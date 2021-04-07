США - единственная страна, которая может требовать от РФ выполнять международные нормы, - Кравчук
Украина не будет отправлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск после завершения карантина. Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пока заблокированы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Кравчук предложил максимально привлечь к переговорам США.
"США - единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма", - сказал Кравчук.
