США - единственная страна, которая может требовать от РФ выполнять международные нормы, - Кравчук

США - единственная страна, которая может требовать от РФ выполнять международные нормы, - Кравчук

Украина не будет отправлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск после завершения карантина. Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пока заблокированы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Кравчук предложил максимально привлечь к переговорам США.

"США - единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма", - сказал Кравчук.

Кравчук Леонид (1226) США (27762) Донбасс (26962)
+6
Кацапский ******** должен быть и БУДЕТ уничтожен .
показать весь комментарий
07.04.2021 09:55 Ответить
+3
есть еще Вена приемлимый для всех вариант
показать весь комментарий
07.04.2021 10:01 Ответить
+3
Тильки не до нас! Есть другой город , где более комфортные условия - це Гаага !
показать весь комментарий
07.04.2021 10:18 Ответить
Кацапский ******** должен быть и БУДЕТ уничтожен .
показать весь комментарий
07.04.2021 09:55 Ответить
Кем, и когда?
показать весь комментарий
07.04.2021 12:31 Ответить
Рашка согласиться на переговоры только в Будапеште . **** там себя уютно чувствует около Орбана
показать весь комментарий
07.04.2021 09:57 Ответить
есть еще Вена приемлимый для всех вариант
показать весь комментарий
07.04.2021 10:01 Ответить
С локдауном будут проблемы на въезде в ЕС
МОЖЕТ КИШИНЁВ ПОДОЙТИ - там фрукты, вина - и переговоры веселее пойдут , не то что в этом совковом Минске
показать весь комментарий
07.04.2021 10:07 Ответить
не знаю, нужно ли это Кишиневу, его никто не рассматривал, да он и не согласится скорее...
показать весь комментарий
07.04.2021 10:13 Ответить
фрукты, вина.. - в Атены пусть сразу собираются)
показать весь комментарий
07.04.2021 10:14 Ответить
Тильки не до нас! Есть другой город , где более комфортные условия - це Гаага !
показать весь комментарий
07.04.2021 10:18 Ответить
Почему ? Я и сама с радостью бы приехала - люблю Кишинёв
Обожаю пуркарские вина
показать весь комментарий
07.04.2021 10:41 Ответить
Для вас Добро пожаловать ! Вина у нас прекрасные, а вино Негру де Пуркарь заказывает английская королева Елизавета 2 . И конечно же , к вашим услугам подвалы Крикова рядом с Кишинёвом - огромные хранилища разных вин с дегустацией , получите массу приятных впечатлений .
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
Я в курсе . 😎😎😎
показать весь комментарий
07.04.2021 11:13 Ответить
У Молдовы конфликт с кацапстаном. ***** не согласится.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/357550 Почему именно Будапешт?
показать весь комментарий
07.04.2021 12:32 Ответить
Потому что под Будапештом появилась ВЫШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЕРКА - друзья Украины
показать весь комментарий
07.04.2021 15:44 Ответить
ага... улюблене тирло всіх розвідок світу
показать весь комментарий
07.04.2021 10:06 Ответить
По аналогии надо срочно поручить уважаемому мной Петру Алексеевичу проведение вакцинации существующими вакцинами. Пусть и он обосрё покажет полную неспособность.
На это даже дворник не повёлся, отвечая Бывалову - "Вы будете кричать, а я буду отвечать?"
показать весь комментарий
07.04.2021 10:30 Ответить
ЕС и Нато уже всё? Роли Меркель и Макрона получили достойную оценку.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:23 Ответить
Та по-ходу и США фсе. Ты КРАЙНИЕ санкции видел?
показать весь комментарий
07.04.2021 12:36 Ответить
Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пока заблокированы. / Из-за отсутствия результата переговоров -мира- затраченные на переговоры деньги переговорщики обязаны вернуть в казну. Как плату за пиар и возможность нести в СМИ всяческую херню.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:30 Ответить
Макарович - а ну раскажи кто начал разоружать ядерную Украину. Понятно , что Будапешсткий меморандум подписал Кучма- НО кто начал?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:36 Ответить
А мне показалось что требуют все. Только результат всегда одинаковый.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:38 Ответить
В нормальной стране, такие экспонаты, как этот скрипучий дедушка, украшают своим присутствием пенитенциарные заведения ( причин, хоть отбавляй, одно сданое ЯО чего стоит). Бескостность - это не самое лучшее, что может быть у президента страны. С такой хордой, вместо скелета он мог быть кем угодно, но только не тем кем он был; видать не доросли мы тогда до свободы; не окрепли умом и талантами; и этот хрыч, уже, всякий раз доказывает нам (своими выступлениями), что мы не выросли за это время не на йоту. Кому-то, видно, хочется, чтоб эта маразматик продолжал собою унижать новое поколение украинцев. Ганьба.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:03 Ответить
Чого ти старий комуняка підштовхуш американців, коли ти сам із фокіним, сівохо і зеленим бачили в очах терориста мир і заборонили стріляти і їх називати вбивцями?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:46 Ответить
А я реалист, и понимаю, что США, уже, ничего не могут ПОТРЕБОВАТЬ, от Китая, Раши, Турции, даже от КНДР и Ираном, и Венесуэлой. Кто-то видел условия прекращения ядерной программы Ирана? Это ультиматум США. Гуглите, я не шучу.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:43 Ответить
Китай построже будет.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:04 Ответить
 
 