://censor.net/ru/n3258174

Какая-то у Вас неправильная информация (насчёт того, что это вещдоки в камере хранения вещдоков Окружного админсуда Киева), получается . . .
показать весь комментарий
07.04.2021 11:38 Ответить
Это уже другая история и другая новость.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:04 Ответить
Теперь
возможно НАЛОЖАТ
санкции
показать весь комментарий
07.04.2021 11:02 Ответить
Таких треба знищувати,в воюючій країні такі екземпляри гірше ворогів. Бур'яни треба виривати з корінням і викидати геть з грядки України.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:05 Ответить
Это правакация. Это все нажито непосильным трудом. А обыск незаконный, и нарушает конституцию. Сам Тупицкий так сказал.
В общем, отпустить, и выдать компенсацию за моральный ущерб.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
Під час обшуків у брата Вовка Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9590
показать весь комментарий
07.04.2021 11:12 Ответить
Ищите лучше! Там еще где-то монгольские тугрики должны быть запрятаны
показать весь комментарий
07.04.2021 11:19 Ответить
ха ! нашли они ! вернуть потом не забудьте всё по описи ! такого человека обидели !
показать весь комментарий
07.04.2021 11:19 Ответить
Ну от, а брехали про "українця-корупціонера Вовка", а він єврей Зонтов, і відразу все стало на свої місця.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:24 Ответить
Ой, так цей Зонтов ще й заступник СЗР!! Це звиздець, шановне панство. Ти ба які "кадри" Порошенко відправив керувати зовнішньою розвідкою - як не Семочко, так от тобі Зонтов. Тому і немає взагалі у нас зовнішньої розвідки, знищена, бо агент Лоліта розставляв такі "кадри".
показать весь комментарий
07.04.2021 11:30 Ответить
Люди працюють врачами бізнесменами керуючими великих компаній і на данний момент у вісні не бачили таких сум а тут адвокат-рішало маленької країни тримає дома 4 ляма євро . ЦЕ ПІЗНІЙ ОРУЕЛ . Господи накажи нас ! За наш похуізм .
показать весь комментарий
07.04.2021 11:38 Ответить
Молоді хлопці гинуть на фронті а ці жирують де вища ступінь соціального захисту!!!!!

Показові розстріли!... інаше порядку не буде!!!!! Не наведе порядок ДЕРЖАВА, порядок, на жаль, буде наводити ВУЛИЦЯ!!!! і як завжди все перейде в неконтрольований хаос!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:54 Ответить
Господа приверженцы религии справедливости, по "закону", в который раз хочу высказать свою мысль, что коррупцию и предательство а совковой стране, нельзя искоренить высокими зарплатами (чтобы не хотелось воровать) и призывами к совести не искоренить. Нам нужен UAмоссад, четкой программой, примитивной, тупо по списку. А список в открытых источниках и просто навиду.Только неизбежность жестокого покарания может привести в чувство всех этих ублюдков.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:48 Ответить
За продаж України й українців, башляють курвам
показать весь комментарий
07.04.2021 14:17 Ответить
Всё подбросили...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:18 Ответить
Вовк под зонтом...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:25 Ответить
пусть ваши деточки горят в огоньке красиво и долго суки судейские
показать весь комментарий
07.04.2021 15:33 Ответить
ни хера себе!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:46 Ответить
На сотке шекелей спалились...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:16 Ответить
пора раскулачивать такие цугундеры..знать бы у кого такие сейфы..
показать весь комментарий
08.04.2021 23:26 Ответить
вот они пенсии, зарплаты медиков и учителей, кредиты МВФ, все тут, в таких вот сейфах топ-чиновников, высших мусорских чинов, "судей" и, собственно, их хозяев - "честных" неолигархов.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:38 Ответить
"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру" - Вирішується. Питання. Підозра. Тобто не все так однозначно? Рішали в роботі?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:33 Ответить
у мну 50 грн и шож
показать весь комментарий
08.04.2021 23:24 Ответить
При таких обысках в протокол попадет максимум половина, от того, что было реально. Потом этот лошок Зонтов отдаст 3,14 (коллегам его брата) 40% от того, что было конфисковано, чтобы снять арест. Потом этот 3,14 Павло Вовк еще и заявление напишет об отставке, чтобы брата не посадили. Всё это стаёт возможным потому, что у типков типа Павла Вовка отсутствует инстинкт самосохранения / сильно притуплен / употребляет наркотики
показать весь комментарий
10.04.2021 18:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 